Google stattet das Pixel 8 Pro mit einigen sehr beeindruckenden Funktionen aus – diese Verbesserungen gehen allerdings mit einer Preiserhöhung gegenüber den Vorgängern einher.

Das neue Flaggschiff-Modell Pixel 8 Pro bietet dank des neuen Tensor G3-Prozessors eine Vielzahl von KI-Kamerafunktionen und ein verbessertes Design im Vergleich zur Vorgängergeneration. Aber sind diese Änderungen den Preisanstieg wert?

Ich habe einige Zeit mit diesem High-End-Smartphone verbracht, um Ihnen bei der Kaufentscheidung zu helfen, ob dies das richtige Android-Handy für Sie ist.

Design & Verarbeitung

Großes Smartphone

3 Farben

IP68-Zertifizierung

Ich kann verstehen, wenn Sie Pixel 8 Pro und Pixel 7 Pro optisch nicht auseinander halten können.

Wie zuvor befindet sich auf der Rückseite eine Metallleiste, in der die Kameras untergebracht sind. Neu hinzugekommen ist jetzt aber ein Temperatursensor unterhalb des Blitzes. Die Kameras sind außerdem alle in einer langen Pillenform untergebracht, die im Vergleich zur vorherigen Generation zusammenhängend ist.

Der Rest des Smartphones besteht aus mattem Glas, das wie Keramik aussieht und sich anfühlt (das reguläre 8 ist glänzend). Es sieht sehr hochwertig aus. Immerhin verfügt es über widerstandsfähiges Gorilla Glass Victus 2 und die Schutzklasse IP68 für Staub- und Wasserdichtigkeit.

Das Design polarisiert. Ich persönlich bin ein Fan – das Handy sieht seinem Preis entsprechend hochwertig aus und hat eine unverwechselbare Designsprache, die es von der Konkurrenz abhebt. Es ist in drei Farbvarianten erhältlich: Obsidian, Bay und Porcelain – schwarz, blau und cremefarben für alle, die von der Marketingsprache verwirrt sind.

Das Pixel 8 Pro ist mit 6,7 Zoll, Gehäusemaßen von 162,6 x 76,5 x 8,8 Millimetern und einem Gewicht von 213 Gramm größer und schwerer als sein Schwestermodell. Das 8Pro eignet sich wunderbar, um darauf Filme und Videos anzuschauen – aber weniger für kleine Hände und kleine Hosentaschen.

Das Gehäuse besteht aus poliertem Aluminium, das zu 100 Prozent recycelt wird. Mein Testgerät hat eine angenehme champagnergoldene Oberfläche, die das Gefühl von Luxus noch verstärkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich hochwertig anfühlt und wirklich schön aussieht. Es könnte aber größer und schwerer sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind.

Display und Lautsprecher

6.7-Zoll-OLED-Bildschirm

Stereo-Lautsprecher

Variabler 120-Hz-Screen

Mit dem Display seines Flaggschiffs hat Google einen Volltreffer gelandet. Der erste große Unterschied zum Vorgänger besteht darin, dass es mit einem flachen Display ausgestattet ist und nicht mit einem gebogenen wie beim Pixel 7 Pro. Es handelt sich um ein 6,7 Zoll LPTO OLED Super Actua Display mit einer Auflösung von 2992 x 1344 Pixeln bei 489 ppi. Es gibt die Möglichkeit, die Auflösung auf 1080p herunterzuschalten, wenn man die Akkulaufzeit schonen möchte.

In der Praxis ist dies ein großartiges Display zum Anschauen von Videos, auf dem die Kameraqualität des Handys in ihrer ganzen Pracht zur Geltung kommt. Es ist auch hell genug, um es bei direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden – ich hatte nie Probleme, Details auf dem Display zu erkennen. Außerdem ist es mit Gorilla Glass Victus 2 und einer Anti-Fingerabdruck-Beschichtung ausgestattet.

Laut Google verfügt das Handy über eine adaptive Bildwiederholfrequenz, die bei Aktivierung je nach Aufgabe zwischen 1 und 120 Hz variieren kann. Auf meinem Gerät wurde Smooth-Display jedoch nur als Umschaltung zwischen 60 Hz und 120 Hz angezeigt. Man kann auch keine bestimmte Bildwiederholfrequenz über 60 Hz hinaus auswählen, wie es bei den Konkurrenten möglich ist.

