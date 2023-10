Shadow PC Essential startet: Windows-PC in der Cloud für nur 9,99 Euro im Monat

Der Cloud-Computing-Anbieter Shadow erweitert ab sofort sein Portfolio um Shadow PC Essential. Zielgruppe sind Privatnutzer, die für Office-Tätigkeiten einen von überall aus erreichbaren Windows-PC benötigen. Über das Internet können sich die Nutzer von jedem Gerät aus mit diesem Cloud-Windows-PC verbinden und darauf arbeiten. Die entsprechenden Clients bietet Shadow für Windows, Mac, Smartphones und Tablets an.

Im Gegensatz zu Shadow PC Gaming (für Gamer) und Shadow PC Pro (für Kreative) bietet Shadow PC Essential einen für Bürotätigkeiten konfigurierten Cloud-PC mit Windows 11 ohne dedizierte Grafikkarte an. Auf diesen können die Nutzer für 9,99 Euro im Monat zugreifen. Der Rechner ist mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und – während der Einführungsphase – mit 128 + 128 GB (und später nur mit 128 GB) Festplattenspeicherplatz ausgestattet. Der Cloud-PC ist über eine rasante Verbindung mit dem Internet verbunden, sodass auf dem Cloud-PCs die Downloads mit 1 Gigabit pro Sekunde und Uploads mit 100 Megabit pro Sekunde erfolgen.

Aufgrund des Fehlens der dedizierten Grafikkarte ist der Cloud-Rechner also primär ausgelegt für das Surfen im Web, die Nutzung von Mail-Programmen und die Verwendung von Office-Programmen.

Shadow PC Gaming und Shadow PC Pro für alle Nutzer, die mehr Leistung benötigen

Für alle, die mehr Leistung benötigen, bietet Shadow mit Shadow PC Gaming im “Boost”-Abo für 29,99 Euro im Monat (mit Nvidia GTX 1080, Intel Xeon 2,5 – 3,1 GHz, 12 GB RAM) oder im “Power”-Abo für 50 Euro im Monat Cloud-PCs (mit Nvidia RTX 3080, AMD Epyc 7543P 2,8 – 3,7 GHz, 28 GB RAM) an, die dank dedizierter GPU für Gamer geeignet sind.

Shadow PC Pro richtet sich dagegen an Profi-Nutzer, die einen Cloud-PC für Bildbearbeitung und Videoschnitt benötigen. Bei Shadow PC Pro Standard fallen Kosten in Höhe von 34,99 Euro pro Monat an, bei Shadow PC Pro Advanced erhöhen sich die monatlichen Kosten auf 54,99 Euro.

Für Unternehmen gibt es schließlich auch noch Shadow PC Enterprise.

Lesetipp: Shadow 2022 im Test – spielen wir GTA 6 in der Cloud?