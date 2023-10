Vorsicht Deutsche-Telekom-Kunden: Neue Angriffswelle

Kunden der Deutsche Telekom müssen in diesen Tagen wieder besonders vorsichtig sein. Denn aktuell verschicken Cybergangster betrügerische Mails, die vorgeben, von der Telekom zu stammen. Davor warnt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Telekom hat angeblich das Konto gesperrt

Die Betreffzeile der betrügerischen Mails lautet “[Handlung erforderlich] Konto vorübergehend gesperrt”. Die Mail trägt das magentafarbene Banner der Telekom und darunter steht “Telekom Sicherheit Konto vorübergehend gesperrt”. Im Text der Mail behaupten die Verfasser, dass die Telekom bei einem kürzlichen Anmeldeversuch auf das Telekom-Konto des Empfängers ungewöhnliche Aktivitäten, wie beispielsweise den Zugriff von einem neuen Standort, Gerät oder einer Anwendung festgestellt habe.

Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, habe die Telekom den Zugriff auf den Posteingang, die Kontaktliste und den Kalender des Telekom-Kunden beschränkt. Der Kunde soll nun das beigefügte Formular ausfüllen und seine Profildaten aktualisieren. Erst danach würde er wieder vollen Zugriff auf sein Konto erhalten.

Unter dem Text folgt dann ein Link mit dem Text “Das Formular herunterladen und ausfüllen”.

Die Verbraucherschützer sagen nicht, was man sich genau herunterlädt, wenn man auf den Link in der Mail klickt. Vermutlich handelt es sich dabei um Schad-Software, die den Rechner infiziert. Die Verbraucherschützer betonen, dass die Absenderadresse auf einen Betrugsversuch hindeutet.

So erkennen Sie solche Phishingmails

Wie immer sollten Sie bei so einer Mail mit dem Mauszeiger über die Absenderadresse gehen. Dann sehen Sie die echte Adresse und damit dürfte in den meisten Fällen bereits klar sein, dass es sich nicht um die Deutsche Telekom handelt. Zudem spricht Sie die Mail nicht persönlich an, was ebenfalls ein Indiz für einen Betrugsversuch ist. Klicken Sie nicht auf den Link, sondern löschen Sie die Mail, ohne darauf zu antworten.

Wichtig: Installieren Sie auf Windows-Rechnern immer einen aktuellen Virenschutz.