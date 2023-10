Galaxy Tab S9 im Test: Schnelles Android-Tablet mit hervorragendem Display

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schnell

Großartiger Bildschirm und gute Lautsprecher

Vielseitig

Wasserdicht Kontra Schlechtere App-Auswahl und Leistung im Vergleich zum iPad

Kein Ladegerät enthalten

Teuer Fazit Das Galaxy Tab S9 ist das Basismodell der aktuellen Tab S9-Familie von Samsung. Es hat eine komfortable Größe von 11 Zoll, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.



Der Bildschirm macht es zu einem Vergnügen, Filme und Serien anzuschauen oder Spiele zu spielen. Der Akku hält dabei lange durch. Allerdings erscheint der Preis von 899 Euro für ein Tablet mit dieser Ausstattung etwas zu hoch. Wenn Sie Android dem iPad-Betriebssystem vorziehen, sollten Sie sich das Tab S9 aber dennoch näher anschauen.

Im vergangenen Sommer standen beim Unpacked Event von Samsung faltbare Smartphones und eine neue Tablet-Familie im Mittelpunkt. Das Galaxy Tab S9 ist das Basismodell dieser neuen Tablet-Reihe. Die drei Modelle heißen Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus (oder S9+) und Galaxy Tab S9 Ultra. Alle drei sind mit den allerbesten Funktionen ausgestattet – was sie voneinander unterscheidet, ist vor allem die Größe.

Auf der Android-Seite ist Samsung das einzige Unternehmen, das Apples iPad Pro herausfordert. Ich habe das Galaxy Tab S9 getestet, ein 11-Zoll-Gerät, das es in zwei Speicherkonfigurationen und mit oder ohne eingebautes 5G-Modem gibt. Das günstigste Basismodell verfügt über 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internen Speicher.

Wenn Sie sich für mehr internen Speicher entscheiden, erhalten Sie auch mehr Arbeitsspeicher (256 GB / 12 GB RAM). Die UVP für das Basismodell beträgt 899 Euro. Ein sehr hohes Preisschild, das wahrscheinlich viele potenzielle Käufer zögern lässt. Mein Testmodell kommt mit 5G und kostet 1.049 Euro.

Leistung und App-Auswahl

Das Galaxy Tab S9 verfügt über einen Snapdragon 8 Gen 2, in der gleichen speziellen Version wie in den Galaxy S23-Smartphones. Für ein Mobilgerät ist er wirklich schnell, er ist der bei weitem schnellste in seiner Klasse unter den Android-Tablets. Apple schneidet jedoch noch besser ab und es ist nicht zu übersehen, dass das iPad Pro mit seinem M2-Prozessor die Leistung eines vollwertigen Laptops bietet.

Auf der Android-Seite gibt es ein schlechteres Angebot an Apps, die für größere Bildschirme angepasst sind. Es fehlt vor allem an professionellen Anwendungen für Produktivität und Kreativität. Hier hat Apples iPadOS die Nase vorn. Die Standardversion von Android bietet auf Smartphones ein besseres Erlebnis als auf Tablets. Apps, die eigentlich für größere Bildschirme konzipiert sind, werden von nicht angepassten Apps verdrängt, die am besten auf kleinen Displays funktionieren.

Samsungs eigene Oberfläche One UI ist im Allgemeinen sehr gut an den größeren Bildschirm des Tab S9 angepasst, aber das Problem, geeignete Produktivitäts-Apps zu finden, bleibt. Filme und Serien, die Verwendung für Notizen mit dem S-Pen und das Surfen im Internet sind jedoch alles Aufgaben, die das Tablet gut bewältigt.

Das Tab S9 verfügt über einen schnellen Arbeitsspeicher und einen großzügig bemessenen internen Speicher, sodass das Tablet weder mit Apps noch mit aufwendigen Websites Probleme bekommt. Auch die guten Multitasking-Fähigkeiten funktionieren gut, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Beeindruckender Bildschirm

Samsung punktet beim Tab S9 mit dem AMOLED-Bildschirm, der mit 2.560 x 1.600 Pixeln auflöst. Mit einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer schnellen Touch-Erkennung (mit S-Pen-Unterstützung) reagiert der Bildschirm schnell und direkt.

Der Bildschirm des Samsung Galaxy Tab S9 ist eine Freude, mit tollen Farben und hohem Kontrast. Ida Blix / Foundry

Der Bildschirm verfügt über eine große Farbskala, eine hohe Farbgenauigkeit und dank OLED auch über einen hohen Kontrast. Es eignet sich hervorragend für die Bildbearbeitung. Filme sowie Spiele sind in HDR detailliert und beeindruckend. Samsung hat Unterstützung für HDR10+ und eine gute Helligkeit integriert. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung lassen sich die Bildschirminhalte noch gut erkennen.

