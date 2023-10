Amazons meistgekaufter Fire TV Stick für TV-Streaming kostet heute nur 25 Euro

Der Amazon Fire TV Stick verwandelt Ihren Fernseher in ein smartes Gerät. Neben Streaming-Qualität in Full HD erhalten Sie mit dem USB-Stick Zugriff auf alle gängigen Streaming-Dienste wie Prime Video, Netflix, Disney+, Dazn oder Joyn (die Abonnements kosten aber extra).

Während der Prime Deal Days im Oktober erhalten sowohl Amazon-Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft als auch Prime-Mitglieder den Fire TV Stick zu einem fairen Preis. Das Streaming Gerät kostet heute 24,99 Euro statt sonst 44,99 Euro:

Fire TV Stick

Der Fire TV-Stick in der Standard-Ausführung unterstützt schnelles Streamen in Full-HD Qualität sowie Klang in Heimkino-Qualität (Dolby Atmos-Sound). Über die Alexa-Sprachsteuerungstaste kann man per Sprachbefehl Titel, Sender oder Apps suchen.

Andere Modelle: Die Fire TV-Sticks Fire TV 4K mit 4K-Auflösung und Fire TV 4 Max mit WiFi sind aktuell nicht im Angebot bzw. nicht verfügbar.



Fire TV Cube

Die Alternative zum Stick, der Würfel sieht nicht nur schick aus, sondern kommt ganz ohne Steuerungstasten aus. Der Streaming-Mediaplayer ist noch schneller als der Streaming-Stick und funktioniert über Alexa-Sprachsteuerung mit integriertem Mikrofon und integrierten Lautsprechern. Man steuert alle verbundenen Geräte per Sprachbefehl: Fernseher, Soundbars und AV-Receiver – auch vom anderen Ende des Raums aus.



Auch der Fire TV Cube ist im Angebot und heute 50 Euro günstiger zu bekommen:

Fire TV Cube mit Sprachsteuerung für 109,99 Euro statt 159,99 Euro



