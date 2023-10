Aldi: Smarter Xiaomi-TV 32 Zoll für nur 179 Euro – lohnt sich der Kauf?

Aldi hat in seinem Online-Shop in dieser Woche wieder ein Smart-TV-Schnäppchen im Angebot. Der Smart TV P1E von Hersteller Xiaomi kostet anstatt der UVP in Höhe von 249,99 Euro aktuell nur 179 Euro. Aldi-Kunden sparen beim Kauf also rund 70 Euro gegenüber der UVP. Vor allem aber: Damit liegt Aldi 10 Euro unter dem Preis des offiziellen Xiaomi-Online-Shops. Dort schlägt der Smart-TV mit 189,99 Euro zu Buche.

Xiaomi Smart TV für 179 Euro bei Aldi (statt 249,99 Euro UVP)

Während der Versand im Xiaomi-Online-Shop gratis ist, kommen bei der Bestellung im Aldi-Online-Shop jedoch noch Versandkosten hinzu. Der Discounter verlangt für jede Lieferung pauschal 5,95 Euro. Muss die Ware als Sperrgut versendet werden, kommen noch einmal 12,95 Euro fällig. Bei einer Speditionslieferung sind es 39,95 Euro. Somit ist das Angebot im Online-Shop von Xiaomi unter Einberechnung der Versandkosten am Ende günstiger!

Auflösung und Ausstattung

Der P1E Smart TV von Xiaomi misst 32 Zoll in der Diagonale und bringt inklusive Standfuß knapp 44 Kilogramm auf die Waage. Mit 1.366 x 768 Pixeln bietet der Smart TV leider keine Full-HD-Auflösung. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.0, WLAN 2,4 GHz/5 GHz sowie zwei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse.

Netflix, Amazon Prime Video und Youtube sind bereits vorinstalliert. Über den Google Play Store haben Nutzer Zugriff auf weitere Apps. Der P1E kann per Google Assistant gesteuert werden und verfügt über ein integriertes Chromecast. Miracast wird ebenfalls unterstützt.

Alternativen zum Smart-TV von Xiaomi

Der Smart TV von Xiaomi eignet sich aufgrund seiner Größe und Ausstattung gut als Zweitgerät für die Küche, das Schlafzimmer oder das Kinderzimmer. Der aktuelle Preis in Höhe von 179 Euro ist angemessen. Vergleichbare Geräte sind etwa der 32A4K von Hisense, der aktuell für 177,99 Euro bei Media Markt erhältlich ist und der XF32AN660S von Telefunken, der für 179,99 Euro eine bessere Full-HD-Auflösung bietet. Weitere Smart-TV-Modelle finden Sie in unserem großen Test.

