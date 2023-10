Nur am Prime Day: Laptop von Lenovo für 159 Euro – inklusive Win 11 & MS 365

Für Studium, Beruf oder Alltag ist für die Meisten ein Laptop unverzichtbar. Allerdings muss es oft kein teures Power-Notebook sein. Das Lenovo IdeaPad Slim 1i ist ein solider Allrounder, der aktuell bei Amazon als Prime-Day-Angebot für nur 159 Euro erhältlich ist. Vor den Prime Deal Days musste man noch mindestens 60 Euro mehr für das Laptop bezahlen. Ausgestattet mit einem 14-Zoll-Full-HD Display, dem Mobile-Prozessor Intel Celeron N4020 und etwas knappen 4 GB RAM, eignet es sich für alltägliche Aufgaben wie Web-Browsing und Textverarbeitung.

Mit 128 GB SSD-Speicherplatz und Intel-UHD-Grafik-6000 ist es aber ordentlich ausgestattet. Das Gerät ist leicht und portabel, also ideal für Menschen, die oft unterwegs sind. Wer sich das attraktive Angebot für einen zuverlässigen und erschwinglichen Laptop anschauen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Der Oktober-Prime-Day endet heute um Mitternacht.

Das zeichnet das Lenovo-Laptop für 159 Euro aus

Das am Prime Day 50 % rabattierte Lenovo IdeaPad Slim 1i ist ein vielseitiges Laptop für den Alltag, ausgestattet mit der effizienten Mobile-CPU Intel Celeron N4020 und 4 GB RAM für ausreichend Performance. Das 14 Zoll große Full-HD-Display sorgt für klare Bilder und Texte, während die SSD mit 128 GB Kapazität schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ermöglicht. Der UHD-Grafik-6000-Chip von Intel ist ausreichend für alltägliche und leichte grafische Aufgaben. Das Lenovo-Notebook bietet zahlreiche Anschlüsse wie USB-C sowie HDMI und funkt via Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden und dem neuesten Betriebssystem Windows 11 Home S und Microsoft 365 ist das Laptop von Lenovo ideal für Schule, Uni, Beruf oder Freizeit. Aktuell ist dieses Notebook am zweiten Prime Day des Jahres für nur 159 Euro erhältlich. Ein Schnäppchen, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, sofern Sie Prime-Mitglied sind. Denn nur als Prime-Kunde profitieren Sie von den Prime-Day-Angeboten.

Lenovo IdeaPad am Prime Day mit 50 % Rabatt

Das sollten Sie beim Kauf eines Laptops beachten

Beim Erwerb eines Laptops gibt es mehrere Schlüsselfaktoren, die berücksichtigt werden sollten, da das Gerät Sie wahrscheinlich für einige Jahre begleiten wird. Hier sind einige Überlegungen für den Kauf eines Modells wie dem Lenovo IdeaPad Slim 1i.

CPU und Performance: Der Prozessor ist entscheidend für die Geschwindigkeit des Laptops. Ein Intel Celeron, wie im Lenovo IdeaPad Slim 1i, ist für grundlegende Aufgaben oft ausreichend. An anspruchsvolles Gaming oder intensive Bild- und Videobearbeitung ist damit aber nicht zu denken.

RAM: Der Arbeitsspeicher bestimmt, wie flüssig mehrere Programme gleichzeitig laufen. 4 GB sind für Basistätigkeiten meist genug, für höhere Anforderungen sollte es mehr sein.

Speicherkapazität: Bedenken Sie Ihren tatsächlichen Bedarf an Speicherplatz. SSDs wie die 128 GB im Lenovo IdeaPad sind schneller und zuverlässiger als HDDs.

Bildschirm: Die Displayqualität beeinflusst Ihr Nutzererlebnis. Ein Full-HD-Bildschirm ist für die meisten Zwecke völlig ausreichend.

