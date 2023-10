Logitech G923 Trueforce Rennlenkrad mit Pedalen am Prime Day für nur 255 statt 430 Euro

Wer ambitioniert am PC oder an der Spielekonsole in die Welt des virtuellen Motorsports eintauchen möchte, der kommt an einem Lenkrad samt passender Pedalsteuerung nicht vorbei.

Amazon-Prime-Kunden erhalten das empfehlenswerte Gaming-Rennlenkrad zu einem Spitzenpreis, den kein anderen Shop unterbieten kann. Im Preisvergleich kostet das Logitech G923 sonst mindestens 40 Euro mehr.

Das Logitech G923 ist ein hochwertiges Lenkrad für Rennsimulationen, das mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet ist. Es verfügt über ein Force-Feedback-System namens TrueForce, das die Vibrationen und Geräusche des Motors realistisch wiedergibt. Außerdem hat es ein LED-Display, das wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Gang und Drehzahl anzeigt. Das Lenkrad hat einen Durchmesser von 28 cm und ist mit einem handgenähten Lederbezug versehen. Die Pedale sind aus Edelstahl gefertigt und bieten einen progressiven Widerstand.

Innovative Trueforce-Technologie

Die Trueforce-Technologie nutzt Spielphysik und Audiodaten, um ein dynamisches und reaktionsschnelles Force-Feedback zu erzeugen, das sich an die Fahrbedingungen und -szenarien anpasst. Das Lenkrad besitzt außerdem eine programmierbare Doppelkupplungs-Startsteuerung, die ein schnelleres und sanfteres Anfahren ermöglicht, ein progressives Bremspedal, das die drucksensitiven Bremssysteme echter Autos nachahmt, und ein 24-Punkte-Wahlrad, mit dem sich verschiedene Einstellungen während der Fahrt anpassen lassen.

Das Lenkrad ist kompatibel mit PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S und unterstützt eine breite Palette von Rennspielen.

Gewicht und Abmessungen des Lenkrads

Höhe: 270 mm

Breite: 260 mm

Tiefe: 278 mm

Gewicht ohne Kabel: 2,25 kg

Gewicht und Abmessungen der Pedale

Höhe: 167 mm

Breite: 428,5 mm

Tiefe: 311 mm

Gewicht ohne Kabel: 3,1 kg

Materialien

Radspeichen: Eloxiertes Aluminium

Lenkradbezug: Handgenähtes Leder

Lenkwelle: Stahl

Schaltwippen: Gebürsteter Edelstahl

Befestigungsklammern: Glasfaserverstärktes Nylon

Pedalblock und -arme: Kaltgewalzter Stahl

Pedalkolben-Manschetten: Thermoplast aus Polyoxymethylen (POM)

Details

Lenkbereich: 900 Grad von Anschlag zu Anschlag

Halleffekt-Lenksensor

Force-Feedback mit zwei Motoren mit TRUEFORCE

Überhitzungsschutz

Nichtlineares Bremspedal

Patentiertes Antirutschsystem

Strukturierte Fußablage

Selbstkalibrierung

