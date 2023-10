Das ändert sich zum 1.1.2024 – für Autofahrer, Arbeitnehmer & Co.

Neues Jahr – neues Glück? Für Arbeitnehmer, Autofahrer und Verbraucher treten am 1.1.2024 wieder allerlei neue Regeln und Gesetze in Kraft. Mitunter winkt auch mehr Geld: So werden etwa Bezüge für die Pflege von Angehörigen und der Mindestlohn angehoben. Auch beim Pfand gibt es Neues, Tanken wird wohl wieder teuer und alle Neuwagen erhalten eine Blackbox. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen vor.

Fest verbundene Flaschendeckel, neue Pfand-Regelungen und das Ende des Nebenkostenprivilegs: Diese Neuerungen sollten Verbraucher im Jahr 2024 auf dem Schirm haben.

Status-Upgrade für Balkonkraftwerke

Balkonkraftwerke kann man heute an vielen Fassaden oder eben an Balkonen erspähen: Sie sind eine einfache und ziemlich preiswerte Möglichkeit, die eigenen Stromkosten zu senken und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Damit solche Solaranlagen und die damit verbundenen Baumaßnahmen künftig nicht mehr so leicht von Vermietern oder Eigentümergemeinschaften blockiert werden können, sollen sie gesetzlich zur “privilegierten Maßnahme” aufgestuft werden. Vorher muss aber noch das Bundesparlament zustimmen.

Strom erzeugen auf dem Balkon: So einfach geht’s

Das Nebenkostenprivileg wird Geschichte

Davon sind Mieter und Vermieter betroffen: Im Juli 2024 wird das Nebenkostenprivileg gestrichen. Die Kosten für gemeinsam genutzte Kabel-Verträge können Vermieter dann nicht mehr auf über die Nebenkosten auf Mieter umlegen. Was das genau bedeutet und warum man deswegen keine Angst um seinen Fernsehabend haben muss, lesen Sie hier.

Schluss mit herumfliegenden Flaschendeckeln: “Tethered Caps” kommen

Kleinvieh macht bekanntlich auch ordentlich Mist macht, das sieht man (leider) nicht zuletzt in der Natur: Plastikmüll ist überall. Zumindest was Flaschendeckel angeht, dürfte sich die Lage künftig aber bessern: Ab Juli 2024 kommen die sogenannten “Tethered Caps”. Das sind Flaschendeckel, die fest mit ihrer Flasche verbunden bleiben, auch wenn man sie zum Öffnen abgeschraubt hat.

Die Regelung gilt vorerst nur für Einwegflaschen mit bis zu drei Liter Volumen, die ganz oder teilweise aus Kunststoff gefertigt sind. Viele Verbraucher kennen das schon: Solche Lösungen findet man auch heute bereits bei ausgewählten Produkten im deutschen Handel.

Pfandpflicht wird ausgeweitet

Zur Jahreswende werden weitere Getränkebehälter mit Pfandpflicht versehen. Betroffen sind Einwegflaschen aus Plastik für Milch und alle milchhaltigen Getränke. Auch hier gilt zunächst eine Volumen-Obergrenze von 3 Litern.

Das Gebäudeenergiegesetzes 2023 (GEG) tritt in Kraft

Der Bundesrat hat zugestimmt, das novellierte Gebäudeenergiegesetzes kann damit am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Der Gesetzgeber will damit die Rahmenbedingungen für flächendeckend klimafreundlicheres Heizen schaffen. Ab 2024 müssen neu eingebaute Heizungsanlagen in Neubaugebieten oder neuen Wohnanlagen dann zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Austausch funktionierender Heizungen wird aber nicht vorgeschrieben.

Die wesentlichen Änderungen durch das GEG finden Sie direkt beim zuständigen Bundesministerium.

Geld und Arbeit: Das gibt’s Neues

Mehr Mindestlohn, neue Einkommensgrenzen beim Elterngeld und Änderungen bei der GbR: Auch in der Arbeitswelt wird sich 2024 einiges ändern.

Der Mindestlohn steigt

Der Mindestlohn ist seit seiner Einführung 2015 (damals 8,50 Euro) immer wieder angehoben worden – und so geschieht es auch 2024: Aus den aktuellen 12 Euro pro Stunde werden ab dem 1. Januar dann 12,41 Euro. Anfang 2025 soll der Stundensatz erneut angehoben werden, dann auf 12,82 Euro.

Für Minijobber steigt gleichzeitig Entgeltgrenze von 520 Euro auf 538 Euro. Damit soll vermieden werden, dass die Anhebung des Mindestlohns dazu führt, dass Minijobber plötzlich weniger arbeiten müssen, um im gesetzlichen Rahmen zu bleiben. Arbeitgeber, die sich nicht an die Vorschrift halten, werden zum Nachzahlen verdonnert und müssen mit Strafen von bis zu 500.000 Euro rechnen.

