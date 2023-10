Neue Google-App für Pixel-Smartphones – das kann sie

Wer einen winzigen Text entziffern oder kleine Objekte wie seine Plattenspielernadel genauer untersuchen möchte, sollte sich die neue und kostenlose Lupen-App für Pixel-Smartphones genauer anschauen. Für alle Besitzer eines Pixel 5 oder neuer steht die App ab sofort kostenlos im Google Play Store zum Download bereit.

Google Pixel 7 im Test: Smartphone mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

30-facher Zoom und Filter

Einmal geöffnet, ermöglicht die App über das Plus-Symbol eine bis zu 30-fache Vergrößerung von Objekten oder Schriften. Über die Einstellungen lassen sich zudem der Kontrast oder die Helligkeit anpassen, um die Gegenstände besser erkennen zu können. Auch Filter stehen an dieser Stelle zur Verfügung. Ein schwarzer Text auf weißem Hintergrund lässt sich auf diese Weise in einen blauen Text mit gelbem Hintergrund verwandeln, der dann deutlich besser lesbar ist.

Internetsuche und Vorlesefunktion

Auch Fotos lassen sich über die Lupen-App erstellen. Bei diesen Schnappschüssen stehen die Zoom-Stufen und Kontraständerungen zur Verfügung. Zudem lässt sich über die Aktivierung von Google Lens (das kleiner Kamerasymbol) eine Internetsuche anstoßen, mit der sich Produkte im Shops finden oder Texte übersetzen lassen. Wahlweise können Texte oder Ziffern hier auch vorgelesen werden.

So geht Astrofotografie auf dem Google Pixel

KI-Integration für bessere Vergrößerung

Selbst bei 30-fachem Zoom erzeugt die Lupen-App für Pixel-Smartphones noch erstaunlich gute Bilder. Dies liege laut Google an einer KI-Integration, die die Vergrößerung verbessert sowie an den hochauflösendem Zoom der Pixel-Kameras. Die App entstand in Zusammenarbeit mit dem britischen Royal National Institute of Blind People und der US-amerikanischen National Federation of the Blind. Google will mit der Anwendung die Zugänglichkeit seiner Dienste für Menschen mit Einschränkungen verbessern.