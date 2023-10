Switch 2: Angeblich zwei Versionen für 400 und 450 US-Dollar geplant

Die Switch, ein Hybrid aus Spielkonsole und Handheld von Nintendo, kommt bei den Spielern gut an. Der verbaute Tegra X1 von Nvidia wurde jedoch schon im Januar 2015 angekündigt. Entsprechend überfordert zeigt sich die aktuelle Switch mit vielen aktuellen Titeln. Gerüchten auf Reddit zufolge soll im nächsten Jahr daher eine Nachfolgekonsole erscheinen. Und wie Microsoft und Sony wolle auch Nintendo zwei Modelle seiner Switch 2 in den Handel bringen.

Nintendo Switch im Preisvergleich:

Nintendo Switch 2/Pro: Alles, was Sie wissen müssen

Verkaufsstart im September 2024

Für 399 US-Dollar erhalten Spieler demnach eine rein digitale Konsole ohne Kartenslot. Entsprechend lässt sich die Plattform nur mit digital heruntergeladen Spielen betreiben, der Steckplatz für die Spielemodule entfällt bei diesem Modell. Für 449 US-Dollar soll es den Gerüchten zufolge aber auch ein Modell geben, welches auch den Kartenslot für Spiele bietet.

Auch der Releasetermin der Switch 2 findet sich in diesem Leak: Demnach soll die neue Nintendo-Konsole am 24. September 2024 in den Handel kommen. Nintendo hätte jedoch auch einen Ausweichtermin am 3. November als Fallback in der Hinterhand, falls sich eine Veröffentlichung Ende September nicht realisieren ließe.

Matrix-Demo auf der Switch 2

Auch zur verbauten Hardware gibt es schon handfeste Gerüchte. Demnach soll die neue Hybrid-Konsole Switch 2 von einem Nvidia SoC namens Orin angetrieben werden. Dieser Chip umfasst 12 ARM-Prozessorkerne (Cortex A78) sowie eine GPU mit 2.048 CUDA-Kernen. Die Leistung der Konsole könnte sich damit auf einem Niveau mit einer Geforce RTX 3050 befinden.

Nintendo hätte in internen Präsentationen die bereits für Konsolen angebotene Tech-Demo “The Matrix Awakens“ auf Basis der Unreal Engine 5 auf der Switch 2 vorgestellt. Ansonsten schweigt der Hersteller noch zu einem Nachfolger der erfolgreichen Switch, wohl auch, um das Weihnachtsgeschäft mit der aktuellen Plattform nicht zu gefährden.