Microsoft zieht in exakt 2 Jahren den Stecker bei der beliebtesten Windows-Version

Windows 10 liegt bei der Verbreitung deutlich vor Windows 11: im September 2023 lief Windows 10 auf 71,62 Prozent aller erfassten Windows-Rechner, wohingegen Windows 11 im letzten Monat nur auf 13,61 Prozent aller erfassten Windows-PCs lief. Die genauen Zahlen zur Verbreitung der einzelnen Windows-Versionen finden Sie hier.

Spartipp: Windows 11 Pro legal für 70 Euro statt 259 Euro kaufen

Trotzdem ist Windows 10 ein Todeskandidat. Denn am 14. Oktober 2025, einem Dienstag, wird Microsoft das letzte Mal Sicherheits-Updates für Windows 10 veröffentlichen. Denn der 14. Oktober 2025 ist der letzte Patchday, an dem Microsoft Windows 10 mit Sicherheits-Updates versorgt. Danach ist Schluss. Sicherheitslücken beziehungsweise Schwachstellen, die Sicherheitsexperten nach dem 14.10.2025 in dem weitverbreiteten Windows 10 entdecken, bleiben dann ungeschlossen und können von Angreifern ausgenutzt werden. Somit ist die Nutzung von Windows 10 nach dem 14.10.2025 äußerst gefährlich.

Dieser Stichtag ist zwar schon länger bekannt, Microsoft hatte das bereits im Juli 2015 bekannt gegeben. Doch angesichts der nach wie vor großen Dominanz von Windows 10 darf man davon ausgehen, dass viele Windows-Nutzer sich davon nicht beeindrucken lassen.

Anders als seinerzeit bei Windows 7 wird Microsoft für Windows 10 wohl keine kostenpflichtige Support-Verlängerung im Rahmen von Extended Security Updates (ESU) anbieten. Denn bei Windows 7 konnten Unternehmen, Behörden und Organisationen gegen Bezahlung bis 2023 verlängerten Support für Windows 7 erhalten.

Ein ähnliches ESU-Programm plant Microsoft laut derzeitigem Stand aber nicht für Windows 10. Allerdings wurde bereits 2021 darüber spekuliert, dass Microsoft durchaus auch für Windows 10 Extended Security Updates anbieten könnte. Auch in Internetforen wird darüber bereits spekuliert. Allerdings bekommen nur Unternehmen und Behörden solche Updates, keinesfalls aber Privatanwender. Für private Nutzer ist also am 14.10.2025 definitiv Schluss.

Unsere Meinung: Sollte Windows 10 einen bedeutenden Marktanteil bis Oktober 2025 behaupten können, dürfte Microsoft wohl kaum um Extended Security Updates für Unternehmensnutzer von Windows 10 herumkommen. Zumal sich Redmond diesen Service teuer bezahlen lässt.

Windows 10: Das ist die letzte Version – keine neuen Funktionen mehr für den Windows-11-Vorgänger

Erst vor Kurzem hat Microsoft für Nutzer von Windows 7 oder Windows 8 die Möglichkeit beendet, kostenlos auf Windows 10 upzugraden: Windows-10-Upgrade nicht mehr gratis – Microsoft beendet Angebot.