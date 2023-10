Die besten Brotbackautomaten: Marktüberblick und Kaufberatung

Die Deutschen lieben ihr Brot – und auch ihre Brötchen. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) eines der größten, deutschen Marktforschungsinstitute, ermittelt jedes Jahr auch den Konsum des Brotkonsums in Deutschland. Im 2022 haben die privaten Haushalte in Deutschland rund 1.647.000 Tonnen Brot gekauft. Dies stellt eine weitere Steigerung von etwa 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. Die Käuferreichweite für Brot lag 2022 bei 97,7 Prozent. Das heißt, von 1.000 Haushalten kauften 977 im Jahr 2022 mindestens einmal Brot.

Eine Alternative zum Brotkauf ist das Backen des eigenen Brots in einem Brotbackautomaten. Dabei können Sie fertige Brotbackmischungen im Einzelhandel kaufen, oder Sie mischen auf Wunsch eine eigene Mischung an. Wir zeigen in diesem Test, welche Brotbackautomaten aktuell am besten sind. Ein guter Automat sollte Vollkornbrot genauso beherrschen wie Baguettes oder Brötchen. Fachwissen eines Bäckers ist für das Backen des eigenen Brots nicht notwendig. Der Brotbackautomat übernimmt alle Aufgaben.

Beim Kauf eines Brotbackautomaten sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Achten Sie zunächst auf die Kapazität des Geräts, die in der Regel zwischen 500 Gramm und 1,5 Kilogramm liegt. Die Größe der Brotlaibe sollte zum Bedarf des Haushalts passen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Anzahl der verfügbaren Programme für verschiedene Brotarten und Teigsorten.

Überprüfen Sie, ob spezielle Funktionen wie Zeitschaltuhren oder Warmhaltefunktionen vorhanden sind. Material und Verarbeitung sollten hochwertig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zu guter Letzt lohnt ein Blick auf Kundenbewertungen und Testberichte, um sich einen umfassenden Eindruck von der Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts zu verschaffen.

Panasonic SD-YR2550 Pro Sehr viele Programme zum Brotbacken (31)

Mehrere Temperatur-Sensoren

Vollautomat

Glutenfreies Brot lässt sich mit dem Automaten backen

Zeitplaner, damit morgens oder abends fertiges Brot bereitsteht

Automatische Abschaltung Kontra Vergleichsweise großes und schweres Gerät Brotbackautomat Panasonic SD-YR2550 bei Amazon kaufen (zwischen 180 Euro und 230 Euro) Der Panasonic SD-YR2550 gehört seit Jahren zu den beliebtesten Brotbackautomaten. Er verfügt über zahlreiche Programme und viele Funktionen. Wählen Sie aus 31 unterschiedlichen Programmen und backen Sie damit nahezu jede Art von Brot, ob Vollkorn-, Roggen-, Sauerteig- oder Mischbrot. Mit dabei sind mehrere Sensoren, ein Zeitplaner für automatische Backstarts. Im Lieferumfang ist bereits viel Zubehör dabei, zum Beispiel 2x Knethaken (1x Normal, 1x Roggen), 1x Messbecher, 1x Messlöffel, 1x Messlöffel für Sauerteig Starterkultur. Im Handbuch sind bereits Rezepte aufgeführt. Der Brotbackautomat YR2550 ist mit einem Hefespender und einem Rosinen-Nussverteiler ausgestattet. Die beiden Zutatenfächer sind komplett timergesteuert und fügen die Zutaten genau dann hinzu, wenn diese notwendig sind.