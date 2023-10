Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Immersive Audio funktioniert bei allen Inhalten

Die beste Geräuschunterdrückung

Komfortabler und sicherer Sitz

Automatische, individuelle Klangoptimierung Kontra Mittelmäßige Akkulaufzeit bei aktiviertem Immersive Audio

Kabelloses Aufladen des Gehäuses kostet extra

Immersive Audio verschlechtert manchmal gute Inhalte

ANC kann nicht abgeschaltet werden Fazit Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds erweitern das ohnehin schon solide In-Ear-Audio-Erlebnis um ein noch intensiveres Klangbild sowie weiteren Funktionen.

Preis beim Test

$299.99

Vor einem Jahr schwärmte ich schon im Test der Bose QuietComfort Earbuds II davon, wie sehr sie mein Herz mit ihrer beeindruckenden Audioleistung und der sehr guten aktiven Geräuschunterdrückung erobert haben. Dennoch hat Bose seine Earbuds mit den QuietComfort Ultra noch einmal überarbeitet, die ich ausführlich testen konnte.

Überarbeitetes Design und Immersive Audio

Ironischerweise habe ich auch über das Vorgängermodell gesagt, dass es so voller Innovationen steckt, dass diese Kopfhörer einen neuen Namen verdient haben. Und ich denke, dass “Ultra” eine Verbesserung gegenüber “2” bzw. “II” ist.

Doch um die Neulinge vom Vorjahresmodell zu unterscheiden, braucht man schon mehr als nur einen flüchtigen Blick. Es gibt nur ein paar kosmetische Verbesserungen: kontrastierendes Metall auf dem Markennamen/Touchpad und eine festere Verriegelungskerbe für die Ohrbügelstabilisatoren.

Neben den optischen Verbesserungen haben die Bose-Ingenieure unter der Haube noch weitere Änderungen vorgenommen: Das Mikrofonsystem der Quitcomfort Ultra wurde überarbeitet, um Windgeräusche besser herauszufiltern und Ihre Stimme bei Telefonaten an lauten Orten zu verbessern. Bei Gesprächen im Wohnzimmer, bei denen der Fernseher nur einen Meter entfernt lief, haben sie ihre Aufgabe gut erfüllt.

Können Sie erkennen, welche Kopfhörer die Bose QC Earbuds II aus dem letzten Jahr und welche die neuen QC Ultra Earbuds sind? Die neuen sind auf der rechten Seite. Jonathan Takiff/Foundry

Bose hat eine besonders leistungsstarke Audioverarbeitungsfunktion eingeführt, die als “Immersive Audio” bezeichnet wird. Wenn sie aktiviert ist, wirkt sie mit mathematischer Magie auf Ihre Musik.

Immersive Audio ist eine Art künstliche Intelligenz, die Elemente des eingehenden digitalen Klangstroms analysiert und optimiert, um die einzelnen Komponenten voneinander zu trennen, sie zum Klingen zu bringen und der Musik zusätzliche Klarheit, Vitalität und Dreidimensionalität zu verleihen.

Laut Bose verkürzt sich die Akkulaufzeit von 6 auf 4 Stunden, wenn man die Funktion durch Tippen auf einen der Kopfhörer oder über die Bose Music App aktiviert (obwohl ich bei aktivierter Funktion fast 5 Stunden Spielzeit herausgeholt habe). Andererseits habe ich die Lautstärke auch ziemlich niedrig gehalten, mit Spitzenwerten von etwa 60 dB).

Die Bose Music App bietet eine gute Kontrolle über alle Funktionen der Bose QC Ultra Earbuds (mit Ausnahme der Möglichkeit, ANC zu deaktivieren). Jonathan Takiff/Foundry

Active Noise Cancelling (ANC) hat keinen negativen Einfluss auf die Laufzeit. Egal, ob aktiviert oder deaktiviert, sie ist gleich. Bose lässt Sie ANC bei den QuietComfort Ultra Earbuds nicht deaktivieren. Denn Bose hat sein ANC so effizient und neutral gestaltet, dass die Nutzung keine Abstriche bei der Audioleistung mit sich bringt, wie es bei einigen konkurrierenden Kopfhörern der Fall ist.

Dennoch hat die Entscheidung von Bose auch einen Nachteil: Sie können die Kopfhörer nicht ununterbrochen den ganzen Tag lang verwenden – also keine 8 bis 10 Stunden mit einer Akkuladung, wie einige Konkurrenten ihre Produkte bewerben.

Boses eigene Audiotechnologie in der Praxis

Immersive und räumliche Audiotechnologien wie Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio haben in der Musikindustrie für viel Aufregung gesorgt. Die Plattenfirmen haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihre Kataloge für die Wiedergabe auf abonnierten Streaming-Diensten wie Apple Music und Amazon Music Unlimited zu remixen.

Das setzt wiederum voraus, dass die Abonnenten über Abspielgeräte verfügen, die diese Bitströme dekodieren können. Dazu zählen Lautsprecher und Kopfhörer von Apple, Sony und Sonos.

