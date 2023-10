Amazon Prime Day: Das sind die besten Deals für Ihren Haushalt

Viele moderne Geräte im Haushalt sind erstklassige Erfindungen, die das Leben einfacher und angenehmer machen. Sie können viele Aufgaben übernehmen, die sonst viel Zeit und Mühe kosten würden. Lassen sich die Haushaltshelfer mit dem Internet verbinden, können sie auf Sprachbefehle oder Smartphone-Apps reagieren. Das macht sie besonders praktisch und flexibel in der Anwendung.

Welche Geräte sollte man unbedingt haben? Das hängt natürlich von den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben ab, aber hier sind einige Vorschläge, die es aktuell bei Amazon für Prime-Kunden zum Vorzugspreis gibt.

Ninja Foodi MAX 2-Zonen Heißluftfritteuse

Amazon

Das Ninja-Modell ist wirklich mehr als eine gewöhnliche Heißluftfritteuse. Sie bietet nicht nur die sechs Zubereitungsfunktionen Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren und Heißluft-Frittieren, sondern auch ein riesiges Fassungsvermögen mit zwei Einschüben.

In jedes 4,75-Liter-Fach passt ein 2 kg schweres Hähnchen oder bis zu 1,4 kg Pommes frites – das heißt, Sie können mühelos eine komplette Mahlzeit aus einem ganzen Brathähnchen und knusprigen, heißluftfrittierten Pommes kreieren, die in einem Gerät gegart und auf den Punkt verzehrbereit ist! Mit zwei unabhängigen Garzonen können Sie Garprogramme, Zeiten und Temperaturen in beiden Fächern mischen und anpassen, um im Handumdrehen köstliche Gerichte zuzubereiten!

Ninja Foodi MAX 2-Zonen Heißluftfritteuse für 179 statt 249,90 Euro kaufen

De’Longhi Magnifica S ECAM11.112.B

Amazon

Mit dem Kaffeevollautomat bereiten Sie Ihre Lieblings-Kaffee-Spezialitäten einfach und bequem zu. Sie können das Aroma, die Stärke und die Temperatur Ihres Kaffees sowie die Menge an Milch und Schaum für Ihren Cappuccino oder Milchkaffee individuell einstellen.

Das Gerät besitzt ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit übersichtlichen Tasten und einem Drehknopf sowie einem digitalen Display, das die Einstellungen und den Status des Geräts anzeigt. Die De’Longhi Magnifica S ECAM11.112.B verfügt außerdem über eine herausnehmbare Brüheinheit, einen Wasserfilter und ein integriertes Mahlwerk mit 13 Einstellungen für Ihre Vorlieben.

De’Longhi Magnifica S ECAM11.112.B für 249,99 statt zuletzt 289,95 Euro

Severin Slow Juicer ES 3571

Amazon

Mit dem Gerät gewinnen Sie die maximale Menge an Saft und Nährstoffen aus Obst, Gemüse, Kräutern und Nüssen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Entsaftern, die die Zutaten mit hochtourigen Klingen zerkleinern, verwendet der Severin Slow Juicer ES 3571 eine langsam laufende Schnecke, um die Zutaten sanft zu zerdrücken und zu pressen, sodass der natürliche Geschmack, die Farbe und die Vitamine erhalten bleiben.

Der Severin Slow Juicer ES 3571 verfügt über einen leistungsstarken Motor, der leise und effizient arbeitet, und ein großes Einfüllrohr, in das ganze oder große Stücke von Zutaten passen. Der Slow Juicer hat außerdem über eine Rücklauffunktion, um Verstopfungen zu vermeiden und eine Tropf-Stopp-Funktion. Er wird mit zwei Behältern zum Auffangen des Saftes und des Fruchtfleisches sowie einer Reinigungsbürste und einem Rezeptbuch geliefert.

Severin Slow Juicer ES 3571 für 74,99 statt 149,90 Euro

Tefal Kontaktgrill Inicio Adjust GC242D

Amazon

Der vielseitige und leistungsstarke Grill eignet sich für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Sandwiches. Er verfügt über zwei antihaftbeschichtete Grillplatten, die sich an die Dicke des Grillguts anpassen und für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgen. Die Grillplatten sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet, was die Reinigung erleichtert.