Das Galaxy Tab S9 kann auch im Freien verwendet werden. Ida Blix / Foundry

Der Bildschirm ist mit Gorilla Glass geschützt. Die Oberfläche weist bei engen Betrachtungswinkeln zwar einen gewissen Regenbogenschimmer auf, dieser hat mich jedoch im Test nicht gestört. Das Tab S9 ist mit seiner IP68-Zertifizierung vollständig wasserdicht. Weder sein Vorgänger noch seine Konkurrenten bieten dieses Feature.

Das Tablet als auch der S-Pen sind wasserdicht. Ida Blix / Foundry

Guter Klang

Das Tab S9 ist mit vier Lautsprechern von AKG ausgestattet, die sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position einen sehr guten Klang liefern. Filme erhalten tiefe Bässe und einen Surround-Effekt. Auch Musik klingt dynamisch und detailreich. Das Tab S9 unterstützt Dolby Atmos und hat einen speziellen Modus für Spiele. Der Klang ist bei jeder Anwendung großartig.

Ergonomie

Das Tablet ist 5,9 Millimeter dünn und besteht aus solidem Aluminium mit einem kantigen Design. Es gibt einen SIM-Kartensteckplatz bei den 5G-Modellen. Das Wi-Fi-Modell hat nur Platz für Micro-SD-Karten zur Speichererweiterung. An den kurzen Seiten befinden sich Löcher für die Lautsprecher, und das gesamte Design fühlt sich robust an.

Es liegt nicht besonders gut in der Hand, hat aber ein geradliniges Design. Ida Blix / Foundry

Durch das kantige Design liegt das Tab S9 nicht besonders gut in der Hand. Ich habe das Gefühl, dass das elegante Design über den Komfort gesiegt haben könnte. Das hält mich aber nicht davon ab, das Tablet im Alltag zu benutzen. Es hat genau die richtige Größe, um es überallhin mitzunehmen.

Wenn ich Spiele spiele, die eine konsolenähnliche Steuerung haben, wird es nach einer Weile nervig, aber hier ist das Tab S9 etwas angenehmer als seine größeren Geschwister, weil es einen kleineren Bildschirm hat, der sich besser halten lässt. Bei grafikintensiven Spielen kann das Gehäuse allerdings sehr heiß werden, wenn man lange spielt.

Die Kühlung ist effektiv, aber wenn man viel spielt, sind eine Hülle mit Ständer und ein kabelloser Controller zu empfehlen. In Kombination mit einem Ständer und einer Tastatur lässt sich das Tablet außerdem als Laptop nutzen. Im Handumdrehen wechseln Sie zu Samsungs Windows-ähnlicher Dex-Oberfläche mit Mauszeigersteuerung und frei schwebenden Fenstern. Dex ermöglicht den Zugriff auf einige Apps, die sich gut mit Maus und Tastatur steuern lassen, wie die Office-Apps und der Webbrowser.

Zusammen mit Maus und Tastatur funktioniert das Tab S9 wie ein Chromebook. Ida Blix / Foundry

Geteilter Bildschirm und Smart Pen

Samsung hat seine Multitasking-Unterstützung weiter verfeinert, und Sie können bis zu drei Apps in geteilten Fenstern und sogar noch mehr frei schwebend nutzen. Das wird schnell unübersichtlich, aber eine Menüleiste am unteren Rand beschleunigt die Navigation.

Es ist einfach, mehrere Apps gleichzeitig zu verwenden. Es wird schnell unübersichtlich, ist aber nützlich, wenn man den Dreh raus hat. Ida Blix / Foundry

Der S-Stift ist sehr schön und hat eine Bluetooth-Verbindung zum Tablet. Er kann magnetisch an der Rückseite befestigt werden und lädt sich dabei gleichzeitig auf. Eine Verbesserung gegenüber früher ist, dass er jetzt unabhängig von der Anbringungsrichtung aufgeladen wird. Der Stift hat außerdem dieselbe IP-Einstufung wie das Tablet, sodass man auch in der Badewanne zeichnen kann, wenn einem danach ist.

Das Tablet surft mit 5G oder Wi-Fi 6E. Die Verbindung ist stets schnell und stabil. Samsung hat sich jedoch dazu entschieden, Wi-Fi 7 noch nicht anzubieten, wie es einige Konkurrenten tun.

Es ist möglich, sich schnell und bequem mit dem Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung anzumelden, aber letztere hat keine ID-zugelassene Biometrie, sodass sie zum Beispiel nicht mit dem Bank-Login im Tablet funktioniert. Der Fingerabdruckleser ist für die Anmeldung etwas ungünstig positioniert, wenn das Tablet waagerecht liegt.

