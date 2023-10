25 Jahre Amazon.de: Das sind die 25 meistverkauften Produkte aller Zeiten

Amazon feiert seinen 25. Geburtstag in Deutschland. Der deutsche Ableger Amazon.de ging dabei am 15. Oktober 1998 an den Start. Damals noch als kleine Webseite, die Bücher verkaufte, hat sich der Konzern zu einem internationalen Versandgiganten entwickelt.

Lesetipp: Amazon schließt ältesten Standort in Deutschland

Was ist das meistverkaufte Produkt auf Amazon.de?

Passend zum 25. Geburtstag verrät Amazon Deutschland, die 25 beliebtesten Produkte aller Zeiten auf Amazon.de. Darunter befinden sich nicht nur einige namhafte Bücher, sondern natürlich auch einige spannende Technik-Produkte sowie Produkte, mit denen man eher nicht gerechnet hat.

Dabei lässt sich leider nicht genau herauskristallisieren, welche von den 25 Produkten nun am meisten verkauft wurden, da Amazon die Liste lnur in alphabetischer Reihenfolge geliefert hat. 2013 feierte Amazon jedoch seinen 15. Geburtstag, damals war das meistverkaufte Produkt das Amazon-hauseigene HDMI-Kabel.

Amazon Basics HDMI-Kabel Hochgeschwindigkeitskabel, Ultra HD HDMI 2.0, unterstützt 3D-Formate, mit Audio Return Channel, 1,8 m, Schwarz. Für 7,26 Euro auf Amazon.de

Spannende Technik unter den meistverkauften Produkten auf Amazon.de

In der Liste befinden sich noch einige weitere interessante Produkte aus dem Bereich der Technik, hier stellen wir einige davon vor:

Anker 24W 2-Port USB-Ladegerät Mit PowerIQ Technologie für iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nexus, HTC, Motorola, LG und viele mehr (Schwarz). Für 15,99 statt 17,99 Euro bei Amazon



Apple AirPods Airpods mit kabelgebundenem Ladecase. Für 134,99 statt 149 Euro bei Amazon

Echo Dot (5. Gen.) Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem, sattem Klang. In verschiedenen Farben erhältlich. Für 21,99 statt 64,99 Euro bei Amazon

Sandisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk mit 64 GB Speicherplatz, schwarz. Für 6,49 statt 15,99 Euro bei Amazon

Kindle Paperwhite (16 GB) Mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur – mit Werbung – schwarz. Für 149 Euro bei Amazon

Die 25 beliebtesten Produkte aller Zeiten bei Amazon.de

Im Folgenden sehen Sie die komplette Liste der 25 beliebtesten Produkte aller Zeiten auf Amazon.de in alphabetischer Reihenfolge: