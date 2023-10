Steelseries Aerox 5 Wireless im Test: Leichte & flexibel nutzbare Gaming-Maus

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro präziser & energieeffizienter Sensor

sehr leicht

IP54-Zertifizierung

Vielseitige Konnektivität (Dual-Wireless & Kabel)

lange Akkulaufzeit Kontra gewöhnungsbedürftige Anordnung und Funktion der Daumentasten

recht schwergängige DPI-Taste

eher unkomfortabel für kleinere Hände Fazit Die Steelseries Aerox 5 Wireless präsentiert sich als technisches Schwergewicht in einem federleichten Gehäuse. Für 79 Euro bekommt man einen präzisen „TrueMove Air“-Sensor und eine beeindruckende Akkulaufzeit. Das perforierte Design und der Aquabarrier-Schutz sind kluge Innovationen, die sowohl das Gewicht reduzieren als auch vor unerwarteten Flüssigkeitsunfällen schützen. Doch nicht alles glänzt: Die Anordnung der Daumentasten und die zu feste DPI-Taste könnten für manche Spieler störende Hürden darstellen. Insgesamt bietet die Maus jedoch ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei sie sich besonders an Technik-Enthusiasten und detailverliebte Gamer richtet.

Die Steelseries Aerox 5 Wireless möchte nicht nur mit ihrem Design, sondern auch mit technischer Raffinesse punkten. Doch wie schlägt sie sich in der hitzigen Schlacht eines Multiplayer-Gefechts oder in den präzisen Bewegungen eines Strategiespiels? Wir haben sie auf Herz und Nieren geprüft.

Technik: Modifizierter Pixart-Sensor

Die Steelseries Aerox 5 Wireless ist mit dem optischen „TrueMove Air“-Sensor ausgestattet, einem von Steelseries angepassten Pixart 3335. Dieser Sensor zeichnet sich nicht nur durch eine hohe Präzision aus, sondern auch durch eine bemerkenswert geringe Leistungsaufnahme. Mit einer maximalen Auflösung von 18.000 DPI bietet die Maus eine beeindruckende Genauigkeit, die besonders in Shootern oder MOBAs gefragt ist. Dank der Möglichkeit, die DPI in 100er-Schritten flexibel anzupassen, können Spieler die Empfindlichkeit genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen.

Beim Sensor handelt es sich um den Pixart 3335, der von Steelseries optimiert wurde. Friedrich Stiemer

Die Steelseries Aerox 5 Wireless verfügt über insgesamt neun programmierbare Tasten, die sich über die Steelseries-Engine-Software individuell anpassen lassen. Allein fünf dieser Tasten entfallen auf die linke Außenseite, um sie mit dem Daumen zu bedienen. Über den klassischen Vor- und Zurück-Seitentasten integriert der Hersteller aber noch eine kleine Besonderheit, und zwar einen Schnapptaster, der sich auf- oder abwärts schalten lässt. Gewöhnungsbedürftig, aber dadurch ergeben sich weitere Eingabemöglichkeiten. Bei der linken und rechten Taste kommen mechanische Schalter vom Typ „Golden Micro IP54​“ zum Einsatz, die eine überdurchschnittliche Lebensdauer von 80 Millionen Betätigungen bieten sollen.

Allein an der Seite stehen fünf Seitentasten zur Verfügung. Friedrich Stiemer

Ein Onboard-Speicher ermöglicht es, bis zu fünf verschiedene Profile direkt auf der Maus zu speichern, sodass individuelle Einstellungen auch unterwegs ohne zusätzliche Software verfügbar sind.

Handhabung: Nur 74 Gramm „schwer“

Ein besonderes Highlight ist das geringe Gewicht der Steelseries Aerox 5 Wireless, das durch ein spezielles, perforiertes Gehäusedesign erreicht wird. Diese „Wabenstruktur“ reduziert nicht nur das Gewicht, sondern sorgt auch für eine verbesserte Handbelüftung. Zusätzlich ist die Maus mit einem sogenannten „Aquabarrier“-Schutz ausgestattet, der sie vor Flüssigkeitsschäden gemäß IP54-Zertifizierung schützt – ein nützliches Feature für alle, die gerne mal ein Getränk neben der Maus stehen haben. Aufgrund des offenen Designs auch ein absolut sinnvolles Feature!

Die Wabenstruktur lässt nicht nur die Pfunde purzeln sondern ermöglich auch eine bessere Belüftung der Hand. Friedrich Stiemer

Die RGB-Beleuchtung „PrismSync“ der Steelseries Aerox 5 Wireless, die sich auf drei Zonen im eher rückwärtigen Bereich der Gaming-Maus erstreckt, ist ebenfalls über die Software individuell anpassbar. Die Beleuchtungseffekte reichen von statischen Farben bis hin zu dynamischen Mustern. Zusätzlich lässt sich die Illumination auch mit anderen kompatiblen Produkten synchronisieren.