Die Stereolautsprecher des Pixel 8 Pro sind laut und ideal für Podcasts und Youtube-Videos. Es gibt sogar etwas Wumms in den Bässen, wenn Sie gerne Musik auf Ihrem Smartphone hören (aber bitte benutzen Sie in der Öffentlichkeit Kopfhörer, um allen einen Gefallen zu tun). Keine Kopfhörerbuchse, natürlich – RIP.

Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test

Die Haptik ist gut und reaktionsschnell. Sie können übrigens die Stärke des Touch-Feedbacks der Tastatur einstellen – standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Specs & Leistung

12 GB RAM

Vier Speicheroptionen

Tensor G3-Prozessor mit Schwerpunkt auf KI-Funktionen

Das Pixel 8 Pro ist mit großzügigen 12 GB RAM und entweder 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz ausgestattet.

Das Pixel 8 Pro kommt mit einem völlig neuen Prozessor, dem Tensor G3. Laut Google handelt es sich dabei um das bisher größte maschinelle Lernmodell des Unternehmens, das zehnmal komplexer ist als das des Tensor G2.

Google hat sich vor allem auf die KI-Fähigkeiten dieses Chips konzentriert, die das Smartphone auf jeden Fall bietet. Der Fokus liegt nicht allzu sehr auf besonders hohe Leistung und den höchsten Benchmark-Ergebnissen. So kann es hier nicht mit anderen Flaggschiff-Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra mithalten, wie unsere Benchmarking-Tests beweisen:

Google Pixel 8 Pro Benchmarks

Solange Sie kein großer Mobile-Gamer sind, sollten Sie diese Unterschiede bei der täglichen Nutzung nicht bemerken. Im Internet surfen und Multitasking-Aufgaben klappen flüssig. Das Durchscrollen Instagram, Tiktok & Co. ist schnell.

Ich habe es sogar geschafft, Genshin Impact auf mittleren Einstellungen auf diesem Handy zu spielen – obwohl die Installation eine Ewigkeit gedauert hat und das Handy in dieser Zeit ziemlich warm wurde. Die Grafik hatte einige Ruckler und eine kleine Verzögerung, aber die Tatsache, dass ich bei diesem anspruchsvollen Titel nicht auf niedrige Einstellungen zurückgehen musste, war eine willkommene Überraschung.

Kameras und Video

Hervorragende 50-MP-Hauptkamera

Überlegene Bildverarbeitung

KI-Bearbeitungstools sind eine gemischte Sache

Die Pixel-Reihe ist bekannt für ihre fantastische Kameraausstattung. Google landet mit dem Pixel 8 Pro mal wieder einen Volltreffer.

Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 Megapixeln, eine Blende von f/1.68 und einen sehr großen Bildsensor mit 1/1.31 Zoll. Das bedeutet, dass die Kamera mehr Licht durchlassen kann, wodurch mehr Details erfasst und natürliche Farbtöne wiedergegeben werden können.

Die Technologie ist äußerst beeindruckend. Texturen wie Fell, Haare, Gras und Mauerwerk werden mit außerordentlicher Klarheit eingefangen. In dunkleren Umgebungen verstärkt das Pixel Schatten und Farben genau so, wie sie für das Auge erscheinen. Selbst bewegte Motive wie Vögel und Wasser werden dynamisch und mit minimaler Unschärfe in der Luft erfasst.

Porträtfotos sehen künstlerisch aus und haben genau die richtige Menge an Hintergrundunschärfe – allerdings können Sie diese bei der Bearbeitung noch weiter verändern. Der Makrofokus ist bei Aufnahmen bis zu 2 Zentimeter Entfernung verfügbar, sodass Sie winzige Details, etwa von Blumen, mit unglaublicher Klarheit erfassen können. Beeindruckend ist auch die Nachtsicht, die den Himmel in einem natürlichen, tiefschwarzen Farbton erscheinen lässt, während die Farbtöne gerade genug angehoben werden, um authentisch zu wirken.

Die Ultraweitwinkel-Kamera wurde von 12 auf 48 Megapixel mit Autofokus und einer Blende von f/1,95 aufgerüstet. Das eingefangene Licht ist zwar nicht ganz so faszinierend wie bei der Hauptkamera, aber viele Details sind immer noch vorhanden und es gibt keine verwaschenen Farben, wie man sie bei günstigeren Smartphones findet.

