Geheimtipp: Diese geniale Windows-Funktion spart eine Menge Arbeit

Wie viel einfacher und schneller könnten Sie Ihre täglichen Aufgaben am PC erledigen, wenn Sie Texte nicht mehr selbst eintippen, sondern direkt einsprechen könnten? Genau dafür bietet Windows 11 eine praktische Tastenkombi, die so mancher vielleicht noch vom Vorgänger Windows 10 kennt. Wir erklären, wie es funktioniert.

Geheime Diktierfunktion in Windows 11 – so geht’s

Sind Sie auch eher „schreibfaul“ und wünschen sich eine simple Lösung, um das ständige Getippe am PC zu umgehen? Dann probieren Sie die Tastenkombination [WINDOWS]+H. Diese aktiviert das Startprogramm für die Spracheingabe, sobald Sie ein Text-Eingabefeld geöffnet haben (siehe Bild links). Fangen Sie einfach an zu sprechen und das Tool wandelt Ihre Worte in Text um.

Voraussetzung ist natürlich, dass Sie ein Mikrofon haben. Wenn Sie ein bestimmtes Mikrofon auswählen möchten, klicken Sie links auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen des Sprachtools zu öffnen (siehe Bild rechts). Dort können Sie das jeweilige Mikrofon auswählen sowie die Automatische Interpunktion aktivieren, wenn Sie keine Satzzeichen diktieren möchten.