Einige Songs wurden durch die immersive Audioverarbeitung von Bose verbessert. Jonathan Takiff/Foundry

Die immersive Audioverarbeitung von Bose ist nicht mit Dolby Atmos oder Sony 360 Reality Audio kompatibel. Die Bose-Kopfhörer können diese Informationen also nicht dekodieren.

Bose erklärte uns aber, wie die QuietComfort Ultra Earbuds mit Dolby Atmos oder Sony 360 Reality Audio kodierte Audiodaten verarbeiten. Die Hardware von Bose spielt solche Titel problemlos ab, ignoriert aber die Kodierung. Sie können dann die Bose-eigene immersive Audioverarbeitung einschalten, um ähnliche Effekte zu erzielen. “Es mag sein, dass die Titel nicht genau so wiedergegeben werden, wie sie beabsichtigt waren, aber wir würden behaupten, dass es trotzdem ein verbessertes, immersiveres Hörerlebnis ist,” sagte uns ein Bose-Sprecher.

Die Lösung von Bose bringt Dienste wie Spotify und Pandora, die Dolby Atmos oder Sony 360 Reality Audio nicht unterstützen, auf die Spatial Audio Party. Erreicht wird dies, so denke ich, durch Tricks wie Signal-Phasing, Timing, Frequenzanpassung und die gute alte Lautstärkeanhebung, die in den Qualcomm Snapdragon QCC5181-Chipsatz programmiert sind, der die QuietComfort Ultra Earbuds antreibt. Derselbe Chipsatz findet sich auch in den Bose QuietComfort Ultra Headphones für knapp 500 Euro.

Boses immersive Audiobestrebungen profitieren von einem integrierten Gyroskop und Beschleunigungsmesser, die ähnlich wie die Airpods Pro 2 ein Onboard-Head-Tracking durchführen. Das Wippen und Schwenken Ihres Kopfes versetzt die Musik in Bewegung und verschiebt die Betonung vom Sänger in der Mitte der Klangbühne zum Gitarristen links und dann zum Bassisten und Pianisten auf der rechten Seite, wenn Sie Ihren Kopf bewegen.

Die Technologie von Bose verbessert nicht jedes Klangerlebnis. Jonathan Takiff/Foundry

Verwirrenderweise tritt diese Head-Tracking-Interaktion auf, wenn Immersive Audio in der Bose-App auf “Still” eingestellt ist. Bose teilt Ihnen hier mit, dass die Musikmischung in ihrer Ausgangsposition verbleibt, sodass Ihre Kopf- und Ohrausrichtung die Klangfeldperspektive verändern kann, ähnlich dem, was Sie visuell erleben, wenn Sie eine Augmented-Reality-Brille aufsetzen und sich in einem virtuellen Raum umdrehen.

Wenn Sie es vorziehen, dass die Musik stabil bleibt, also die normale Erfahrung beim Tragen herkömmlicher Kopfhörer, verwenden Sie die Einstellung “Motion”, wenn Sie sich bewegen.

Bose gelingt die Raumklang-Magie die meiste Zeit erschreckend gut, aber sie ist nicht narrensicher. Signalaussetzer störten die Wiedergabe mehr, als mir lieb war. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass Immersive Audio auf dem falschen Pfad unterwegs war, nur um die Musik räumlicher klingen zu lassen. Das ist ein Problem, auf das Klangliebhaber bei aufeinander abgestimmter Hard- und Software wie Dolby Atmos oder Sony 360 Reality Audio weniger stoßen werden.

Der Taylor Swift-Song “Cruel Summer” zum Beispiel fühlte sich bei aktiviertem Bose Immersive Audio zu weit vorne an, weil die Verarbeitung die pulsierenden elektronischen Keyboard-Texturen unterdrückte. Ebenso machte die Deaktivierung der Verarbeitung den Gesang der isländischen Jazz-Chanteuse Laufey auf ihrem neuen Set “Bewitched” hauchiger und intimer. Und Fall Out Boy’s aktualisierter Text für ihr Cover von Billy Joel’s “We Didn’t Start the Fire” war ohne die Verarbeitung von Bose schärfer und klarer.

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds bieten einen bequemen und sicheren Sitz in den Ohren. Jonathan Takiff/Foundry

Auf der anderen Seite gefiel mir Doja Cat’s “Paint the Town Red” mit dem immersiven Audio von Bose viel besser, weil die Verarbeitung einen einprägsamen Trompetenpart hervorhebt, der aus dem Dionne Warwick-Hit “Walk On By” gesampelt wurde. Ebenso macht die immersive Audiobearbeitung den Text des Lil Durk-Tracks “All My Life” (mit J.Cole) deutlicher und lebendiger. Und Panic! At the Disco kamen mit IA bei “I Write Sins Not Tragedies” besser zur Geltung.

Immersive Audio hat seinen Charme auch bei ernster Musik spielen lassen: Als ich am Samstagnachmittag eine Opernübertragung (aus China) von Donizettis Die Tochter des Regiments auf VPR Classical einschaltete, klang die gesprochene Einleitung der Moderatorin bei eingeschaltetem Raumklangmodus furchtbar (wie in einer Höhle). Aber sobald die Aufführung begann, war ich im Allgemeinen froh, dass die immersive Audiooption eingeschaltet war.