Google verwendet das Teleobjektiv aus dem Pixel 7 Pro, so bleibt es bei einem 48-Megapixel-Objektiv mit einer f/2.8-Blende und einem 5-fach optischen Zoom. Außerdem gibt es einen bis zu 30-fachen Digitalzoom mit Super Res Zoom, der Verwacklungen bei der Aufnahme entgegenwirkt.

Die Bilder, die Sie mit dem Pixel 8 Pro bei bis zu 5-fachem Zoom aufnehmen, sind hervorragend. Unten sehen Sie, wie detailliert die Uhr und das Buntglasfenster abgebildet sind. Der Digitalzoom ist nicht ganz so beeindruckend, aber bei guten Lichtverhältnissen sind die Bilder nicht so unscharf, wie ich es bei den Konkurrenten gesehen habe. In dunkleren Umgebungen hat die Kamera damit mehr zu kämpfen.

Auf der Vorderseite befindet sich eine 10,5-Megapixel-Selfie-Kamera mit einer Blende von f/2.2 und einem 95-Grad-Sichtfeld, wodurch auf Selfies mehr einfangen können. Ich war von der Bildverarbeitung beeindruckt, die Selfies wirken natürlich, auch wenn ein paar verirrte Haarsträhnen im Hintergrund verschwimmen. Die dreifache Mikrofonanordnung bedeutet auch, dass es gut für Videotelefonate geeignet ist.

Auf der Bearbeitungsseite gibt es die üblichen Pixel-Klassiker wie Astrofotografie, Pro-Steuerung für manuelle Aufnahmen und Unschärfe im Gesicht. Viele Nutzer werden sich jedoch von den neuen KI-Kameratools angezogen fühlen.

Mit dem Magic Editor können Sie die Komposition von Fotos auf unzählige Arten verändern. Sie können zum Beispiel den magischen Radierer kombinieren und eine Person markieren, um ihre Größe und Position nach Ihren Wünschen zu ändern. Das alles kann man auch manuell machen, aber das automatisch generierte Werkzeug hat bei meiner Aufnahme meines Partners gut funktioniert.

Magic Editor tool in action

Die andere Hauptfunktion ist “Beste Aufnahme”, mit der Sie die Gesichter von Personen austauschen können, wenn Sie mehrere Fotos machen. Um jeweils den besten Gesichtsausdruck zu finden für die finale Version. Abgesehen davon kann ich sagen, dass Best Take nicht 100-prozentig narrensicher ist.

Bei der rückwärtigen Hauptkamera funktioniert es sicherlich besser. Bei einigen Aufnahmen ist es schwer zu erkennen, dass sich mein Gesicht verändert hat, da die KI meine Haare und meinen Nacken sehr überzeugend bewegt. Wenn jemand komplett von der Kamera wegschaut, erkennt das Tool ihn nicht immer als Motiv für die Bearbeitung.

Best Take – spot the difference

Bei der Frontkamera schlichen sich einige der klassischen KI-Schwächen ein, und die Gesichtszüge wurden bei einigen Aufnahmen verzerrt. Auch ein Arm, der im Weg ist, bringt das Tool zum Schmelzen.

In Sachen Video ist das Pixel 8 Pro in der Lage, sowohl 4K als auch 1080p mit 60, 30 und 24 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Eine der beeindruckendsten Funktionen ist der Audio-Radierer, der es geschafft hat, Straßengeräusche unter meiner Sprache sauber zu dämpfen – selbst als ein großer, stinkender Bus neben mir herfuhr. Die Ampelgeräusche konnte er zwar nicht ganz ausblenden, aber ich war trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis.

Night Sight auf Video bedeutet auch, dass das Smartphone seine Low-Light-Verarbeitungsfähigkeiten auf Filmaufnahmen anwenden kann – ich fand, dass ich auf meinem nächtlichen Spaziergang genauere Schatten aufnehmen konnte als mit anderen Smartphones, die ich verwendet habe.

