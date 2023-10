Microsoft erklärt Windows-Nutzern, wie sie Linux installieren

In den vergangenen Jahren hat Microsoft seine Haltung gegenüber dem offenen Betriebssystem Linux geändert. Eine abgespeckte Version findet sich beispielsweise im Windows-Subsystem für Linux. Diese Kompatibilitätsschicht ermöglicht das Ausführen von Linux-Executables im ELF-Format. Doch nun geht Microsoft einen Schritt weiter und erklärt auf seiner offiziellen Support-Seite ausführlich, wie interessierte Nutzer ein vollwertiges Linux auf ihrem Windows–Rechner installieren können.

Auswahl der Installationsmethode

Microsoft bezeichnet Linux in diesem Artikel als ein zu Windows ähnliches Betriebssystem, welches quelloffen und vollständig anpassbar ist. In vier Schritten lässt sich Linux der Anleitung zufolge installieren. Zuerst steht die Auswahl einer Installationsmethode an. Hier haben Nutzer die Wahl zwischen dem oben erwähnten Windows Subsystem for Linux (WSL), einer virtuellen Maschine (VM), einer lokalen Installation auf dem Rechner oder in der Cloud.

Auswahl der Distribution

Danach steht die Auswahl einer passenden Linux-Distribution an. Hier hilft Microsoft mit der Berücksichtigung der Vorerfahrung, der Leistungsfähigkeit des Rechners oder der Verfügbarkeit einer ausführlichen Dokumentation. Danach wird das gewünschte Linux auf einem USB-Stick mit mindestens 16 GB Speicherplatz installiert, die entsprechenden Tools hierfür sind ebenfalls angegeben. Am Ende klärt Microsoft noch über die Eigenheiten des installierten Systems, die Paketmanager oder die Zusatz-Software auf.

Wieso kommt die Anleitung jetzt?

Es ist möglicherweise kein Zufall, dass Microsoft gerade jetzt eine ausführliche Anleitung zum Aufspielen von Linux veröffentlicht. Bislang konnten Nutzer mit Windows 7 oder Windows 8 über ihre bestehende Lizenz kostenlos auf Windows 10 oder Windows 11 umsteigen. Mittlerweile lassen sich die Keys für Windows 7 oder Windows 8 jedoch nicht mehr für eine Aktivierung der neueren Versionen einspannen. Entsprechend bleibt nur der Kauf einer neuen Lizenz. Als Alternative könnte nun Linux dienen, welches im Gegensatz zu Windows 7 und Windows 8 auch weiterhin mit Sicherheitsupdates ausgestattet wird.