Die RGB-Beleuchtung beschränkt sich eher auf den hinteren Bereich der Gaming-Maus. Friedrich Stiemer

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die Steelseries Aerox 5 Wireless bietet in eine vielseitige Konnektivität: Zum einen nutzt sie eine flotte 2,4-GHz-Funkverbindung namens „Quantum 2,0“, die eine nahezu latenzfreie Übertragung bei relativ geringer Leistungsaufnahme ermöglicht. Dies ist besonders für Gamer entscheidend, da jede Millisekunde zählt. Mit einer Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz über den USB-C-Dongle wird eine kabellose Verbindung zum Gerät hergestellt, die für blitzschnelle Reaktionen ohne spürbare Verzögerung sorgt. Wir hätten uns hier noch einen USB-Adapter gewünscht, der den USB-C-Dongle auf den immer noch sehr weit verbreiteten USB-A-Stecker kompatibel macht. Stattdessen können Sie den Dongle über einen mitgelieferten Stecker mit dem geflochtenen Kabel verbinden, das dann an jeden Standard-USB-A-Anschluss an Ihrem Gerät angeschlossen werden kann.

Die Steelseries Aerox 5 Wireless lässt sich nicht nur via 2,4-GHz-Funk und Bluetooth, sondern auch via USB-C-Kabel betreiben. Friedrich Stiemer

Neben der 2,4-GHz-Verbindung bietet die Maus auch Bluetooth 5.0, das eine weitreichende Kompatibilität gewährleistet. Dies ermöglicht eine Verbindung zu einer Vielzahl von Geräten, ohne dass ein zusätzlicher Dongle erforderlich ist. Bluetooth 5.0 ist bekannt für seine verbesserte Reichweite und Geschwindigkeit im Vergleich zu früheren Bluetooth-Versionen. Fürs reaktionsschnelles Gaming ist aber auch diese Version immer noch etwas zu langsam.

Für diejenigen, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen oder die Maus aufladen müssen, wird die Steelseries Aerox 5 Wireless mit einem hochwertigen, abnehmbaren und stoffummantelten USB-C-Kabel geliefert. Dieses Kabel vom Typ-C-auf-A dient nicht nur zum schnellen Aufladen der Maus, sondern ermöglicht auch das Spielen im kabelgebundenen Modus.

Schade, dass sich im Lieferumfang kein USB-C-auf-A-Adapter befindet. Friedrich Stiemer

Geeignet für Claw- und Palm-Grip-Spieler

Die Haptik der Maus ist durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und einer ergonomischen Formgebung besonders angenehm. Die Oberfläche bietet einen guten Grip, auch wenn es in Spielen einmal hektischer zugeht. Apropos: Vor allem Claw- und Palm-Grip-Gamer dürften die Form der Steelseries Aerox 5 Wireless zu schätzen wissen. Durch das eher längliche, schmale Design ist sie aber weniger für Gamer geeignet, die in anderen Grip-Styles spielen oder kleine Hände haben. Die vorderste Daumentaste ist für diese Zielgruppe außerdem recht schwer erreichbar.

Das Design der Steelseries Aerox 5 Wireless ist modern und durchdacht. Die Anhebung aller Tasten um 4 Millimeter sorgt für ein einzigartiges Erscheinungsbild. Die Skates (Mausfüße) aus 100-prozentigen PTFE garantieren ein reibungsloses Gleiten auf nahezu jeder Oberfläche. Dank des leistungsstarken Akkus bietet die Maus eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 180 Stunden im Bluetooth- und bis zu 80 Stunden im 2,4-GHz-Betrieb. Damit eignet sie sich auch für ausgedehnte Gaming-Marathons.

Die eher längliche Maus ist nicht gerade komfortabel für kleinere Hände. Friedrich Stiemer

Performance beim Gaming

Beim Zocken von „Counter-Strike: Global Offensive“ konnte die Steelseries Aerox 5 Wireless durch ihre Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit überzeugen. Schnelle 180-Grad-Drehungen waren ebenso kein Problem wie präzise Kopfschüsse aus der Distanz. In Strategiespielen wie „StarCraft II“ ermöglichte die hohe DPI-Einstellung schnelle Bildschirmwechsel, während die niedrigere Einstellung für präzise Bewegungen sorgte. Ein kleiner Kritikpunkt: Die DPI-Taste ist etwas zu fest und in hitzigen Gefechten kann das Umschalten der Empfindlichkeit zu einer kleinen Herausforderung werden. Auch der Auf-und-Ab-Schalter erfordert etwas Eingewöhnung, da man hierbei auch oft versehentlich die Vor- und Zurück-Tasten auslöst.