Kameras und Akku

Das Galaxy Tab S9 bietet bescheidene Mittelklasse-Kameras. Eine 13-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und eine 12-Megapixel-Weitwinkelkamera auf der Vorderseite sind alles, was Käufer an Kamera-Ausstattung bekommen. Sie sind in erster Linie für Dokumentationen, Augmented-Reality-Anwendungen und Videotelefonie gedacht und nicht für Fotografie auf dem Niveau eines Galaxy S23.

Der Akku ist beim Basis-Modell Tab S9 mit 8.400 mAh etwas kleiner. Wenn Sie stattdessen das S9 Plus-Modell wählen, erhalten Sie 10.800 mAh. Sie können das Tablet den ganzen Tag lang nutzen, zumindest wenn Sie keine leistungshungrigen Spiele oder Produktivitäts-Apps in großem Umfang verwenden.

Das Aufladen sollte mit bis zu 45 Watt per USB möglich sein. Allerdings muss man sich ein eigenes Ladegerät besorgen, denn es ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ich durfte mir nur ein 25-Watt-Ladegerät ausleihen, sodass ich nicht in der Lage war, noch schnelleres Laden zu testen. Ein leerer Akku braucht etwa 1,5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

Samsung bietet vier Android-Updates für dieses Tablet an, es bleibt also eine Weile auf dem neuesten Stand. Das Galaxy Tab S9 wird mit Android 13 ausgeliefert. Wann Android 14 verfügbar sein wird, ist noch unklar. Samsung braucht in der Regel einige Zeit, um seine eigene One UI-Oberfläche an eine neue Android-Version anzupassen.

Preis und Verfügbarkeit

Im Samsung-Online-Shop kostet das Galaxy Tab S9 mit Wi-Fi, 128 Gigabyte internem Speicher und 8 Gigabyte RAM 899 Euro. Wer mehr Speicher benötigt, zahlt für 256 Gigabyte internen Speicher und 12 Gigabyte RAM 1.019 Euro. Mit integriertem 5G-Modem schlägt die 128-GB-Version mit 1.049 Euro und die 256-GB-Variante mit 1.119 Euro zu Buche. Das Galaxy Tab S9 ist in den Farben Graphite und Beige erhältlich.

Ein wenig günstiger geht es bei Online-Händler Amazon. Hier kostet die Wi-Fi-Version mit 128 GB nur 849,99 Euro. Die Ausführung mit 256 GB Speicher schlägt mit 955,97 Euro zu Buche. Mit integriertem 5G-Modem ist nur die 128-GB-Version günstiger als Samsungs Online-Shop. Käufer zahlen bei Amazon nur 1.037,53 Euro.

Spezifikationen

Produktname: Galaxy Tab S9 5G SM-X710

Getestet: September 2023

Hersteller: Samsung

Systemschaltung: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy

Prozessor: 1 x 3,36 GHz, 4 x 2,8 GHz, 3 x 2 GHz

Grafik: Adreno 740

Speicher: 8 GB

Speicher: 128/256 GB, MicroSD-Slot

Display: 11 Zoll Glossy AMOLED, 2.560 x 1.600 Pixel, 120 Hz

Kameras: 13 Megapixel hinten, 12 Megapixel Weitwinkel vorne

Anschlüsse: USB 3 Typ C mit Videoausgang

Kommunikation: 5G (optional), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Betriebssystem: Android 13 mit One UI

Sonstiges: Stylus S-Stift im Lieferumfang enthalten, Dex-Desktop-Schnittstelle, wasserdicht (IP68)

Akku: 8.400 mAh, bis zu 15 Stunden Videostreaming

Akkuladung: Bis zu 45 W USB, Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Größe: 25,4 x 16,6 x 0,59 cm

Gewicht: 498 Gramm

Empfohlenerpreis: Ab 899 Euro

Preis, getestetes Modell: Ab 1.037,53 Euro bei Amazon

Leistung

Antutu Benchmark 10*: 1.456.416 Punkte

Geekbench 6: 5.465 Punkte

Geekbench 6 Single Core: 1.992 Punkte

Geekbench 6 Compute: 9.474 Punkte

3dmark Wild Life Unlimited: 14.766 Punkte

3dmark Wild Life Extreme: 3.901 Punkte

Speicher, Lesen: 1.460,01 MB/s

Speicher, Schreiben: 1.090,03 MB/s

*Nur vergleichbar mit anderen Android-Tablets, nicht mit dem iPad

Dieser Test erschien im Original bei unserer Schwesternpublikation M3.se und wurde übersetzt.