Batterielebensdauer: Für mobile Nutzer ist eine lange Akkulaufzeit wichtig. Wählen Sie ein Modell, das Ihren Anforderungen gerecht wird.

Tragbarkeit: Wenn Sie den Laptop oft transportieren, ist ein leichtes und kompaktes Design vorteilhaft.

Betriebssystem: Wählen Sie ein System, das Ihren Bedürfnissen entspricht und mit Ihren bevorzugten Anwendungen kompatibel ist.

Anschlüsse: Achten Sie auf die Vielfalt der Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C, USB-A und HDMI.

Sicherheit: Features wie TPM-Chips können wichtig sein, insbesondere für berufliche Nutzung.

Extras: Überlegen Sie, welche zusätzlichen Funktionen wie Webcam-Schutz oder spritzwassergeschützte Tastaturen für Sie relevant sind.

Kundendienst und Garantie: Ein guter Support und eine solide Garantie sind im Schadensfall hilfreich. Das Lenovo IdeaPad bietet zum Beispiel 24 Monate Garantie und 3 Monate Premium Care.

Preis: Vergleichen Sie Preise und Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Rabattaktionen wie der Amazon Prime Day können eine gute Gelegenheit sein, um zu sparen.

Durch sorgfältige Abwägung dieser Aspekte finden Sie das Modell, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Nutzen Sie auch aktuelle Rabattaktionen, um ein gutes Angebot zu erhalten, etwa ein Laptop wie das Lenovo IdeaPad Slim 1i für nur 159 Euro.

Zweiter Prime Day des Jahres: Was sollten Sie wissen?

Es ist kaum überraschend, dass Amazon auch in diesem Jahr eine weitere Rabattaktion exklusiv für Prime-Mitglieder ins Leben gerufen hat. Wie bereits im Vorjahr finden die sogenannten “Prime Deal Days” statt, die dieses Jahr vom 10. bis 11. Oktober laufen. In diesem Zeitraum haben Prime-Mitglieder die Gelegenheit, aus einer Vielzahl reduzierter Produkte, etwa günstige Laptops, ihre Favoriten auszuwählen.

Was erwartet Sie bei den Prime Deal Days?

Das Motto von Amazon für den zweiten Prime Day 2023 lautet: “Tausende Produkte aus allen Kategorien zu besonders günstigen Preisen.” Ob Computer, Gaming, Elektronik, Baumarkt, Mode oder Spielzeug, die Auswahl ist breit gefächert.

Prime Day als Alternative zum Black Friday?

Wird Amazon den Black Friday dieses Jahr zugunsten des Prime Days vernachlässigen? Das ist eher unwahrscheinlich. Der Black Friday bleibt ein wichtiges Shopping-Event, das nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Einzel- und Onlinehändlern stattfindet. Dieses Jahr fällt der Black Friday auf den 24. November, wobei die Black Friday Woche voraussichtlich bereits am 20. November beginnen wird. Und das Beste daran: Die Angebote gelten für alle Kunden, nicht nur für Prime-Mitglieder.

Was beinhaltet die Amazon Prime-Mitgliedschaft und gibt es eine Testphase?

Die Kosten für eine Amazon Prime-Mitgliedschaft belaufen sich auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neben dem kostenlosen Premiumversand erhalten Mitglieder Zugang zu exklusiven Angeboten und Rabattaktionen wie dem Prime Day. Zusätzlich sind auch Dienste wie Prime Video, Prime Reading, Prime Gaming und Amazon Music inbegriffen. Für Neukunden besteht die Möglichkeit, Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Sind auch für Nicht-Prime-Mitglieder Angebote verfügbar?

Ja, auch wenn Sie kein Prime-Mitglied sind, bietet Amazon eine Reihe von Sonderangeboten und Schnäppchen, die für alle Kunden zugänglich sind. Es lohnt sich also, auch außerhalb der großen Rabattaktionen die Augen offen zu halten.

