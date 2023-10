Amazon Kindle: Diese 5 Tipps & Tricks müssen Sie kennen

Einen Amazon Kindle liebt man oder hasst man. Traditionelle Bücherwürmer würden wohl nie Papier gegen ein E-Ink-Display eintauschen wollen, doch liegen die Vorteile eines E-Readers klar auf der Hand: Er ist klein, handlich und passt in jede Tasche, sodass sie hunderte Bücher immer mit dabeihaben. Außerdem bekommt man die Geräte bereits für überschaubares Geld:

Wenn auch Sie einen Kindle besitzen, müssen Sie die folgenden Tipps und Tricks auf jeden Fall ausprobieren:

Display-Cover ändern

Wussten Sie, dass Ihr Kindle anstatt der Standard-Hintergrundbilder auch das Cover der aktuellen Lektüre auf dem Sperrbildschirm anzeigen kann? Je nach Buch-Cover eine nette Abwechslung. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Alle Einstellungen ändern Geräteoptionen Cover anzeigen

Screenshot

Ein Kindle eignet sich nicht nur zum Lesen von spannenden Krimis, natürlich können Sie auch Sachbücher, Bedienungsanleitungen oder eigene PDFs auf dem E-Reader lesen. Gerade bei den letzten Beispielen werden Sie die Screenshot-Funktion sicher zu schätzen wissen. Tippen Sie einfach gleichzeitig in die untere linke und obere rechte Ecke, um einen Screenshot der aktuell angezeigten Seite aufzunehmen.

Ob der Screenshot aufgezeichnet wurde, erkennen Sie daran, dass der Bildschirm einmal kurz aufleuchtet. Doch wo können Sie den Screenshot abrufen? Dies gestaltet sich leider etwas komplizierter. Sie können die Screenshots nämlich nicht via Mail verschicken, sondern müssen den umständlicheren Weg wählen und den Kindle an Ihren Computer anschließen. Dort können Sie die Screenshots im png-Format aufrufen, bearbeiten oder weiterleiten.

Screenshots auf dem Kindle Simon Lohmann

Geräte-Passwort erstellen

Befinden sich auf Ihrem Kindle Inhalte, die für keine anderen Augen bestimmt sind? Kein Problem, schließlich können Sie Ihren Reader auch mit einem Passwort schützen. Und das geht wie folgt:

Wischen Sie auf Ihrem Kindle von oben nach unten Tippen Sie auf “Alle Einstellungen” und anschließend auf “Geräteoptionen” Wählen Sie “Passwort” aus Sie können nun ein Zahlen-Passwort vergeben

Kindle (2022) mit Werbung ab 99,99 €

X-Ray

Diese Funktion kennen Sie vielleicht bereits von Amazons Video-Streaming-Dienst: Mit X-Ray werden hilfreiche zusätzliche Infos angezeigt, wie Namen der Schauspieler oder Songs, die in der gerade abgespielten Szene auftauchen.

X-Ray gibt es auch für Ihren Kindle, und zeigt Ihnen Personen, Begriffe oder Bilder an. Sie können die Informationen nach Relevanz oder in alphabetischer Reihenfolge sortieren. Schauen Sie doch gleich mal nach, wie häufig der Hauptcharakter in Ihrem aktuellen Roman erwähnt wird. Für diese Informationen gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie oben auf den Bildschirm Wählen Sie anschließend die drei Punkte oben rechts Nun können Sie X-Ray auswählen

Uhrzeit beim Lesen anzeigen

Wer kennt es nicht: Bei einem guten Buch kann man schon mal schnell die Zeit aus den Augen verlieren. Doch wussten Sie, dass Sie eine kleine Uhr-Anzeige einblenden können?

Tippen Sie auf die obere Bildschirmhälfte und anschließend auf “Aa” Klicken Sie nun auf “Mehr”. Hier können Sie mehrere Informationen auswählen: Aktivieren Sie “Uhr beim Lesen anzeigen”. Hier können Sie außerdem Einstellungen zum Lesefortschritt einstellen.

Kindle Paperwhite (16 GB) für 169,99 €