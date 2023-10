320 Euro günstiger: DJI Air 2S Drohne im Bundle-Deal zum Amazon Prime Day

Bei Amazon erhalten Sie während “Prime Deal Days” zwischen dem 10. und 11. Oktober 2023 viele spannende Technik-Deals. Aktuell etwa erhalten Sie die faltbare Quadrokopter-Drohne Air 2S des beliebten Herstellers DJI in der “Fly More”-Combo mit großem Zubehör-Paket zum Dealpreis für 1049 statt 1369 Euro – Sie sparen also 320 Euro!

DJI Air 2S im Bundle-Deal für nur 1099 Euro

DJI Air 2S Fly More Combo Sorglos-Paket Drohne, 3-Achsen-Gimbal mit Kamera, 5,4K Video, 1-Zoll CMOS-Sensor, 12 km FHD Transmission (FCC), Mastershots, der Abdeckung vielfältiger Schadensarten. Für 1049 statt 1369 Euro bei Amazon

Bei der DJI Air 2S handelt es sich um eine recht kompakte und faltbare Quadrokopter-Drohne. Mit der Drohne erhalten Sie eine Flugzeit von etwa 34 Minuten. Dank der integrierten 5,4K-Kamera nimmt die Drohne Videos in Top-Qualität mit bis zu 30 fps, 4K mit bis zu 60 fps auf. Mit Spotlight 2.0 fixiert die Kamera im Flug ein Motiv; ActiveTrack 4.0 behält die Motive Rahmen zentriert und POI 3.0 kann Objekte wie Personen dynamisch verfolgen – mit Videoübertragung bis zu 12 km und Hindernisvermeidung in 4 Richtungen.

DJI Air 2S – Combo-Sorglos-Bundle für 1049 Euro bei Amazon

In der “Fly More Combo” erhalten Sie das Air 2S Fluggerät, eine Fernsteuerung, 3 intelligente Flight Batterys, 6 geräuscharme Propeller (Paare), RC-Kabel (USB-C, Lightning, Standard Micro-USB-C), Gimbalschutz, Akkuladegerät, Akkuladestation, Akku auf Power Bank Adapter, Umhängetasche, ND Filter Set, Dokumentation, AC-Netzkabel, USB-C-Kabel. Weiterhin erhalten Sie DJI Care Refresh, für versehentliche Unfallschäden und bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb eines Jahres.

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 10. bis Mittwoch, den 11. Oktober 2023.

Die besten Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zu den „Amazon Prime Deal Days".

