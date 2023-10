Amazon Prime-Day: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 zum Tiefstpreis

Bei Amazon erhalten Sie während “Prime Deal Days” zwischen dem 10. und 11. Oktober 2023 viele spannende Technik-Deals. So gibt’s beispielsweise die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 für nur 1906,99 Euro – so günstig bekommen Sie die Grafikkarte bei keinem anderen Händler. Gegenüber dem günstigsten Angebot im Preisvergleich sparen Sie über 160 Euro.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 für nur 1906,99 Euro

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 Grafikkarte, 24 GB GDDR6X, GPU mit 2550 MHz Boost-Takt, 2x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a, drei 100mm-Axiallüfter, RGB-Beleuchtung, ASUS ROG Graphics Card Holder Für 1906,99 Euro bei Amazon

Bei der Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 (90YV0ID1-M0NA00) kommt die aktuelle stärkste GPU RTX 4090 von Nvidia zum Einsatz: Die FP32-Rechenleistung der Grafikkarte liegt bei unglaublichen 83,56 Teraflops. Asus stattet die Grafikkarte mit 24 Gigabyte 1243 MHz (OC) schnellem GDDR6X-Videospeicher aus. Übertaktet ist auch der Grafikchip, der mit 2550 MHz rennt. Das PCIe-5.0-Modell besitzt einen so wuchtigen Kühlkörper, dass die Grafikkarte beim Einbau gleich satte 3,5 Slots belegt – gut das Asus da einen Grafikkarten-Halter in den Lieferumfang packt.

Ebenfalls mit an Bord ist ein 4x 8-Pin-PCIe-Adapter für die 16polige Zusatzstromversorgung, denn die Grafikkarte zieht bis zu 450 Watt aus dem Netzteil. An weiteren Anschlüssen besitzt die Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 2x HDMI 2.1a und 3x DisplayPort 1.4a.

Für 1906,99 Euro bei Amazon

Für eine gute Kühlung sorgen die drei 100mm-Axiallüfter, die bei geringer Last automatisch in den lautlosen “0dB-Zero-Fan-Modus” wechseln. RGB-Beleuchtung besitzt die Grafikkarte natürlich auch – schließlich handelt es sich um ein Modell aus der “Republic of Gamers”-Serie.

Weitere Deals zum Amazon Prime Day

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 10. bis Mittwoch, den 11. Oktober 2023.

Die besten Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zu den „Amazon Prime Deal Days“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

Noch mehr Prime-Day-Deals entdecken

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!