Anhebung der Erwerbsminderungsrente

2024 steigt auch die Erwerbsminderungsrente, allerdings in Abhängigkeit vom Beginn der Rentenzahlungen. Wer zwischen Juli 2014 und Dezember 2018 erstmalig eine Erwerbsminderungsrente bezogen hat, erhält künftig 4,5 Prozent mehr Geld. Für alle, deren Rentenzahlungen zwischen 2001 und Juni 2014 gestartet sind, winken sogar 7,5 Prozent mehr.

Hinweis: Wer Erwerbsminderungsrente bezieht, muss sich nicht selbst um eine Erhöhung kümmern, die Rentenversicherung passt Bezüge automatisch an, wenn man dafür qualifiziert ist.

Einkommensgrenze für Elterngeld soll sinken

Wenn Ende des Jahres der neue Bundeshaushalt beschlossen wird, dann sieht er (in seiner aktuellen Fassung) auch eine Anpassung der Einkommensgrenzen fürs Elterngeld vor. Bisher können Elternpaare mit einem steuerpflichtigen Einkommen bis 300.000 Euro und Alleinerziehende bis 250.000 Euro Kindergeld erhalten. Diese Obergrenzen sollen in beiden Fällen künftig auf 150.000 Euro sinken.

Mehr Geld für die Pflege von Angehörigen

Sowohl das Pflegegeld als auch Pflegesachleistungen werden nächstes Jahr um 5 Prozent angehoben, 2025 sind weitere 4,5 Prozent Plus geplant. Das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld wird künftig zudem auch jährlich zu beantragen sein. Auch der Zuschuss beim Eigenanteil von Pflegekosten bei der Unterbringung im Pflegeheim wird erhöht:

Im ersten Jahr von 5 auf 15 Prozent

Im zweiten Jahr von 25 auf 30 Prozent

Im dritten Jahr von 45 auf 50 Prozent

Neue eGbR ab 2024

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) wird ab 2024 auch die Gründung einer rechtsfähigen Außen-GbR möglich sein. Diese Sonderform von Gesellschaften des bürgerlichen Rechts werden in ein eigenes Register eingetragen. Die Unterschiede zwischen GbR und eGbR erklärt die IHK hier im Detail.

Neues im Straßenverkehr: Das ändert sich für Autofahrer und Verkehrsteilnehmer

Neue Typenklassifizierung bei der Kfz-Versicherung, höhere Benzinkosten an der Tankstelle und geringere Prämien für E-Autos: Auch für Autofahrer bringt 2024 viel Neues mit.

Nur noch 3.000 Euro Prämie beim Kauf von Elektrofahrzeugen

Zum 1. Januar 2024 sinkt die staatliche Subvention beim Kauf neuer E-Autos von ehemals 4.500 Euro auf 3.000 Euro. Die Mittel stehen aber nicht unbegrenzt zur Verfügung: Ist das Budget erschöpft, winken auch keine Förderungen mehr. Knapp eine Milliarde Euro hält der Fiskus für die Zuschüsse bereit. Für Unternehmen wurde der Bonus bereits im September 2023 abgeschafft.

Tanken wird wohl wieder teurer werden

Zum neuen Jahr steigt erneut die CO₂-Steuer, das dürfte sich an der Tankstelle rasch bemerkbar machen. Je Tonne CO₂ fallen dann künftig 40 Euro statt bisher 30 Euro Steuern an, Experten rechnen deswegen mit einer Preiserhöhung von rund 3 Cent je Liter. 2025 wird diese Steuer erneut um 10 Euro steigen und im Jahr 2026 um 15 Euro: Auf 65 Euro je Tonne CO₂. Neben steuerlichen Mehreinnahmen geht es dabei vor allem um die langfristige Dekarbonisierung des Verkehrswesens.

Fahrassistenten werden Pflicht

Um die Verkehrssicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern, schreibt die EU künftig verschiedene Fahrassistenzsystem in Neuwagen vor. Die Regelung betrifft alle neu zugelassenen Fahrzeuge. Zu den Pflicht-Systemen zählen:

Notfall-Spurhalteassistenten

Rückfahr- und Abbiege-Assistenz

Kollisionswarner

Verbesserte Aufprallschutz für den Kopf

Hilfe bei Notbremsungen

Neue Typenklassifizierung der Kfz-Versicherung

Auch 2024 gibt es wieder einige Änderungen bei der Typenklassifizierung für Kfz-Versicherungen. Mehr als 7 Millionen Autofahrer werden in ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung künftig höher eingestuft, rund 5 Millionen können sich aber auch über eine Herabstufung freuen. Für die meisten Autofahrer (rund 70 Prozent) bleibt aber alles beim Alten. Beispiele für Typklassen in der Kfz-Versicherung 2024 gibt es direkt beim GDV.

Führerscheinumtausch für bestimmte Altersgruppen noch im Januar

Alle Kfz-Fahrer, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind und noch einen grauen oder rosafarbenen Führerschein haben, müssen ihren “Lappen” bis spätestens zum 19.01.2024 gegen den neuen (und sicherheitstechnisch optimierten) Führerschein im Kartenformat tauschen. In der Führerscheinstelle kostet das etwa 25 Euro.

Neue Farbe für HU-Plaketten

Wie in jedem Jahr bekommt die HU-Plakette beim TÜV auch 2024 wieder eine neue Farbe, nämlich Blau. Wichtige Voraussetzung: Das inspizierte KFZ besteht seine Prüfung (Hauptuntersuchung). Damit man die Gültigkeit der Plakette am besten auf einen Blick erkennen kann, rotieren die Kennfarben jährlich: 2025 werden dann gelbe Sticker aufs Nummernschild geklebt. Die HU ist in Deutschland alle zwei Jahre fällig, bei Neuwagen erst nach drei Jahren.

Neuwagen bekommen Blackbox

Ab 7. Juli kommenden Jahres müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge mit einem Event Data Recorder (EDR) ausgestattet werden. Diese Blackbox sammelt unentwegt Daten, die sie nach einer Weile auch wieder mit neuen Daten überschreibt – bis es zu einem Unfall kommt. Dann endet die Aufzeichnung und alle gespeicherten Daten lassen sich auslesen.

Relevante Informationen wie Geschwindigkeit, Standort, das Bremsverhalten, verbundene Anschnall-Gurte, Lenkwinkel oder die Motor-Drehzahl lassen sich für den Zeitraum vor dem Crash damit präzise rekonstruieren.

Das dürfte nicht bei der Klärung etwaiger Schuldfragen eine große Hilfe sein – manche EDRs können im Falle eines Unglücks auch ein Notsignal absenden, damit Rettungskräfte schneller an Ort und Stelle finden.

Diese wichtigen Änderungen beim Führerschein werden aktuell diskutiert

Die Abstimmung dazu findet zwar erst im Dezember statt, im Rahmen der 4. Führerscheinrichtlinie der EU-Kommission wird im EU-Parlament aber schon leidenschaftlich diskutiert. Dabei ist eine ganze Reihe von Änderungen im Gespräch.

Prüfung der Fahrtauglichkeit im Alter

In anderen Ländern ist es längst gängige Praxis, in Deutschland konnte man sich dazu aber bisher nicht durchringen: Fahrtauglichkeitsprüfungen für Senioren ab einem bestimmten Alter. Solche Tests sollen jetzt aber europaweit zur Pflicht werden. Die Gültigkeit von Führerscheinen in höheren Altersklassen soll dann nur noch für 5 Jahre gelten und nach einer Eignungsprüfung entsprechend verlängert werden. Auch Auffrischungskurse sind im Gespräch.

Digitaler Führerschein

Bei der Führerscheinkontrolle könnte es künftig ausreichen, das Smartphone zu zücken – zumindest, wenn es nach der EU geht. Um Verkehrskontrollen, Amtsbesuche oder die Autovermietung zu erleichtern, kann man den “Lappen” bald also vielleicht per App vorzeigen. Die Führerscheinscheckkarte soll zudem besser vor Fälschungen geschützt werden und künftig einen QR-Code erhalten.

Neue Fahrzeugklasse – neue Probezeit

Die EU möchte die Probezeit im Straßenverkehr anpassen: Künftig sollen Verkehrsteilnehmer für jeden Erwerb einer neuen Fahrzeugklassen-Lizenz auch eine neue Probezeit beginnen. Bisher gilt das nur einmalig, sobald man seinen Führerschein macht. Wer dann künftig beispielsweise bereits einen B-Führerschein macht und dessen Probezeit hinter sich bringt, soll beim Erwerb eines Motorradführerscheins dafür erneut eine Probezeit durchlaufen. Ebenfalls geplant: Autofahrer mit dem B-Führerschein dürfen in Zukunft auch 4,25-Tonner fahren.

Begleitetes Fahren soll auch im Ausland erlaubt sein

Bisher konnten Fahranfänger mit B17 nur innerhalb Deutschlands schon mit 17 Jahren und in Begleitung eines Erwachsenen Auto fahren – mussten dann aber das Steuer verlassen, sobald Sie die Landesgrenze erreichten. Die EU will das ändern, der B17-Führerschein soll dann auch im Ausland gelten.

Fahreinschränkungen bald europaweit gültig?

Bei Entzug oder Einschränkung der Fahrerlaubnis in einem EU-Land sollen solche Maßnahmen künftig auch von allen anderen EU-Staaten gelten. Wer auf einer Geschäftsreise oder beim Urlaub im Ausland dann beispielsweise wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrverbot erhält, kann sich Zuhause nicht einfach wieder ans Steuer setzen.