Ich kann sagen, dass Best Take nicht 100%ig narrensicher ist

Akkulaufzeit & Aufladen

Einen ganzen Tag lang Akkulaufzeit bei niedrigeren Einstellungen

Unterstützt 30-Watt-Laden mit Googles Netzteil

Auf dem Papier hat das Pixel 8 Pro einen etwas größeren Akku als das Pixel 7 Pro mit 5.050 mAh im Vergleich zu 5.000 mAh. Die theoretisch längere Akkulaufzeit hat sich im Test jedoch nicht merklich gebessert.

Ich habe es geschafft, den ganzen Tag durchzuhalten, indem ich die Auflösung und die Bildwiederholrate heruntergedreht habe. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre der Akku des Pixel 8 Pro schneller leer gewesen. In unseren internen Tests schaffte das 8 Pro 9 Stunden und 33 Minuten. Für ein Handy dieser Größe ist das nicht besonders gut.

Wenn Sie nicht über Googles eigenen 30-W-Ladeziegel verfügen (der nicht mitgeliefert wird, da Google nur ein USB-C-auf-USB-C-Kabel zur Verfügung stellt), ist der Ladevorgang ebenfalls langsam. Bei einer 30-minütigen Aufladung waren es nur 24 Prozent, und mit einem 44-W-Ladegerät von Vivo, das ich zur Hand hatte, dauert es etwa 2 Stunden, bis es voll ist.

Das Google-Ladegerät soll angeblich bessere Ergebnisse liefern, da die Marke eine 50-prozentige Aufladung in 30 Minuten angibt. Trotzdem bleibt selbst dieser Wert hinter dem einiger Konkurrenten wie Xiaomi und Oppo zurück. Das Telefon unterstützt auch kabelloses Laden mit 23 Watt und umgekehrtes kabelloses Laden.

Software und Apps

Android 14

Praktische KI-Funktionen für Barrierefreiheit

Thermometer für die Objekttemperatur

Sieben Jahre Updates

Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind die ersten Geräte, die ab Werk mit Android 14 ausgestattet sind. Das Layout der Apps ist sauber und übersichtlich, und es gibt eine große Auswahl an Widgets. Die Funktion “Live-Anzeige” zeigt das Wetter und das Datum an und kann weitere Informationen wie Timer, vorgeschlagene Pendelzeiten und mehr anzeigen. Diese Funktion ist zwar praktisch, kann aber weder entfernt noch das Design geändert werden – was für einige vielleicht störend ist.

Generative KI-Hintergründe bedeuten, dass Sie durch die Kombination einer Reihe von Sätzen etwas völlig Einzigartiges schaffen können. Ich habe etwa nach einem Hintergrund im impressionistischen Stil mit Vulkanen und Eistüten gefragt und einige verrückte Ergebnisse erhalten. Bei manchen Aufforderungen gibt es nur einen Vorschlag, was bedeutet, dass sich diese Funktion wahrscheinlich mit der Zeit weiterentwickeln wird.

Die künstliche Intelligenz erstreckt sich auch auf andere Bereiche. Google behauptet, dass die Diktierfunktion für Nachrichten jetzt mehr natürliche Sprache unterstützt. Das Handy war in der Lage, meine Pausen in Kommas zu übersetzen und sogar einige Slang-Begriffe zu erkennen. Es ist nicht ganz genau, aber auf jeden Fall besser als das, was ich in der Vergangenheit gesehen habe. Google Assistant kann jetzt Webseiten mit Befehlen wie “Lies diesen Artikel” vorlesen, was für die Barrierefreiheit großartig ist – er kann sie sogar in andere Sprachen übersetzen.

Das Thermometer im Pixel 8 Pro können Sie derzeit nur für Objekte verwenden. Sie können zwischen verschiedenen Materialien wie Lebensmitteln, Getränken und Gusseisen wählen, um vermeintlich genauere Messwerte zu erhalten. Man sollte das Handy dann maximal 5 Zentimeter von der Oberfläche entfernt halten und auf die Taste tippen, um einen Messwert zu erhalten. In unserem Test war Sensor auf 1,5 bis 2 Grad genau.

Trotz der IP68-Zertifizierung hatte ich leichtes Herzklopfen, als ich dieses 1.000-Euro-Handy so nah an meinen heißen Mokka hielt. Außerdem bin ich nicht der Typ, der sich um die genaue Temperatur seiner Speisen und Getränke kümmert. Es mag Leute geben, die diese Funktion nutzen, aber sie wirkt ein wenig nischenhaft.

