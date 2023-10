Dell P2424HT im Test: 24 Zoll großer Touchscreen-Monitor mit starker Bildqualität

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Leicht zu bedienender Touchscreen

Der Dell P2424HT hat einen 24 Zoll großen IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1080p (Full-HD). Dies ist eine ungewöhnliche Eigenschaft für einen 24-Zoll-Monitor: Es gibt eine Vielzahl von Touchscreen-Displays, aber die meisten sind nur kleinere tragbare Monitore. Dell fügt auch wichtige USB-C-Anschlussmöglichkeiten und Gigabit-Ethernet hinzu.

Design und Aufbau

Der Dell P2424HT hebt sich nicht sofort von einem typischen Office-Monitor ab. Er hat einen schlanken Rahmen, eine matt-schwarze Rückseite, einen silbernen Metallfuß und schlägt generell einen zurückhaltenden und professionellen Ton an.

Der Dell P2424HT hat einen einzigartigen, funktionalen Standfuß. Matt Smith

Wer sich den Standfuß jedoch genauer ansieht, wird überrascht: Der Ständer ist kein gerader, starrer Hals. Es handelt sich stattdessen um einen Winkel mit Drehpunkten an der Unter- und Oberseite des Ständers. Dadurch können Sie den Monitor nach vorn kippen, um den Zugriff auf den Touchscreen zu erleichtern. An der Unterseite des Ständers sind sogar zwei Gummipuffer versteckt. Sie sorgen dafür, dass der Monitor bei voller Neigung sicher auf der Schreibtischoberfläche aufliegt.

Das Kabelmanagement hat Dell dabei vorbildlich gelöst: Der Monitor verfügt über eine Kabelführung an der Rückseite und eine zweite Führung am unteren Ende des Standfußes. Sie halten die Kabel unter Kontrolle, während der Monitor nach vorn und hinten gekippt wird. Das Einklinken der Kabel in diese Führungen kann allerdings lästig sein.

Das Design ist clever gelöst, hat aber auch Nachteile. Wenn Sie die Höhe des Ständers einstellen, müssen Sie auch den Abstand des Bildschirms zu Ihrem Sitzplatz anpassen, was oft zusätzliche Arbeit bedeutet. Die maximale Höhe ist etwas zu gering und kann für großgewachsene Nutzer ein Problem darstellen.

Der Monitor unterstützt eine 100×100-mm-VESA-Halterung, sodass Ständer und Arme von Drittanbietern ebenfalls eine Option sind. Die meisten Ständer eignen sich jedoch nicht besonders gut für den Touchscreen des Dell P2424HT, da nur wenige eine geeignete Touch-Einstellung bieten.

Touchscreen

Der Touchscreen des Dell P2424HT ist sein wichtigstes Merkmal. Matt Smith

Das herausragende Merkmal des Dell P2424HT ist natürlich der 10-Punkt-Multitouch-Touchscreen. Dabei fällt das Feature gar nicht direkt auf. Denn während die meisten Touchscreen-Monitore sich durch ihr glänzendes Panel verraten, hat dieser Bildschirm eine halbglänzende Beschichtung, die eher einem Büro-Monitor ohne Touchscreen ähnelt.

Der Touchscreen reagiert schnell auf Eingaben und bietet eine glatte, angenehme Oberfläche zum Navigieren. Der P2424HT benötigt zudem auch keine speziellen Treiber oder Software, obwohl Besitzer die Möglichkeit haben, den Display-Manager von Dell zu installieren (der Zugriff auf viele Monitorfunktionen innerhalb von Windows bietet).

Die Nutzung des Touchscreens erfordert eine Verbindung über den USB-C-Anschluss, dieser muss aber nicht der aktive Videoeingang sein. Sie können den Touchscreen auch über HDMI oder DisplayPort nutzen, solange auch eine USB-C-Verbindung zwischen PC und Monitor besteht.

Der Touchscreen hat im Test genau so funktioniert, wie ich es erwartet habe – komplett ohne Komplikationen.

Der Monitor richtet sich vor allem an Personen, die im Büroalltag gerne einen Touchscreen nutzen möchten – und weniger für Digitalkünstler, die ihn als Grafiktablett verwenden würden. Der Monitor kommt ohne Eingabestift und unterstützt offiziell auch keine aktiven oder passiven Eingabestifte, auch nicht die Modelle von Dell selbst.

Konnektivität und Menüs

Während der Touchscreen das eigentliche Highlight dieses Monitors ist, verfügt der Dell P2424HT auch über umfangreiche USB-C-Anschlussmöglichkeiten, einschließlich eines USB-C-Eingangs mit dem DisplayPort Alternate Mode. Dieser Eingang steuert drei USB-A-Downstream-Anschlüsse, einen zusätzlichen USB-C-Anschluss und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) für kabelgebundene Netzwerkverbindungen.

