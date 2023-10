Microsoft Surface Laptop Go 3 im Test: Hochwertig gefertigter Arbeits-Laptop

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro sehr leicht

Touchscreen

hervorragende Tastatur

leise

sehr gut verarbeitet Kontra wenige Anschlüsse

mäßige Rechenleistung Fazit Das Microsoft Surface Laptop Go 3 bietet keine Überraschungen: Auch das neue Modell ist ein schickes, unkompliziertes und mobiles Arbeits-Notebook. Seine Pluspunkte liegen nicht bei Tempo oder Ausstattung, sondern in der herausragenden Bedienung plus Touchscreen, der hohen Verarbeitungsqualität, dem geringen Gewicht und eleganten Design: Damit steht das Microsoft-Notebook in seiner Preisklasse einzigartig dar.



Da es sich vom Vorgänger kaum unterscheidet, können Sie auch zum günstigeren Surface Laptop Go 2 greifen: Das ist zwar nur noch mit 8 GB RAM verfügbar, was sich aber wenig bemerkbar macht, wenn Sie hauptsächlich mit Office-Anwendungen arbeiten.



Die Surface Laptops von Microsoft zeichnet eine Besonderheit aus: Objektiv scheinen die Notebooks überteuert, denn sie bieten im Vergleich zu ähnlich teuren Laptops weniger Rechenleistung, Ausstattung und Anschlüsse.

Subjektiv faszinieren sie aber, weil sie einfach schön sind und sehr angenehm zum Arbeiten. Denn sie bieten Soft Skills, die nicht sofort ins Auge fallen, den Alltag mit dem Notebook aber deutlich erleichtern wie eine hervorragende Tastatur, leise Lüfter, ein elegantes Gehäuse, Touchscreen sowie ein geringes Gewicht.

Das gilt vor allem für die Modelle aus der Reihe Surface Laptop Go – dort versammelt Microsoft seine günstigsten, leichtesten und kleinsten Notebooks. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der neue Surface Laptop Go 3 fast unverändert auf die Tugenden der Vorgänger setzt: Neu gegenüber dem Laptop Go 2 ist nur die Alder-Lake-CPU Core i5-1235U. Damit feiert Intels Hybrid-Architektur ihr Debüt in dieser Laptop-Reihe – allerdings nicht mit der aktuellen 13. Core-Generation Raptor Lake.

Das Surface Laptop Go 3 in der Farbvariante Salbei. Thomas Rau

Den Laptop Go 3 verkauft Microsoft in den Farbvarianten Platin, Eisblau, Sandstein und Salbei: Dieses grau-grüne Design besitzt auch unser Testgerät. Der Grünton kommt vor allem bei Tastatur, dem Touchpad und auf der Gehäuseunterseite deutlich zur Geltung, Deckel und Handballenablage haben eine metallisch-glänzende Oberfläche, die ins Silberne neigt.

Bei der Ausstattung unterscheiden sich die Varianten nur im Arbeitsspeicher, der 8 oder 16 GB beträgt. Die SSD ist immer 256 GB groß. Nur bei den Business-Modellen mit Windows 11 Pro gibt es ein Modell mit 128 GB Flash-Speicherkarte. Bei der RAM-Größe legen Sie sich mit der Auswahl einer Variante fest, denn der Arbeitsspeicher lässt sich wie das WLAN-Modul nicht tauschen. Die SSD im Steckformat M.2 2230 können Sie dagegen ausbauen.

Das Notebook ist stabil verarbeitet: Deckel und Oberseite bestehen aus Aluminium, die Unterseite aus Kunststoff, das laut Microsoft 30 Prozent recyceltes Material enthält. Der Deckel lässt sich bequem mit einer Hand öffnen.

Test Bedienung: Tolle Tastatur, sehr gutes Touchpad

Den hochwertigen ersten Eindruck bestätigt die Tastatur: Sie ist sehr stabil eingebaut, alle Tasten bieten eine gleichmäßige, eindeutige Druck-Rückmeldung, trotzdem bleibt sie beim Tippen immer leise. Die Tasten liegen minimal enger zusammen und sind etwas kleiner als bei 15- oder 16-Zoll-Notebooks: Der Treffsicherheit tut das aber keinen Abbruch. Am Tasten-Layout stört lediglich, dass die Nummerntasten nicht abgesetzt sind.

Auch das Touchpad überzeugt: Es ist ebenfalls sehr stabil eingebaut und quittiert einen Mausklick mit deutlichem, aber leisem Feedback. Die angenehm griffige Oberfläche erlaubt schnelle und präzise Mausbewegungen, auch Mehr-Finger-Gesten funktionieren problemlos.