Bei einem Hin- und Her-Vergleich hatte ich ein viel besseres Gefühl für die Präsenz des Orchesters, obwohl die Töne des Konzertbassisten seltsamerweise gedämpft waren. Und vor meinem geistigen Auge konnte ich die Gesangssolisten und den Chor auf einer viel größeren, tieferen Klangbühne visualisieren.

Das immersive Audio verstärkt auch das Gefühl, dass man wirklich dabei ist, indem es das Aufstampfen der Füße der Darsteller und sogar die knarrenden Geräusche der Kulissen, die von den Dachsparren hinauf- und hinuntergezogen werden, hervorhebt.

Wenn Sie sich eine Option zum kabellosen Aufladen der Bose QuietComfort Ultra Earbuds wünschen, müssen Sie weitere 59,95 Euro für eine zusätzliche Silikonhülle ausgeben. Jonathan Takiff/Foundry

Den fehlenden Bass konnte ich leicht kompensieren, indem ich in den EQ-Einstellungen der App eine neue Frequenzkurve erstellt und die unteren und mittleren Frequenzen angehoben habe. Leider konnte ich nicht herausfinden, wie ich diesen neuen EQ als Teil eines benutzerdefinierten Modus fest einrichten kann, um durch einfaches Antippen auf einem Bud oder in der App darauf zuzugreifen. Etwa so, wie ich zwischen den Immersive Audio-Modi (Aus/Still/Bewegung) und den aktiven Optionen zur Geräuschreduzierung (Leise/Aware/Immersion/Benutzerdefiniert) wechseln kann.

ANC, Bluetooth und kabelloses Laden

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds maximieren nach wie vor die überragende Geräuschunterdrückung des Herstellers mit der Custom Tune-Klangkalibrierung, die bei jedem Aufsetzen des Kopfhörers einen Musterton auslöst. Mit den berührungsempfindlichen Oberflächen der Ohrstöpsel können Sie die Lautstärke ganz einfach durch Antippen oder Schieben verändern. Mit der Simple Synch-Technologie von Bose können Sie die Ohrhörer mit ausgewählten Smart Soundbars und Lautsprechern koppeln, um die Musik automatisch weiterzugeben.

Die meisten Verbesserungen gegenüber den QC-Ohrhörern des letzten Jahres (rechts) finden sich unter der Haube. Jonathan Takiff/Foundry

Bluetooth 5.3 im Qualcomm-Chipsatz bietet noch keine Unterstützung für die Bluetooth-Technologie der nächsten Generation (etwa. Low Energy Audio) oder den effizienteren LC3-Audiocodec. Aber die Buds sind “aufrüstbar, wenn die Technologie mehr Unterstützung erhält”, sagte eine Bose-Quelle. Außerdem bietet der Chipsatz derzeit Unterstützung für den verlustfreien und hochauflösenden aptX Adaptive Audio Codec und die Swift Pair Tools, die auf Android-Geräten verfügbar sind. Apple-Nutzer müssen sich mit der Unterstützung für den AAC-Codec begnügen.

Die Buds und das Trage-/Ladeetui sehen genauso aus wie beim QC II, obwohl die Farboption White Smoke des neuen Modells im Vergleich zum früheren Soapstone-Weiß etwas grauer ist. Die schwarze Version bleibt schwarz. Das Gehäuse von Bose verfügt immer noch nicht über eine kabellose Ladefunktion.

Es gibt jedoch eine aufsteckbare Silikonhülle für 59,95 Euro, die Strom von einem Qi-Ladepad überträgt. Ebenfalls an Bord: Eine mittelmäßige IPX4-Zertifizierung, welche die Earbuds gegen Spritzwasser schützt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds sind in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 349,95 Euro bei Bose sowie bei Amazon erhältlich. Als optionales Zubehör stehen neben der aufsteckbaren Silikonhülle für kabelloses Laden auch ein Transport-Etui mit Ladefunktion für 99,95 Euro und ein Earbuds Fitkit für 15,95 Euro mit unterschiedlichen Silikoneinsätzen zur Auswahl. Letzteres soll in Kürze erhältlich sein.

Sollten Sie die Bose QuietComfort Ultra Earbuds kaufen?

Wenn Sie die Bose QuietComfort Earbuds II besitzen, sollten Sie bei ihnen bleiben, da ihre erstklassigen Eigenschaften in Bezug auf Musikqualität und Geräuschunterdrückung nur geringfügig verbessert worden sind.

Aber wenn Sie von einem weniger guten In-Ear-Modell umsteigen wollen oder sich nach einem größeren, dreidimensionaleren Klang von ansonsten ausgezeichneten Streaming-Diensten sehnen, die nicht mit Dolby Atmos oder Sony 360 Reality Audio arbeiten (Spotify, Pandora, TuneIn, Qobuz, Sirius/XM), dann sollten Sie sich die neuen Bose QuietComfort Ultra Earbuds anschauen.

Dieser Bericht erschien zuerst bei unserer Schwesternpublikation TechAdvisor und wurde übersetzt.