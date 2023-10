Firefox bald mit Fake-Checker für Produktrezensionen

Mit der Übernahme des Online-Dienstes Fakespot durch Mozilla hält bald eine neue Sicherheitsfunktion Einzug in den Browser Firefox. Mit dem sogenannten “Review Checker“ können Firefox-Nutzer in Zukunft überprüfen, ob eine Produktrezension gefälscht oder echt ist.

Noten-Einstufung von A bis F

In Form des “Review Checker“ wird die Technik von Fakespot in den Mozilla-Browser integriert. Das Tool stuft ein, ob Produktrezensionen von echten Kunden stammen oder möglicherweise gegen Bezahlung geschrieben wurden. Die Produktbewertung werden dabei vom “Review Checker“ mit Noten bewertet, die von A bis F reichen. A und B stehen für “zuverlässige Bewertungen“, während “unzuverlässige Bewertungen mit D und F benotet werden. Produktrezensionen mit der Note C sind dazwischen angesiedelt.

So funktioniert’s

Der “Review Checker“ ist im aktuellen Teststadium aktuell nur mit den US-amerikanischen Websites von Amazon, Bestbuy und Walmart kompatibel. Hier wird ein kleines Preisschild-Symbol am oberen Rand des Browsers angezeigt. Mit einem Klick darauf werden alle Rezensionen auf der Produktseite vom “Review Checker“ überprüft und mit den Noten A bis F eingestuft. Nutzer sollen so auf einen Blick sehen können, ob die Rezensionen auf dieser Seite zuverlässig sind oder nicht.

Release im November

Mozilla zufolge respektiert das neue Feature die Privatsphäre der Nutzer. Durch die Verwendung von Oblivious HTTP (OHTTP) werden die Produkte nicht mit den Geräten der Nutzer verknüpft. Der “Review Checker“ soll sich zudem nicht negativ auf die Browser-Performance auswirken. Der “Review Checker“ soll am 21. November 2023 mit der Firefox Version 120 für Android und als Desktop-Anwendung für alle Nutzer veröffentlicht werden.