Microsoft Surface Laptop Go 3: Anschlüsse auf der linken Seite. Thomas Rau

Rechenleistung: CPU ist leise, aber langsam

Der Core i5-1235U hat insgesamt 10 Kerne, 2 davon sind leistungsstarke P-Cores. Gegenüber einem Core i7 und den U-Prozessoren aus der Raptor-Lake-Generation unterscheidet er sich lediglich durch einen niedrigeren Standard- und Boost-Takt.

Bei den Surface-Laptops ist Microsoft ein leiser und ergonomischer Betrieb wichtiger als die Rechenleistung: Deshalb begrenzt der Hersteller die Leistungsaufnahme der CPU unter Last auf 15 Watt im Durchschnitt und maximal auf knapp über 22 Watt, während sich der Prozessor in anderen Notebook bis zu 28 Watt und 55 Watt in der Spitze genehmigen darf. Dafür liegt das Betriebsgeräusch des Go 3 selbst in langen Lastphasen bei angenehmen 38 dB(A) und das Gehäuse erwärmt sich kaum.

Die Kehrseite ist das mittelmäßige Tempo: Vom Vorgänger mit Tiger-Lake-Plattform kann sich der neue Laptop Go lediglich bei Programmen absetzen, die von den zusätzlichen Kernen profitieren – meist sind das Multimedia-Anwendungen. Beim Office-Einsatz gibt es keinen Tempovorteil. Gegenüber einem genauso teuren Consumer-Notebook mit Core i7-1355U arbeitet der Microsoft-Laptop rund 25 Prozent langsamer.

Microsoft Surface Laptop Go 3: Connect-Anschluss auf der rechten Seite. Thomas Rau

Akkulaufzeit: Solide Ausdauer dank sparsamer Komponenten

Dafür verhilft der Prozessor dem Surface Laptop zu einer ordentlichen Akkulaufzeit von knapp zehn Stunden. Im WLAN-Test benötigt das Notebook nur knapp über vier Watt.

Mit einem größeren Akku wäre bei diesem sparsamen Betrieb eine deutliche längere Laufzeit drin. Doch um auf die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht von rund 1100 Gramm zu kommen, baut Microsoft nur einen 41-Watt-Stunden-Akku ein.

Ausstattung: Kleine SSD, wenig Anschlüsse, kein Thunderbolt

Auch bei der Ausstattung bekommen Sie beim Laptop Go 3 nicht besonders viel fürs Geld: Die SSD ist nur 256 GB groß, am Gehäuse sitzen nur wenige Anschlüsse. Im Gegensatz zum Surface Laptop 5 verfügt der Go 3 nicht über Thunderbolt, sein Typ-C-Port liefert aber USB 3.2 Gen 2 sowie Displayport-Signale und lässt sich zum Laden verwenden. Das mitgelieferte 39-Watt-Netzteil passt aber nur in den proprietären Connect-Anschluss. Für ältere USB-Peripherie gibt es noch eine Typ-A-Buchse mit 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s). Biometrische Anmeldung erlaubt ein Fingersensor in der Tastatur. Die Kamera hat eine 720p-Auflösung.

Bildschirm: Touchscreen im 3:2-Format

Der 12,4-Zoll-Touchscreen hat das Surface-typische Seitenverhältnis von 3:2, mit 1536 x 1024 allerdings keine besonders hohe Auflösung. Seine Punktdichte entspricht einem 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Per Lichtsensor kann das Notebook die Bildschirmhelligkeit abhängig vom Umgebungslicht regeln.

Die Bildqualität ist ordentlich: Die Leuchtdichte liegt bei knapp über 300 cd/qm2, was für den Schreibtisch absolut ausreicht, außerdem ist sie sehr gleichmäßig verteilt. Draußen bei Sonnenlicht leidet die Lesbarkeit unter den Reflexionen auf der spiegelnden Bildschirmoberfläche. Kontrast und Farbwiedergabe gehen in Ordnung. Damit ist das Displayqualität deutlich höher als bei besser ausgestattete Consumer-Notebooks in diesem Preissegment, kann sich aber nicht von anderen Business-Notebooks für rund 1000 Euro abheben.

Microsoft Surface Laptop Go 3: Testergebnisse und Ausstattung

Business-Notebooks: Wie wir testen

Microsoft Surface Laptop Go 3 (XKG-00035): Testergebnisse Geschwindigkeit bei Büro-Programmen 67 Punkte (von 100) Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen 43 Punkte (von 100) Leistung 3D Mark 28 Punkte (von 100) Cinebench R23 5257 Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast 315 / 92% / 820:1 Display entspiegelt nein Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) sRGB: 94 / Adobe-RGB: 70 / DCI-P3: 70 Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 3,31 Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test 09:42 Akkukapazität nach 1 Stunde Laden 72 Prozent Betriebsgeräusch unter Last 38 dB(A) Temperatur Oberseite / Unterseite 34 / 41° Celsius