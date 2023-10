Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Piraten, Puzzle-Bundle, Schaufensterpuppen-Horror

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Piraten-Action kostenlos

Bei dem in dieser Woche kostenlos zum Download angebotenen “Blazing Sails“ handelt es sich um ein PvP-Piratenspiel, welches auch kooperativ gespielt werden kann. Mit einem eigenen Schiff gilt es, die Besatzung zu kommandieren und auf unterschiedlichen Karten Schlachten an Land und zu Wasser zu bestreiten. Durch die knallbunte Grafik und die niedrigen Systemanforderungen dürfte sich der Titel auch für junge Spieler eignen.

Blazing Sails kostenlos im Epic Store

Epic Games: Puzzle-Bundle zum Nulltarif

Im Epic Games Store wird in dieser Woche die Geburtstags-Edition des an “Portal“ angelehnten Puzzlespiels “Q.U.B.E.“ aus dem Jahre 2012 kostenlos zum Download angeboten. Neben dem Hauptspiel ist auch der Director’s Cut aus dem Jahr 2014 sowie der Nachfolger Q.U.B.E. 2 enthalten. Insgesamt locken demnach 100 Puzzles mit 46 Sammelgegenständen und acht Welten. Das von Kritikern hochgelobte Spiel dürfte speziell in dieser Bundle-Ausgabe für viele unterhaltsame Stunden sorgen.

Q.U.B.E. Ultimate Bundle kostenlos im Epic Store

Steam: Side-Scroller im Bleistiftlook

Das gerade kostenlos auf Steam erschienene “Draw“ ist ein Side-Scroller mit einem ungewöhnlichen Look. Als Strichmännchen auf liniertem Papier muss der Spieler Puzzles lösen und Monster aus dem Weg räumen. Die Grafik erinnert an kostenlose Flash-Spiele aus den 2000er-Jahren. Von der Community wurde der Titel bislang positiv aufgenommen. Es spricht also nichts gegen eine unverbindliche Proberunde.

Draw kostenlos bei Steam

Steam: Schaufensterpuppen-Horror

Schaufensterpuppen wirken für einige Menschen sehr gruselig. Diesen Umstand machen sich die Macher des kostenlos auf Steam erschienenen Spiels “Mannequin“ zunutze: In dem aus der Ego-Perspektive präsentierten Horror-Spiel fällt in einem Geschäft die Beleuchtung aus. In der Dunkelheit entfalten die Puppen im Laden ihre düstere Wirkung. Auch hier fallen die Kritiken bislang positiv aus. Wer sich für Horrorspiele erwärmen kann, sollte einen Blick riskieren.

Mannequin kostenlos bei Steam