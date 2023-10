Joker 2: Alle Infos zu Release, Handlung, Besetzung und mehr

Der von Todd Phillips geschaffene Joker hebt sich von anderen DC-Filmen ab. Die Filmemacher haben sich für einen realistischen Ton und eine düstere Optik entschieden, die stark von Martin Scorseses Werken inspiriert ist. Die Erzählweise des Films und die düstere Kinematografie verstärken die tragische Geschichte von Arthur Fleck (Joker), der mit Armut und psychischen Störungen zu kämpfen hat.

Obwohl Joker ursprünglich als eigenständiger Film geplant war, wurde schon kurz nach seinem Erscheinen eine Fortsetzung angekündigt. Hier ist alles, was wir über den kommenden Film “Joker: Folie à Deux” wissen.

Joker: Folie à Deux: Release-Termin

Die Weltpremiere von Joker: Folie à Deux ist für den 4. Oktober 2024 geplant.

Joker: Folie à Deux: Handlung

Die Filmemacher haben noch keine Informationen über die Handlung des Films preisgegeben. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die wir erahnen können.

Es scheint, dass Joker 2 im Arkham Asylum spielt, dem Krankenhaus für psychisch kranke Kriminelle, in das Arthur nach den Ereignissen des ersten Films geschickt wurde. In den Comics lernt der Joker dort die junge Psychiaterin Harleen Quinzel kennen. Im Laufe der Zeit ist die Ärztin zunehmend von ihrem Patienten fasziniert und geht eine gefährliche Bindung mit ihm ein.

Infolgedessen wird Quinzel vom Joker manipuliert und in den Wahnsinn getrieben. Verliebt in den gefährlichen Verbrecher, änderte sie ihren Namen in Harley Quinn und wird zur Gefährtin von Gotham’s Prince of Crime. Höchstwahrscheinlich wird es in der Fortsetzung um die toxische Beziehung zwischen Arthur Fleck und seiner Psychiaterin gehen.

Am überraschendsten ist: Joker: Folie à Deux wird ein Musical sein. Es ist bisher nicht klar, ob die Fortsetzung eine andere Stimmung haben wird als der erste Film oder ob die Filmemacher die Konventionen eines Musicals mit einer düsteren, depressiven Atmosphäre kombinieren werden.

Joker: Folie à Deux: was bedeutet der Titel?

Der Zusatz von Joker 2– Folie à Deux – ist französisch und bedeutet so viel wie “Wahnsinn zu zweit”. In der Psychiatrie bedeutet der Begriff induzierte Paranoia, ein Zustand, bei dem eine Person, die eng mit einem psychisch kranken Patienten verbunden ist, dessen Wahnvorstellungen zu teilen beginnt.

Wie man sich denken kann, wird die Person, die die Wahnvorstellungen von Joker übernimmt, Dr. Harleen Quinzel sein.

Joker: Folie à Deux: Besetzung und Crew

Die erste große Ankündigung zur Besetzung von Joker 2 kam für viele überraschend. Es wurde bekannt, dass die ikonische Harley Quinn von keiner Geringeren als Lady Gaga gespielt werden würde. Obwohl viele Fans von dieser Nachricht schockiert waren, ist sie eine gut platzierte Wahl.

Stefani Germanotta hat eine recht erfolgreiche Schauspielkarriere hinter sich. Für ihre Rolle in American Horror Story: Hotel gewann sie einen Golden Globe, und für ihre Leistung in A Star Is Born erhielt sie eine Oscar-Nominierung. Außerdem passt ihr extravagantes Image ausgezeichnet zum Wahnsinn von Harley Quinn.

Aber warum kehrt Margot Robbie, die in drei Filmen die Gefährtin des Jokers gespielt hat, nicht in die Rolle der Harley zurück? Die Antwort ist einfach: Der Joker und Joker 2 stellen einen anderen, alternativen Zweig des DC-Universums dar.

Derzeit sind die folgenden Darsteller für den Film bestätigt:

Joaquin Phoenix – Arthur Fleck / Joker

– Arthur Fleck / Joker Lady Gaga – Harleen Quinzel / Harley Quinn

– Harleen Quinzel / Harley Quinn Zazie Beetz – Sophie Dumond

– Sophie Dumond Brendan Gleeson

Catherine Keener

Jacob Lofland

Joker: Folie à Deux wird von Todd Phillips inszeniert, geschrieben und produziert. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Scott Silver, während Bradley Cooper den Film mitproduziert.

Die Musik für Joker 2 wird von Hildur Guðnadóttir komponiert, die unter anderem für ihre Filmmusik zu Arrival, Joker, Tár und A Haunting in Venice bekannt wurde.

