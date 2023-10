Galaxy S24 Release: Wann kommt das neue Samsung-Handy?

Die Galaxy-S23-Serie, die Anfang des Jahres auf den Markt kam, ist ein voller Erfolg. Vor allem das Spitzenmodell Galaxy S23 Ultra ist eines der besten Android-Handys überhaupt. Dem möchte die kommende Galaxy-S24-Reihe natürlich in nichts nachstehen, es deutet viel darauf hin, dass sich Samsung-Fans wirklich freuen können – besonders das auf S24 Ultra.

Und es dauert auch gar nicht mehr so lange, bis Samsung seine Galaxy-S24-Generation auf den Markt bringen wird. Auch wenn Samsung noch keinen offiziellen Vorstellungstermin bekannt gegeben hat, können wir anhand der historischen Unpacked-Events recht genau sagen, wie der Zeitplan rund um den Release des Galaxy S24 aussehen wird.

Galaxy S24 Release – der Zeitplan

Samsung hat einen recht festen Zeitplan, was den Marktstart seiner Galaxy-Smartphones angeht. Deshalb können wir mit Blick auf die vergangenen Launches mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Galaxy S24 im Februar 2024 erscheint.

Hier sehen Sie den Release der Vorgänger:

Die Galaxy-S23-Reihe wurde am 1. Februar vorgestellt. Bis zum 16. Februar lief die Vorbestellphase, ab dem 17. Februar 2023 waren die Modelle dann auf dem Markt verfügbar. Die Galaxy-S22-Serie wurde ebenfalls an einem Mittwoch vorgestellt, wenn auch mit dem 9. Februar etwas später. Zwei Wochen danach kam das S22 Ultra ebenfalls an einem Freitag auf den Markt.

Der Zeitplan der Galaxy-S24-Geräte könnte also folgendermaßen aussehen:

7. Februar: Vorstellung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra

Vorstellung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra bis 22. Februar: Vorbestellphase

Vorbestellphase 23. Februar: offizieller Marktstart

Einschätzung der aktuellen Gerüchte:

Samsung Galaxy S24: Warum sich das Warten lohnt

Wir erwarten keine großen Design-Änderungen bei der S24-Generation. Nur beim Galaxy S24 könnte es eine optische Veränderung geben, die im Bereich der Kamera zu finden ist. Demnach sieht Samsungs Plan wohl danach aus, als würde das Unternehmen die Anzahl von 4 auf 3 Kameras reduzieren. Man will scheinbar die beiden Tele-Linsen mit 3- und 10-fachem Zoom zu einem einzigen variablen Zoomobjektiv kombinieren.

Angeblich arbeitet Samsung auch an einem neuen Akku mit mehr Leistung und längerer Akkulaufzeit. Das wäre wünschenswert. Weiterhin wird Samsung wahrscheinlich auch hierzulande wieder auf den neuesten Qualcomm-Prozessor setzen, der deutlich mehr Performance leistet als die eigenen Exynos-Chipsätze.