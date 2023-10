Neue Sony Playstation 5 kommt im November: Kleiner und mit cooler Verbesserung

Sony hat eine neue Version seiner Playstation 5 vorgestellt. Was sofort auffällt: Die neue PS5 ist kleiner. Laut dem japanischen Unterhaltungskonzern soll das Volumen im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30 Prozent und das Gewicht um 18 beziehungsweise 24 Prozent reduziert sein. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: 358 × 96 × 216 mm (Breite × Höhe × Tiefe) und 3,2 Kilogramm bei der PS5 mit Laufwerk und 358 × 80 × 216 mm (Breite × Höhe × Tiefe) und 2,6 Kilogramm bei der PS5 Digital Edition. Zur weiteren Ausstattung gehören HDMI, LAN-Anschluss und USB-Typ-C. Es gibt vier separate Abdeckplatten, wobei der obere Teil in glänzender Optik gehalten ist, während die untere Seite matt bleibt.

Sowohl die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk als auch die PS5 Digital Edition besitzen 1 TB Speicherplatz, also mehr als bisher (825 GB sind es bei der aktuellen PS5). Wobei wie gehabt vom verfügbaren Speicherplatz natürlich der Platz für das Betriebssystem und die sonstige Software abgeht. Neu: An die Digital Edition können Sie jetzt aber auch extern ein Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk anschließen. Dieses Laufwerk kann man auch erst später kaufen, denn Sony bietet es unabhängig von der PS5 an. Das separate Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk kostet 119,99 Euro.

Die neue PS5 kommt wieder mit dem bekannten AMD Ryzen der Zen-2-Generation mit 8 Kernen und 16 Threads und maximalen 3,5 GHz. Wie gehabt ist ein AMD Radeon RDNA-2-basierter Grafikchip verbaut. Der Arbeitsspeicher beträgt 16 GB. Die gesamte interne Hardware bleibt also unverändert gegenüber dem aktuellen Modell.

Verkaufsstart

Sony verkauft die neue PS5 ab November 2023 in den USA sowie online auf Direct.playstation.com. Zu einem späteren Zeitpunkt will Sony die neue PS5 auch in anderen Ländern verkaufen. Die aktuelle, größere PS5 verkauft Sony noch ab. Sobald der Restbestand dieser älteren PS5 abverkauft ist, wird Sony nur noch die neue, kleinere PS5 verkaufen.

Sonys UVP sieht folgendermaßen aus:

USA: PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk – 499,99 US-Dollar

USA: PS5 Digital Edition – 449,99 US-Dollar

Europa: PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk – 549,99 Euro. Der Preis gegenüber der aktuellen PS5 bleibt also unverändert.

Europa: PS5 Digital Edition – 449,99 Euro

Im Lieferumfang des neuen PS5-Modells ist ein horizontaler Ständer enthalten. Außerdem verkauft Sony einen neuen vertikalen Ständer, der mit allen PS5-Modellen kompatibel ist. Dieser kostet 29,99 Euro.