Matt Smith

Ein verstecktes Panel auf der linken Seite des Monitors bietet schnellen Zugriff auf einen der Downstream-USB-A-Anschlüsse und den einzigen Downstream-USB-C-Anschluss. Der Dell P2424HT ist eine gute Option, wenn Sie ein Notebook mit USB-C besitzen. Dann können Sie den Monitor verwenden, um die Anschlussmöglichkeiten Ihres Laptops zu erweitern und gleichzeitig das Notebook damit aufzuladen.

Die Konnektivität des Dell P2424HT ist eine große Verbesserung gegenüber den meisten anderen Touchscreen-Monitoren. Mehreren alternativen 24-Zoll-Touchscreen-Monitoren wie dem Viewsonic TD2423D oder dem Philips 242B9T fehlt nämlich USB-C, sodass diese Bildschirme keinen eigenen USB-Hub mitbringen. Außerdem fehlen Power Delivery zum Aufladen von Geräten und Gigabit-Ethernet für zusätzliche kabelgebundene Netzwerkverbindungen.

Zusätzliche Videoanschlüsse werden durch einen HDMI- und einen DisplayPort-Eingang bereitgestellt, sodass insgesamt drei Videoeingänge am Monitor vorhanden sind. Ein 3,5-mm-Audioausgang rundet die Anschlussmöglichkeiten ab. Diese Buchse werden Sie vielleicht brauchen, denn Lautsprecher sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Menüsystem des Dell P2424HT ist dagegen eher banal. Es besteht aus einer einzigen Einschalttaste und einer Joystick-Steuerung für die Navigation durch das Bildschirmmenü. Die Joystick-Steuerung ist bequem und reaktionsschnell, aber Optionen für die Änderung der Bildqualität sind nur begrenzt vorhanden.

Bildqualität

Der Dell P2424HT ist das perfekte Beispiel für einen Monitor, den man kauft, ohne sich viele Gedanken über seine Bildqualität zu machen. Der Bildschirm ist für die Anzeige von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Websites konzipiert – nicht für hochauflösende Fotos, 4K HDR-Filme oder PC-Spiele. Das bedeutet aber nicht, dass Dell die Bildqualität vernachlässigt hat.

Matt Smith

Beginnen wir mit der Helligkeit, wo der Dell P2424HT eine nur mittelmäßige maximale Helligkeit von 254 Nits bietet. Das ist typisch für einen Büro-Monitor, wenn auch nicht exzellent im Vergleich zu anderen Monitoren. Bildschirme, die sich an Content-Ersteller und Gamer richten, erreichen in der Regel 300 Nits und mehr.

Die Helligkeit des Dell P2424HT ist aber für den Einsatz in einem typischen Büro mehr als ausreichend, aber in Räumen mit wenig oder gar keiner Lichtsteuerung könnte er etwas dumpf wirken. Das ist ein Punkt, den Käufer bedenken sollten: Der Dell P2424HT ist die Art von Monitor, die Sie kaufen würden, wenn Sie den Bildschirm leicht bewegen möchten, um Inhalte mit einem Kollegen oder Kunden anzusehen. Doch der P2424HT ist möglicherweise nicht ideal für diese Situationen geeignet, wenn Sie das Licht im Raum nicht kontrollieren können.

Matt Smith

Der Dell P2424HT bietet ein gemessenes Kontrastverhältnis von 1540:1. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für einen günstigen Monitor und für IPS-Monitore insgesamt – es ist nicht weit entfernt von Dell-Monitoren mit dem neuen IPS Black-Panel, das der Dell P2424HT leider noch nicht hat.

Dieses Ergebnis ist der recht guten Leistung des P2424HT bei dunklen Szenen zu verdanken. Das Display kann in einem dunklen Raum immer noch verschwommen und grau aussehen, aber die minimale Luminanz des Displays ist oft niedrig genug, um überzeugende dunkle Schattierungen in Filmen und Spielen darzustellen, und die Schattendetails bleiben gut erhalten.

Matt Smith

Die Farbskala ist ein weiterer Pluspunkt für den Dell P2424HT, auch wenn der Vorsprung nur gering ist. Der P2424HT erreicht 100 Prozent des sRGB-Farbraums, 85 Prozent des DCI-P3-Farbraums und 79 Prozent des AdobeRGB-Farbraums. Das ist besser als bei vergleichbaren Büro-Monitoren – aber immer noch nicht ideal für Content-Creator, die in der Regel mindestens 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums benötigen (je höher, desto besser).

