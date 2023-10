Corsair K70 Core RGB im Test: Erstmals mit eigenen Mechanik-Schaltern

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Vorgeschmierte, mechanische Schalter

integrierte Schalldämmung

Gute Akustik

flexible, dedizierte Mediensteuerung

abnehmbare Handgelenkauflage

plastikfreie Verpackung Kontra nur Standardkost in Sachen Technik

kein abnehmbares USB-Anschlusskabel

Fazit

Die Corsair K70 Core präsentiert sich als solide Gaming-Tastatur, die sich bemüht, mit aktuellen Trends Schritt zu halten. Mit ihren vorgeschmierten Mechanik-Schaltern und der integrierten Schaumstoffdämmung setzt sie auf ein verbessertes Tipp- und Klangerlebnis. Doch während sie in diesen Bereichen punktet, fehlt es ihr an technischen Raffinessen, die in dieser Preisklasse bereits viele andere Modelle bieten. Funktionen wie Hot-Swap-Sockel, abnehmbare USB-Anschlusskabel, USB-Hubs oder gar zusätzliche Wireless-Verbindungsmöglichkeiten sucht man hier vergebens.

Für rund 100 Euro ist sie sicherlich eine überlegenswerte Option für Gamer, die Wert auf solide Grundfunktionen legen. Wer jedoch nach echten Technik-Highlights oder zusätzlichen Extras sucht, wird bei der K70 Core nicht fündig. Schöner Pluspunkt zum Schluss: Corsair liefert die Gaming-Tastatur in einer plastikfreien Verpackung aus – sehr gut!