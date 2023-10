Sony PS5: Bald können Sie ausgewählte Games über die Cloud in 4K spielen

Abonnenten von Sonys Playstation Plus Premium-Dienst bekommen in diesem Monat eine neue Funktion. So wird es ab 23. Oktober 2023 möglich sein, ausgewählte Playstation-5-Spiele und -Demos über die Cloud zu streamen. Zu den unterstützten PS5-Spielen gehören unter anderem:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima

Mortal Kombat 11

Saints Row IV

Resident Evil 4

Dead Island 2

Genshin Impact

Fall Guys

Fortnite

Sony wird über seinen Cloud-Streaming-Service außerdem Demo-Versionen anbieten. Dazu zählen “Hogwarts Legacy“, “The Witcher 3: Wild Hunt“ und “The Calisto Protocol“. Mit dem neuen Dienst für Playstation Plus Premium können sich Spieler künftig also aussuchen, ob Sie einen PS5-Titel herunterladen und installieren oder im Stream spielen wollen.

Streaming in 4K und allen PS5-Audiooptionen

Neben den Spiele-Vollversionen stehen über Cloud-Streaming auf der PS5 auch DLCs und Add-ons bereit. Nutzer können außerdem aus unterschiedlichen Auflösungen wählen (4K, 1440p, 1080p und 720p mit 60 FPS). Sony unterstützt weiterhin alle PS5-Audiooptionen, einschließlich 5.1 und 7.1 sowie Tempest 3D AudioTech. Wie bei auf der PS5 gespeicherten Spielen können im Stream auch Screenshots und bis zu drei Minuten lange Gameplay-Videos aufgenommen und in der Mediengalerie gespeichert werden.

Rabatt auf das Premium-Jahresabo

Playstation Plus Premium ist die teuerste der drei Plus-Abo-Optionen. Sie kostet 16,99 Euro im Monat. Das 3-Monats-Abo schlägt mit 49,99 Euro zu Buche. Im Jahresabo ist Playstation Plus Premium für 151,99 Euro erhältlich. Hier können Käufer im Vergleich zum Monatsabo knapp 52 Euro im Jahr sparen. Neben Cloud-Streaming sind in diesem Abo-Modell auch ein umfangreicher Spielekatalog mit PS5-Titel und ein Klassiker-Katalog enthalten.

