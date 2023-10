Saugroboter iRobot Roomba i7+ für 499 Euro – nur halb so teuer wie UVP

Zugegeben: Der Roomba i7+ ist nicht das neueste Modell. Dennoch überzeugt der Saugroboter mit einer beeindruckenden Leistung und vielen Extras (hier zum Test). Das ist Grund genug, den Roomba i7+ ins Visier zu nehmen.

Der Preis am Prime Day ist erstklassig – Sie sparen 500 Euro auf die UVP und mehr als 200 Euro zum letzten Preis bei Amazon. Andere Shops im Internet verlangen laut Preisvergleich wenigstens 729 Euro!

iRobot Roomba i7+ (i7556) für 499 statt 999 Euro

Automatische Reinigung – monatelang

Der iRobot Roomba i7+ ist ein intelligenter Staubsauger, der seinen eigenen Behälter automatisch entleert und den Grundriss Ihrer Wohnung lernt. Er verfügt über ein leistungsstarkes Saugsystem, das Schmutz, Staub und Tierhaare von Teppichen und Hartböden aufnimmt.

Außerdem ist er mit einer doppelten Gummibürste ausgestattet, die sich an verschiedene Bodenarten anpasst und mit der Oberfläche in Kontakt bleibt.

Der iRobot Roomba i7+ kann sich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden und mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant zusammenarbeiten. Mit der iRobot Home App können Sie Reinigungssitzungen planen, Einstellungen anpassen und die Reinigungshistorie einsehen.

Der iRobot Roomba i7+ verfügt außerdem über eine Smart-Mapping-Funktion, mit der er sich bis zu 10 verschiedene Grundrisse merken und virtuelle Grenzen für Bereiche erstellen kann, die Sie vermeiden möchten.

Der iRobot Roomba i7+ wird mit der automatischen Schmutzaufnahme Clean Base geliefert, die bis zu 60 Behälter für Schmutz und Abfall aufnehmen kann. Wenn der Behälter des Roboters voll ist, dockt er automatisch an und entleert den Inhalt in die Clean Base. So müssen Sie sich monatelang nicht um die Leerung des Behälters kümmern. Der iRobot Roomba i7+ ist eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause sauber und ordentlich zu halten.

Lieferumfang

Roomba i7 Saugroboter

Clean Base Ladestation und Automatische Absaugstation

Netzkabel

2 Staubsaugerbeutel

1 Ersatzfilter

1 zusätzliche Kantenbürste

