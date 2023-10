Am Prime Day günstig wie noch nie: SodaStream TERRA Promopack für 65 Euro

SodaStream TERRA kombiniert schlankes Design, umweltfreundliche Funktionen und intelligente Technologie zu einem erfrischenden und anpassungsfähigen Erlebnis. TERRA verwandelt Leitungswasser in Sekundenschnelle in kohlensäurehaltiges Wasser und bietet eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen und Karbonisierungsgraden.

Am Prime Day gibt es das Modell im Promopack zum wirklich günstigen Preis und nochmals fünf Euro unter dem bisherigen Bestpreis.

SodaStream Wassersprudler TERRA Promopack für 64,99 statt 75,90 Euro

Mit der SodaStream-App können Sie außerdem Ihre Trinkgewohnheiten, Ihren CO2-Verbrauch und die Auswirkungen auf die Umwelt verfolgen. TERRA ist mehr als nur ein Wassersprudler, es ist eine Lifestyle-Entscheidung, die Ihnen hilft, Plastikmüll zu reduzieren und leckere Getränke zu Hause oder unterwegs zu genießen.

Lieferumfang

1 × SodaStream TERRA Wassersprudler (Farbe: Schwarz)

1 × SodaStream Quick-Connect CO2-Zylinder

3 × 1L spülmaschinenfeste KST-Flasche

SodaStream Wassersprudler TERRA Promopack für 64,99 statt 75,90 Euro

Weitere Deals an den Prime Days

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 10. Oktober bis Mittwoch, den 11. Oktober 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

NOCH MEHR PRIME-DAY-DEALS ENTDECKEN

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!