Matt Smith

Ich war von der Farbgenauigkeit des Dell P2424HT ziemlich enttäuscht. Sie ist zwar brauchbar, und die meisten Leute werden keinen Fehler bemerken. Aber angesichts des Preises kann man durchaus eine bessere Farbgenauigkeit erwarten. Mir ist aufgefallen, dass der Dell P2424HT bei Rot- und Blautönen etwas übersättigt wirkt, was Inhalte teilweise übertrieben erscheinen lässt.

Der Dell P2424HT erreichte ein Out-of-Box-Gamma-Ergebnis von 2,3 (gegenüber einem Zielwert von 2,2) und eine Farbtemperatur von 6800K (gegenüber einem Zielwert von 6500K). Die Inhalte sehen etwas dunkler und kühler aus als erwartet, aber auch hier handelt es sich um einen kleinen Unterschied, den viele Käufer nicht bemerken werden.

Die Schärfe ist mittelmäßig. Der Dell P2424HT ist ein 1080p-Monitor mit einer Pixeldichte von etwa 92 Pixeln pro Zoll. Das reicht in den meisten Situationen für gestochen scharfen Text aus, aber kleine Schriften können vor dem Hintergrund pixelig und schlecht definiert aussehen. Videos und Fotos sehen ebenfalls etwas weich aus – glücklicherweise macht der hervorragende Kontrast des Monitors dies jedoch meist wieder wett, und Video-/Fotoinhalte sehen insgesamt besser aus als auf den meisten Office-Monitoren.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Dell P2424HT für seine Kategorie gut aussieht – sogar sehr gut. Er wird Sie nicht aus den Socken hauen, aber er liefert durchweg gute Ergebnisse und vermeidet größere Fehler. Der Monitor übertrifft auch günstigere 24-Zoll-Touchscreens wie den Viewsonic TD2423D oder Philips 242B9T. Ich habe diese Monitore zwar nicht persönlich getestet, aber die Ergebnisse anderer Tester zeigen, dass sie ein viel geringeres Kontrastverhältnis erreichen und einen kleineren Farbumfang haben.

Der Dell P2424HT unterstützt kein HDR. Das ist angesichts der begrenzten SDR-Helligkeit auch gut so. HDR ist auch nicht wichtig für die Produktivität im Büro, und an diese Nutzer richtet sich der P2424HT primär.

Gamer werden den Dell P2424HT wahrscheinlich links liegen lassen. Seine Bildqualität ist besser als die vieler günstiger Gaming-Monitore, aber dem Display fehlt Adaptive Sync und es ist auf eine bescheidene Bildwiederholfrequenz von 60 Hz begrenzt. Spiele fühlen sich nicht so butterweich an wie auf einem Bildschirm mit einer höheren Bildwiederholfrequenz.

Preis und Verfügbarkeit

Es gibt noch einen weiteren Punkt, der ins Auge sticht: der Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung von Dell liegt bei ziemlich hohen 390 Euro – teuer für einen 24-Zoll-Büro-Monitor mit 1080p-Auflösung. Angesichts der ungewöhnlichen Funktionen des P2424HT ist der Preis durchaus gerechtfertigt, aber er liegt weit über den Preisen vergleichbarer Monitore mit Touchfunktion.

Sollten Sie den Dell P2424HT kaufen?

Der Dell P2424HT ist ein solider Touchscreen-Büromonitor mit ausgezeichneter USB-C-Konnektivität und guter Bildqualität.

Er ist unbestreitbar teuer für seine Größe und Auflösung, was es schwierig macht, den Monitor allgemein zu empfehlen. Aber wenn Sie einen 24-Zoll-Touchscreen-Monitor suchen, liefert der P2424HT genau das, was er verspricht: ein intuitives, funktionales Touchscreen-Erlebnis.

Bildschirmgröße: 24-Zoll-Breitbildschirm

Native Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

Bildschirmtyp: IPS-Touchscreen mit Kantenbeleuchtung

Bildwiederholrate: 60Hz

Adaptive-Sync: nicht unterstützt

HDR: nicht unterstützt

Anschlüsse: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1 USB-C 3.2 Gen 1 mit DisplayPort-Modus und 90 Watt USB Power Delivery, 1x USB-C 3.2 Gen 1 mit 15 Watt USB Power Delivery, 3x USB-A 3.2 Gen 1, Ethernet (RJ-45), 3,5 mm Audio-Ausgang

VESA-Halterung: 100×100 mm

Lautsprecher: Keine

Preis: 390 Euro

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde von uns übersetzt und angepasst.