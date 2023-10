ARD und ZDF: Gemeinsames Streaming-Netzwerk gestartet – die Vorteile

ARD und ZDF haben ihre Mediatheken vernetzt und damit ein gemeinsames Streaming-Netzwerk gestartet. Auf diese Weise können Nutzer bereits seit einigen Monaten in der Mediathek der ARD auch ZDF-Inhalte finden und umgekehrt. “Wir wollen, dass Menschen so einfach und komfortabel wie möglich die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nutzen können. Wir bieten mehr Information, Kultur, Unterhaltung und Wissen als jeder andere Streaming-Anbieter und nie war es einfacher, all das zu erleben,“ erklärt der ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Kai Gniffke.

“Babylon Berlin“ in der ZDF-Mediathek

Befindet sich ein Nutzer beispielsweise gerade in der ARD-Mediathek, kann er von dort aus etwa die “heute-show“ des ZDF streamen, ohne dafür erst in die ZDF-Mediathek wechseln zu müssen. In der ZDF-Mediathek lässt sich hingegen die Serie “Babylon Berlin“ finden, die eine ARD-Produktion ist.

Babylon Berlin: Alle Folgen von der Mediathek herunterladen – so geht’s

Kooperationen mit europäischen Sendern geplant

Neu seit dieser Woche: Beide Mediatheken empfehlen wechselseitig ihre Inhalte aus den wichtigsten Genres wie Serien, Filme, Dokumentationen, Information, Kultur und Wissenschaft. In diesem gemeinsamen Streaming-Netzwerke finden sich außerdem Inhalte von funk, Phoenix, Arte und 3sat. Auf lange Sicht können sich ARD und ZDF auch eine engere Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen Partnern aus dem europäischen Ausland vorstellen. Konkrete Pläne hierzu sind allerdings noch nicht bekannt.

ARD und ZDF Mediathek: Filme sofort herunterladen – so geht’s

Gemeinsames Login und einheitlicher Player

Grundlage für das gemeinsame Streaming-Netzwerk bildet eine gemeinsame technische Plattform mit offenen Standards. ARD und ZDF teilen dabei unter anderem das gleiche Empfehlungssystem mit transparenten Algorithmen. Für die nächsten Monate geplant sind ein gemeinsames Login sowie ein einheitlicher Player für die Mediatheken.