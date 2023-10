Netflix-Konto angeblich gesperrt: So reagieren Sie richtig

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor einer aktuellen Betrugswelle, die Netflix-Kunden treffen soll. Die Betrüger versuchen die Netflix-Kunden mit der wohl schlimmsten Drohung in die Falle zu locken, die für Streamingfans denkbar ist: Das Netflix-Konto wurde ausgesetzt.

Der Betrugsversuch erfolgt per Mail. Ganz oben befindet sich das Netflix-Logo. In der Mail steht reißerisch mit einem Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck vorangestellt: “Ihr Konto wurde ausgesetzt”. Darunter heißt es: “Bitte aktualisieren Sie Ihre Zahlungsdaten”. Dann folgt der rote Netflix-Schriftzug und darunter die Warnung: “Wir konnten Ihr Konto nicht validieren”.

Danach folgt offensichtlich die persönliche Anrede des Nutzers. Leider nennen die Verbraucherschützer hierzu keine Details, zum Beispiel zu der Frage, woher die Angreifer anscheinend die Namen der Angeschriebenen haben. Im eigentlichen Mailtext steht, dass Netflix Probleme mit den aktuellen Rechnungsinformationen des Nutzers habe. Netflix würde weiterhin versuchen, diese Probleme zu lösen, doch der Nutzer könnte in der Zwischenzeit ja möglicherweise seine Zahlungsdaten aktualisieren. Das klingt relativ unaufdringlich und damit eigentlich unverdächtig.

Doch dann folgt ein großer blauer Button mit der Aufschrift “Jetzt Konto aktualisieren”. Dieser Link führt zu einer Phishingseite, auf der Ihre Bezahlinformationen gestohlen werden sollen.

Darunter kommen noch weitere Angaben wie die Abonnenten-ID oder das Verfallsdatum. Die Betrüger haben sich also durchaus Mühe gegeben. Der Text darunter wiederum ist allerdings ein ziemliches Gestammel und lässt die Mail absolut unglaubwürdig erscheinen: “Im Falle der Unwissenheit werden Ihre Dienste gemäß den in unserem ausgesetzt Bedingungen innerhalb von 24 Stunden vollständig eingestellt Verträge”.

Das Ganze wird mit einem grün hinterlegten Kasten garniert, in dem Google angeblich bestätigt, dass diese Nachricht von einem vertrauenswürdigen Absender stammt und kein Betrug sei.

So erkennen Sie den Betrug

Wie immer sollten Sie den Mauszeiger über die Absenderadresse bewegen. Dann sollten Sie bereits erkennen können, dass diese Mail nicht von Netflix stammt. Die Mail selbst ist in so vielen unterschiedlichen Schriftarten und Einfärbungen gehalten und obendrein sprachlich so fehlerhaft, dass sie sofort als Fake zu erkennen ist.

So reagieren Sie richtig

Löschen Sie diese Mail, ohne etwas darin anzuklicken.

