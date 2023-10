HP Smart Tank 7605 im Test: Tank-Drucker fürs Office mit großzügigem Tintenvorrat

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Fax-Funktion

Dualband-WLAN

Touch-Display

Zusätzliche XL-BK-Tintenflasche Kontra Limitierte USB-Host-Funktionen

Kein echter Ausschalter Fazit Wenn Sie fürs Homeoffice oder kleine Büro nach einem Office-Drucker Ausschau halten, der sowohl eine Fax-Funktion als auch besonders viel Tinte im Lieferumfang mitbringt, liegen Sie beim HP Smart Tank 7605 richtig. Er senkt die bereits äußerst niedrigen Seitenkosten durch das Tank-System durch die zweite Schwarztintenflasche im Lieferumfang noch weiter.



Dabei ist der Multifunktions-Drucker in Ausstattung, Ausgabequalität und Bedienung gut auf den Büroalltag zugeschnitten. Die starke Konzentration auf die App HP Smart wird nicht jedem Anwender gefallen. Sie ist aber immerhin für den HP-Fan mit einem Konto beim Hersteller praktisch. Im Betrieb über den PC zeigt sich der Nachteil, dass Sie das klassische Treiberpaket nachinstallieren müssen, um alle Funktionen auch wirklich nutzen zu können. Wer den zusätzlichen Schritt nicht scheut, erhält ein patentes Ausgabegerät, das auch den Druckbedarf mehrerer Arbeitsplätze gut erledigen kann.



Weitere Tintenstrahl-Multifunktions-Drucker mit Tank-System finden Sie im Beitrag Test: Die besten Multifunktions-Drucker mit Tinten-Tank im Vergleich (2023).

HP Smart Tank 7605 bei Amazon anschauen

Der Tank-Drucker HP Smart Tank 7605 ist für den Büro-Einsatz gedacht. Geräte dieser Kategorie haben in der Regel für jede Druckfarbe eine Tintenflasche im Lieferumfang. Beim HP Smart Tank 7605 ist eine weitere Schwarztintenflasche mit XL-Reichweite inbegriffen. Die üppige Tintenausstattung verringert die von vornherein sehr niedrigen Druckkosten noch einmal zusätzlich.

Verbrauch – sehr hohe Reichweite bei Textseiten

Der HP Smart Tank 7605 verwendet pigmentierte Schwarztinte mit der Kennung HP 32 XL mit 135 Millilitern Inhalt pro Flasche. Dank der zweiten Schwarztintenflasche verdoppelt sich die Reichweite für Textseiten nahezu. Rein rechnerisch kommt die ISO-Textseite auf eine Flasche gerechnet auf 0,25 Cent. Das ist sowieso schon supergünstig. Dank der zweiten BK-Flasche können Sie umso länger sorgenfrei drucken und kopieren – zumindest, wenn es um Monochromseiten geht.

Tank-Drucker fürs Büro bringen selten eine zweite Schwarztintenflasche mit. Der HP Smart Tank 7605 bietet sie sogar in XL-Befüllung – das ist lobenswert. IDG / Foundry

Gleichzeitig liegen die Reichweiten der drei Farbtintenflaschen der Serie HP 31 bei je 8000 ISO-A4-Seiten. Damit errechnen sich 0,49 Cent für das farbige Blatt – auch da gibt es über die Kosten nichts zu meckern.

Das gilt jedoch nicht ganz so eindeutig für den Stromverbrauch. Denn im Test zieht der HP Smart Tank 7605 im ausgeschalteten Zustand noch 0,2 Watt – ein unnötiger Energieverbrauch. Im Ruhemodus zeigt das Messgerät 1,7 Watt an. Auch dieser Wert ist etwas höher als bei vergleichbaren Geräten im Testfeld.

Ausstattung: Auf Büro und Homeoffice abgestimmt

Dass der Tank-Multifunktions-Drucker HP Smart Tank 7605 im Büroumfeld zum Einsatz kommen soll, zeigt sich schon an der Fax-Funktion, die neben Drucker, Kopierer und Scanner ins Gerät integriert ist. Dazu bietet der Tank-Multifunktions-Drucker einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) für maximal 35 Blatt sowie eine Papierkassette, die auf bis zu 250 Blatt ausgelegt ist. Insgesamt geht der Papiervorrat in Ordnung, zumal die Kassette sich auch für Fotopapiere und andere Spezialmedien wie Umschläge eignet.

Gut ist, dass der HP Smart Tank 7605 dank seiner Duplex-Einheit Vorder- und Rückseite eines Blattes automatisch wendet und beidseitig bedrucken kann. Auch die Auswahl an Schnittstellen stimmt mit USB 2.0, Gigabit-Ethernet-Anschluss, Dualband-WLAN für 2,4 und 5 GHz sowie Wi-Fi Direct. An der Vorderseite des Gehäuses sitzt zudem ein USB-Host-Anschluss. Er ist in erster Linie dazu gedacht, Scans direkt auf einen angeschlossenen Stick abzulegen. Vom Stick zu drucken, gelingt im Test aber nur bei JPG-Dateien, die darüber hinaus einem geringen Umfang hatten – das ist etwas enttäuschend, denn PDFs lassen sich gar nicht drucken.

