Amazon schraubt Preise für Bosch Professional runter: Kurz bis zu 58 % Rabatt

Egal ob Profi-Handwerker oder Heimwerker, bei Werkzeug sollte man auf Markengeräte vertrauen, schon aus Sicherheitsgründen. Nur mit hochwertiger Qualität in den Händen lässt sich sicher und präzise arbeiten, wodurch man Projekte schneller und mit mehr Freude erledigen kann. Bosch Professional steht genau für diese hochwertigen Werkzeuge, doch haben die Geräte der Profi-Linie von Bosch auch ihren Preis. Den drückt Amazon nun aber im Rahmen des zweiten Prime Day des Jahres 2023 gehörig nach unten.

In den Prime Deal Days gewährt der Online-Riese Rabatte von bis zu 58 % auf Akkuschrauber, Bohrhammer, Winkelschleifer, Kreuzlinienlaser, Bohrer und vieles mehr. Die Spar-Preise gelten allerdings nur bis einschließlich 11. Oktober und lediglich, solange der Vorrat von Amazon reicht. Wer sein Sortiment an Werkzeug oder Zubehör aufrüsten oder alte gegen neue Geräte austauschen möchte, sollte die Bosch-Sparaktion bei Amazon auf keinen Fall verpassen. Wir haben einige der besten Angebote für Bosch Professional zusammengestellt.

Bosch Professional am Prime Day bis zu 58 % günstiger

Das Aktionssortiment am zweiten Prime Day des Jahres, den Amazon zur Unterscheidung Prime Deal Days nennt, umfasst alle wichtigen Bereiche von Bosch Professional. Gerade bei Heimwerkern besonders beliebt ist der 12V-Akkuschrauber GSR 12V-15, der im Set mit zwei Akkus, Ladegerät und 39-teiligem Zubehör derzeit für nur 104,99 Euro angeboten wird.

Auch jede Menge leistungsstarke 18V-Geräte wie Akku-Kreissäge oder Akku-Bohrhammer gehören zum Rabattangebot von Amazon. Den 18V-Bohrhammer Bosch GBH 18V-21 mit 1.025 Watt bietet der Online-Riese im Top-Set mit zwei 5,0-Ah-Akkus, Ladegerät und Bohrmeißel-Set im Koffer mit 20 % Rabatt an. Zudem ist Messtechnik von Bosch Professional zu stark reduzierten Preisen erhältlich, etwa der Kreuzlinienlaser GCL 2-15 für einen Arbeitsbereich von 15 Metern. Aber auch Laser-Entfernungsmesser oder Rotationslaser lassen sich günstiger als regulär kaufen. Überdies bietet Amazon am Prime Day Bosch-Zubehör wie Bohrer-Sets, Sägeblätter oder Schrauber-Bits zu großartigen Aktionspreisen an.

Bis zu 58 % Rabatt gewährt Amazon derzeit, allerdings nur bis 11. Oktober, 23:59 Uhr. Spar-Angebote können jedoch auch vorher auslaufen, wenn das Kontingent des Online-Händlers erschöpft ist. Interessenten sollten also rasch zuschlagen. Nachfolgend haben wir eine kleine Aktions-Auswahl an Elektrowerkzeug, Messtechnik und Zubehör von Bosch Professional zusammengestellt. Wer keinen der vielen Spar-Deals verpassen möchte, verschafft sich am besten in der Bosch-Aktionsübersicht einen Überblick.

Prime-Day-Deals für Bosch bei Amazon (Auswahl)

Zweiter Prime Day des Jahres: Was sollten Sie wissen?

Es ist kaum überraschend, dass Amazon auch in diesem Jahr eine weitere Rabattaktion exklusiv für Prime-Mitglieder ins Leben gerufen hat. Wie bereits im Vorjahr finden die sogenannten “Prime Deal Days” statt, die dieses Jahr vom 10. bis 11. Oktober laufen. In diesem Zeitraum haben Prime-Mitglieder die Gelegenheit, aus einer Vielzahl reduzierter Produkte, etwa Werkzeug und Zubehör von Bosch Professional, ihre Favoriten auszuwählen.

Was erwartet Sie bei den Prime Deal Days?

Das Motto von Amazon für den zweiten Prime Day 2023 lautet: “Tausende Produkte aus allen Kategorien zu besonders günstigen Preisen.” Ob Computer, Gaming, Elektronik, Baumarkt, Mode oder Spielzeug, die Auswahl ist breit gefächert. Besondere Deals könnten beispielsweise 12V-Akkuschrauber oder Bohrer-Set von Bosch sein.

Prime Day als Alternative zum Black Friday?

Wird Amazon den Black Friday dieses Jahr zugunsten des Prime Days vernachlässigen? Das ist eher unwahrscheinlich. Der Black Friday bleibt ein wichtiges Shopping-Event, das nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Einzel- und Onlinehändlern stattfindet. Dieses Jahr fällt der Black Friday auf den 24. November, wobei die Black Friday Woche voraussichtlich bereits am 20. November beginnen wird. Und das Beste daran: Die Angebote gelten für alle Kunden, nicht nur für Prime-Mitglieder.

Was beinhaltet die Amazon Prime-Mitgliedschaft und gibt es eine Testphase?

Die Kosten für eine Amazon Prime-Mitgliedschaft belaufen sich auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neben dem kostenlosen Premiumversand erhalten Mitglieder Zugang zu exklusiven Angeboten und Rabattaktionen wie dem Prime Day. Zusätzlich sind auch Dienste wie Prime Video, Prime Reading, Prime Gaming und Amazon Music inbegriffen. Für Neukunden besteht die Möglichkeit, Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Sind auch für Nicht-Prime-Mitglieder Angebote verfügbar?

Ja, auch wenn Sie kein Prime-Mitglied sind, bietet Amazon eine Reihe von Sonderangeboten und Schnäppchen, die für alle Kunden zugänglich sind. So sind auch viele Amazon-Geräte für Nicht-Prime-Kunden günstiger erhältlich. Es lohnt sich also, auch außerhalb der großen Rabattaktionen die Augen offenzuhalten.

Weitere Prime-Day-Deals bei Amazon neben Bosch Professional

Wer sich am Prime Day neben Werkzeug, Messtechnik und Zubehör von Bosch Professional für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.