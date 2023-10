Hermes ist gestört: Derzeit keine Paketabgabe möglich

Der Paketlieferdienst Hermes weist auf seiner Webseite darauf hin, dass man derzeit keine Pakete in den Paketshops von Hermes abgeben könne. Hermes schreibt in einer Mitteilung:

Liebe Kundin, lieber Kunde,

aufgrund einer bundesweiten IT-Störung können derzeit keine Pakete im PaketShop abgegeben werden. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.

Grund unbekannt

Hermes nennt aber nicht den Grund für die Störung und auf der Presseseite des Unternehmens findet sich die Störung mit keinem Wort erwähnt. Außerdem ist unbekannt, wie lange die Störung noch anhält. Das Problem betrifft aber nur die Paketabgabe in den Hermes-Paketshops. Laut dem Nachrichtenportal Paketda funktioniert die Onlinefrankierung von Hermes dagegen problemlos. Ob es auch Probleme mit der Zustellung von Paketen durch die Hermes-Fahrer gibt, ist unbekannt. Hermes sagt dazu nichts. Laut Tag24 bekamen Hermes-Kunden auch Pushmitteilungen auf ihr Handy, in denen sie von den Problemen informiert worden sind.

Auch Allestörungen meldet Probleme bei Hermes

Auf dem Störungsportal Allestörungen gibt es ebenfalls Hinweise darauf, dass Hermes derzeit mit Problemen kämpft. Allerdings wird dort vor allem die Sendungsverfolgung als Störungsursache genannt. Das bedeutet: Kunden können nicht herausfinden, wo sich ihr Paket gerade befindet.

Hermes betreibt laut eigenen Angaben rund 16.500 Paketshops in Deutschlands. Diese sind meist an Zeitschriftenläden, Tankstellen oder Getränkehandlungen angeschlossen. Hermes hat seinen Sitz in Hamburg und gehört zur Otto-Gruppe.

