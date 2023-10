PlayStation 5 Slim: Warum Sie noch die alten Modelle kaufen sollten

Nach monatelangen Gerüchten hat Sony die neue Revision der Playstation 5 und der PS5 Digital jetzt ganz offiziell vorgestellt und bringt die beiden runderneuerten Spielkonsolen sowie ein optionales Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk pünktlich zum umsatzstarken Weihnachtsgeschäft in den Handel – zuerst in den USA. So weit, so gut.

Doch seien Sie vorsichtig, wenn Sony die neue Revision der beiden Spielkonsolen in den nächsten Monaten auch hierzulande zum Verkauf freigibt. Die neue PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition, welche offiziell auf den Suffix “Slim” verzichten, haben nicht nur Vorteile. Die beiden neuen Modelle bieten neben den jetzt deutlich kompakter ausfallenden Ausmaßen einen etwas großzügiger bemessenen Speicherplatz, welcher um 175 Gigabyte auf 1 TB erweitert wurde.

Der Wechsel auf das neue Gehäuse mit seinen deutlich schlankeren Abmessungen hat aber auch Nachteile, welche klar für die “alten” Modelle aus der vorangegangenen Generation sprechen. Die Spezifikationen im direkten Vergleich sehen wie folgt aus:

PS5 (ALT) PS5 (NEU) PS5 Digital Edition (ALT) PS5 Digital Edition (NEU) Architektur Zen 2

RDNA 2 Zen 2

RDNA 2 Zen 2

RDNA 2 Zen 2

RDNA 2 CPU-Kerne 8 8 8 8 GPU-Cluster 36 36 36 36 Shader Units 2.304 2.304 2.304 2.304 Performance 10,28 TFLOPS 10,28 TFLOPS 10,28 TFLOPS 10,28 TFLOPS Memory 16 GB

GDDR6

448 GB/s 16 GB

GDDR6

448 GB/s 16 GB

GDDR6

448 GB/s 16 GB

GDDR6

448 GB/s SSD 825 GB

PCIe 4.0 1 TB

PCIe 4.0 825 GB

PCIe 4.0 1 TB

PCIe 4.0 Maße 390 × 260 × 104 mm 358 × 216 × 96 mm 390 × 260 × 92 mm 358 × 216 × 80 mm Gewicht 3,9 kg 3,2 kg 3,4 kg 2,6 kg

Die zweite Revision der Playstation 5 und der Playstation 5 Digital Edition ist vor allem zum Vorteil Sonys kostenoptimiert und bringt jetzt nur noch 3,2 und 2,6 Kilogramm auf die Waage, während es bei der ersten Revision aus dem Jahr 2022 noch 3,9 und 3,4 Kilogramm waren.

Die erste Version der beiden Spielkonsolen aus dem Jahre 2020 erschien mit einem Gewicht von 4,5 bzw. 3,9 Kilogramm und deutlich mehr Materialeinsatz bei der Kühllösung. Abseits der Maße und der Masse, die jetzt bereits zum zweiten Mal reduziert wurden, ändert sich allerdings nicht viel.

Die neue PlayStation 5 Digital Edition, die rein digitale Version der Spielkonsole, können Nutzer zukünftig über ein optionales UHD-Blu-ray-Laufwerk erweitern, das man für 119,90 Euro separat kaufen kann.

Die alten Modelle sind die bessere Wahl

Die vorangegangene Revision der PlayStation 5 Disc Edition und der PlayStation 5 Digital Edition sind aus mehrerer Hinsicht die bessere Wahl für Spieler, die sich jetzt eine der Spielkonsolen zulegen wollen:

Grundsätzlich lässt sich die x86-Hardware, die auf einer Custom-APU mit Zen 2 und RDNA 2 von AMD basiert, in dem größeren Gehäuse der “alten” Revisionen besser kühlen. Das höhere Volumen der größeren Spielkonsolen bietet dahingehend mehr Reserven. Da die PlayStation 5 unter Volllast in Spielen bis zu 220 Watt (“TDP”) an Abwärme erzeugen kann, muss auch die Kühlung der Hardware entsprechend dimensioniert sein. Hier wird die alte Revision voraussichtlich stark im Vorteil sein.

Auch im Hinblick auf Lautstärkeentwicklung in Dezibel (“dB”) und Sonen sollten die alten Modelle der neuen Revision daher deutlich überlegen sein. Die aktuellen Spielkonsolen sind ohnehin nicht als Leisetreter bekannt, was sich im neuen kompakten Gehäuse noch einmal deutlich verstärken könnte.

Der von 825 Gigabyte auf 1 Terabyte angewachsene Speicherplatz ist Augenwischerei, denn Spieler, die mit 825 Gigabyte nicht auskommen, werden auch mit den zusätzlichen 175 Gigabyte nicht sonderlich weit kommen.

Abgesehen von den technischen Einschränkungen der neuen kleineren PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition, könnte der Griff zu den Vorgängern für Spieler auch aus einem anderen Grund besonders lohnenswert sein:

Die PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition in der alten Revision werden jetzt schrittweise in den Abverkauf gehen, bevor die neue Revision in den kommenden Monaten auch hierzulande in den Handel startet.

Bereits jetzt lassen sich Schnäppchen machen, bei denen die PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition zumeist mit bekannten Spielen im Bundle angeboten werden.

Aktuell ist das beispielsweise schon beim EA SPORTS FC 24 Bundle auf Amazon der Fall, welches aktuell mit satten 19 Prozent Rabatt angeboten wird.

Auch Bundle, die gleich mehrere DualSense Wireless-Controller oder andere Hardware-Upgrade enthalten, werden derzeit rabattiert angeboten:

Derartige Angebote werden sich in den nächsten Wochen voraussichtlich häufen, bevor die neue Revision der Spielkonsole dann aus den USA auch nach Europa kommt. Spieler sollten daher die Augen offenhalten und immer mal wieder einen Blick in die Deals von PC-WELT werfen.