Wenn der Sensor die Temperatur des Benutzers messen könnte, wäre das ein viel größerer Fortschritt. Die gute Nachricht ist, dass diese Funktion in Vorbereitung ist, aber Google wartet nur noch auf die Genehmigung der FDA, bevor es sie für die breite Öffentlichkeit freigibt. Ich freue mich, dass das Unternehmen den ordnungsgemäßen Prozess durchläuft, es ist nur schade, dass er nicht zum Start verfügbar ist.

Einer der wichtigsten Gründe, das Pixel 8 Pro zu kaufen, ist zweifellos Googles Versprechen von 7 Jahren Betriebssystem-Updates, Feature-Drops und Sicherheitsupdates – was bedeutet, dass das Handy bis zum Jahr 2030 auf dem neuesten Stand sein wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Konkurrenten wie Samsung, die 4 Jahre lang Betriebssystem-Updates und 5 Jahre lang Sicherheits-Updates anbieten, obwohl das früher das führende Versprechen war.

Smartphones sollten langlebig sein, und es ist gut zu sehen, dass Google in diesem Bereich eine führende Rolle einnimmt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Pixel 8 Pro ist seit dem 12. Oktober im Handel erhältlich zu einem Preis ab 1.099 Euro UVP. Damit ist es im Vergleich zum Vorgänger 200 Euro teurer geworden.

Google hat all die neuen Funktionen als Grund für die Erhöhung genannt, aber es ist wahrscheinlicher, dass es auf die Marktinflation zurückzuführen ist. Immerhin sind die letzten Modelle beim gleichen Preis geblieben.

Pixel 7: 649 Euro

Pixel 7 Pro: 899 Euro

Pixel 6: 649 Euro

Pixel 6 Pro: 899 Euro

Nichtsdestotrotz bedeutet dies, dass die diesjährigen Modelle nicht annähernd so wettbewerbsfähig sind wie die Pixel 7-Reihe… zumindest im Vorfeld. Das 7-jährige Versprechen von Updates bedeutet, dass dies ein zukunftssicheres Smartphone ist. Sie können es noch jahrelang behalten und müssen sich keine Sorgen machen, dass es den Support von Google verliert (vorausgesetzt, Google hält das Versprechen).

Wenn die Kamera bei Ihrem Smartphone das Wichtigste ist, dann ist dieses Gerät eines der besten, die Sie derzeit auf dem Markt bekommen können. Allerdings ist die Leistung nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie bei anderen Premium-Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra.

Sollte ich das Google Pixel 8 Pro kaufen?

Das Google Pixel 8 Pro hat vieles, was man von einem Premium-Flaggschiff-Handy erwarten kann. Es sieht luxuriös aus und fühlt sich auch so an, hat einige der intuitivsten Funktionen, die es bisher bei einem Pixel gab, und die Kameras sind überragend.

Für ein so großes Handy ist die Akkulaufzeit allerdings nicht so toll. Damit kommt man zwar über den Tag, aber nicht, wenn man ein Superuser ist. Auch das Aufladen ist im Vergleich zu vielen (oft billigeren) Handys auf dem Markt quälend langsam.

Abgesehen davon bedeutet die 7-jährige Unterstützung des Betriebssystems, dass dieses Smartphone länger halten sollte als jedes ander. Wwas den hohen Preis lohnenswert machen könnte, wenn die ähnlich teuren Konkurrenten Sie nicht ansprechen.

Specs

6,7 Zoll QHD+ 120Hz LTPO OLED

Google Tensor G3-Chipsatz

12 GB RAM

128/256/512 GB nicht erweiterbarer UFS 3.1 Speicher

5.050 mAh Akku

30 Watt kabelgebundenes Laden

Kabellose Aufladung

50 Mp f/1.68 Hauptkamera

48 Mp f/1.95 Ultraweitwinkel-Kamera.

48 Mp f/2.8 Telekamera

5-fach optischer Zoom

Super Res Zoom bis zu 30x

10.5 Mp f/2.2 Frontkamera

5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

IP68

Gorilla-Glas Victus 2

162.6 x 76,5 x 8,8 mm

213 g

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen und angepasst.