Der Grill hat eine Leistung von 2.000 Watt und eine Grillfläche von 600 cm2. Er hat eine Kontrollleuchte, die anzeigt, wann der Grill bereit ist. Der Grill hat außerdem einen Fettauffangbehälter, der überschüssiges Fett und Öl aufnimmt und für ein gesünderes Grillen sorgt.

Tefal Kontaktgrill Inicio Adjust GC242D für 45,49 statt zuletzt 53,73 Euro

Ecovacs Deebot T20 Omni

Amazon

Der Roboter von Ecovacs übernimmt das Saugen und Wischen und kommt dabei mit allen Bodenbelägen wie Teppich, Fliesen, Naturstein, Parkett und Laminat zurecht. Der Deebot T20 Omni arbeitet vollautomatisch – Sie müssen nur gelegentlich Frischwasser in die Andockstation einfüllen und den Schmutzwassertank entleeren. So bleibt die Wohnung immer sauber – vor allem, wenn Haustiere in den eigenen vier Wänden leben.

Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen setzt Ecovacs beim Waschen des Mopps auf heißes Wasser. Mit Hilfe von Ultraschall erkennt der Deebot T20 Omni Teppiche, das Auto-Lift Wischsystem hebt dann die Wischplatten an.

Im ausführlichen Test bei PC-Welt hat der Saug- und Wischroboter 4,5 von maximal 5 Punkten erhalten und wurde mit der „Empfehlung der Redaktion“ ausgezeichnet.

Ecovacs Deebot T20 Omni für 799 statt 1.099 Euro kaufen

Comfee Luftentfeuchter 12L/24h

Amazon

Das energieeffiziente Gerät kann die Luftfeuchtigkeit in Räumen bis zu 60 m² regulieren. Es hilft, Schimmelbildung, muffige Gerüche und Allergene zu vermeiden und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Der Luftentfeuchter besitzt eine digitale Anzeige, die die aktuelle Luftfeuchtigkeit und die gewünschte Einstellung anzeigt, sowie über einen Timer, einen Überlaufschutz und einen waschbaren Filter.

Der Comfee Luftentfeuchter 12L/24h arbeitet mit einem Kompressor, der die Luft ansaugt, abkühlt und kondensiert. Das entstehende Kondenswasser wird in einem 1,8 Liter fassenden Tank gesammelt, der leicht zu entleeren ist.

Comfee Luftentfeuchter 12L/24h für 129,99 statt 189 Euro

Beko B3T41239 Wärmepumpentrockner

Amazon

Der leistungsstarke und energieeffiziente Trockner eignet sich für große Haushalte. Er hat eine Kapazität von 7 kg und eine Trockenzeit von nur 140 Minuten. Der extra schlanke (54,3cm tief) Trockner nutzt die Wärmepumpentechnologie, um die Luft zu erwärmen und die Feuchtigkeit aus der Wäsche zu entfernen. Dabei wird die Wärme im Gerät wiederverwendet, um Energie zu sparen.

Der Trockner hat außerdem eine Reihe von praktischen Funktionen, wie eine Startzeitvorwahl, eine Knitterschutzoption, eine Kindersicherung und eine Innenbeleuchtung. Der Trockner ist zudem mit einem AquaWave-Schontrommel ausgestattet, die die Wäsche sanft bewegt und für weniger Knitterfalten sorgt.

Beko B3T41239 Wäschetrockner für 429 statt 929 Euro

Weitere Deals an den Prime Days

Während des Prime Day bei Amazon haben Sie als Prime-Mitglied die Möglichkeit, spannende Angebote auf Produkte bekannter sowie kleinerer Marken zu absoluten Top-Preisen zu erhalten. Die Aktion läuft von Dienstag, den 10. Oktober bis Mittwoch, den 11. Oktober 2023.

Die Deals finden Sie in unserem speziellen Artikel zum „Amazon Prime Day“. In diesem finden Sie auch Informationen zum kostenlosen Prime-Testzeitraum, Top-Angebote, spannende Gutscheine und mehr – täglich aktualisiert.

NOCH MEHR PRIME-DAY-DEALS ENTDECKEN

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!