Dafür gefällt das zum Anwender hin abgeflachte Scanbett, da es das Abziehen von Vorlagen sehr bequem macht. Gleichzeitig ist das Display direkt im Gehäuserahmen integriert – eine clevere Lösung. Es reagiert, sobald der Anwender über die Stelle streicht oder eine Aktion am Gerät vornimmt – etwa den Scandeckel hebt. Trotz der Monochrom-Darstellung von Text und Symbolen ist die Bedienung klar und einfach. HP nennt das Display “Magic Touch”, da es sich bei Nichtgebrauch komplett abschaltet und so im Gehäuserahmen auch nicht mehr sichtbar ist.

Das Display des HP Smart Tank 7605 ist im Gehäuse integriert und reagiert durch Berührung oder eine Aktion am Tank-Drucker – etwa das Heben des Scandeckels. IDG / Foundry

Inbetriebnahme: Fokus auf HP Smart App

Egal, ob Sie den HP Smart Tank 7605 mit Hilfe der Online-Anleitung oder über das Referenzhandbuch in Betrieb nehmen, Sie landen bei der App HP Smart, die es für Windows, aber auch für Android und iOS gibt. Sie führt Sie mit übersichtlichen Animationen durch die Einrichtung.

Bei einem Setup über den Windows-Rechner liegt der Nachteil von HP Smart darin, dass Sie keine Twain-Scannertreiber oder extra Treiber für das Fax erhalten. Um diese zu installieren, laden Sie sich das klassische Treiberpaket von der HP-Supportseite zum Modell herunter. Das klappt im Test reibungslos, bedeutet jedoch einen gewissen Extraaufwand. Dazu gehört auch, dass Sie die Geräte-PIN benötigen, um Ihr HP-Smart-Gerät zu identifizieren.

Arbeitstempo: Flott, wenn es um Büroaufgaben geht

Im Test unterstreicht der HP Smart Tank 7605, dass er auf Aufgaben im Büro gut vorbereitet ist: So gibt der Multifunktions-Drucker zehn Textseiten in 44 Sekunden aus. Im Duplex-Modus benötigt er für dieselbe Aufgabe mit 1:11 Minuten zwar länger, hält sich jedoch innerhalb des Testfelds wacker. Auch die 2:47 Minuten, die wir für ein zehnseitiges Farb-PDF messen, gehen in Ordnung.

Fürs Scannen benötigen Sie etwas Geduld. Das liegt an der HP-Scan-Software. Sie ist so ausgelegt, dass sie stets einen vollwertigen Scan erstellt, auch wenn Sie nur eine Vorschau benötigen. Diese dauert im Test mit 16 Sekunden entsprechend lange. Nur drei Sekunden mehr müssen Sie für den endgültigen A4-Farbscan rechnen.

Die Kopierzeiten dagegen entsprechen mit 12 Sekunden für die monochrome und 22 Sekunden für die farbige A4-Kopie dem, was bei der Gerätegröße an Tempo zu erwarten ist.

Qualität beim Drucken, Scannen und Kopieren

Die pigmentierte Schwarztinte des HP Smart Tank 7605 kommt in satter Deckung aufs Papier. Trotzdem bleiben die Buchstaben gut lesbar. Allerdings liefert der Multifunktions-Drucker bei unterschiedlichen Deckungsgraden wenig Unterschiede – das ist typisch bei Druckern fürs Büro. Gut gefällt uns die Qualität von Farbdrucken auf Normalpapier. Darauf ist das Vierfarbdruckwerk sehr gut abgestimmt. Auch die Dye-Farbtinten helfen bei Übergängen und Nuancen. Dazu fallen die Farbflächen homogen aus.

Da der HP Smart Tank 7605 bis zum DIN-A4-Format randlos drucken kann, erledigt er sogar den gelegentlichen Fotodruck in ordentlicher Qualität. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist er jedoch nicht. Das zeigt sich im Test schon am etwas knarzenden Papiereinzug, wenn er dicke Fotomedien verarbeitet.

Die Scans des HP Smart Tank 7605 sind für Bürozwecke gut geeignet. Die Scanschärfe lässt aber in der Tiefe schnell nach. IDG / Foundry

Die Scanqualität reicht für den Arbeitsalltag sicher aus. Unsere Testscans haben eine ordentliche Schärfe, die jedoch schnell in der Tiefe nachlässt – das ist typisch in dieser Geräteklasse. Die Testkopien sind ganz leicht an den Rändern angeschnitten. Helle Pastelltöne auf der Vorlage verschwinden nahezu auf der Kopie. Auch empfinden wir Flächen auf den Testkopien als etwas zu unruhig. Für den Arbeitsalltag reicht die Kopierqualität jedoch locker aus.

Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker: Wie wir testen

HP Smart Tank 7605: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto (10×15 cm), hohe Aufl. sehr gut / gut Farbtreue Drucker 12 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 1:15 / 0:44 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:47 / 0:23 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / 10×15-Foto, hohe Qual. 2:23 / 1:18 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:19 / 0:08 / 0:16 / 0:08 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:43 / 0:12 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:22 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,2 / 1,7 / 26,5 Watt