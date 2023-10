Bußgeld droht: Diese 5 Dinge sind in Deutschland nach 22 Uhr verboten

Deutschland meint es ernst mit seinen Ruhezeiten. Ein verrücktes Beispiel: Wer am Sonntag Rasen mäht, dem drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Ähnliche Vorschriften gelten für die Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Hier sind fünf Dinge, für die Sie nachts ab 22 Uhr bis zu 5.000 Euro Bußgeld zahlen müssen.

Staubsaugen

Ordnung muss sein, aber bitte nicht nach 22 Uhr! Staubsaugen liegt über der nächtlichen Zimmerlautstärke von 30 dB und gilt damit als Ruhestörung. Ob Sie dabei nur eine Spinne einsaugen oder gleich die ganze Wohnung fegen, spielt laut Bußgeldkatalog keine Rolle.

Saugroboter bei Amazon ansehen

Hämmern & Bohren

Das haben Sie sich vermutlich schon gedacht, aber wir erwähnen es trotzdem: Hämmern und Bohren stören die Nachtruhe. Wenn Sie also unbedingt noch ein paar Bilder aufhängen oder ein Möbelstück zusammenbauen müssen, dann bitte vor 22 Uhr – sonst könnte es teuer werden.

Laute Musik

Ab 22 Uhr ist Musik über Zimmerlautstärke (nachts 30 dB) verboten, sowohl an Werktagen als auch am Wochenende. Achten Sie darauf, wenn Sie spätabends noch Klavier spielen wollen oder Ihren nächsten Grillabend mit Freunden veranstalten. Bei Partys raten wir Ihnen, dass Sie Ihre Nachbarn um Kulanz bitten. Das ändert zwar nichts an den staatlichen Vorschriften, aber zumindest aus zwischenmenschlicher Sicht haben Sie dann eine “Erlaubnis”.

Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test

Hinweis: Laute Musikinstrumente dürfen Sie auch tagsüber nur für maximal 45 Minuten am Stück spielen.

Hundegebell

Auch Hundegebell zählt als Lärmbelästigung und kann zu Bußgeld führen. Laut Bußgeldkatalog dürfen Hunde weder länger als 10 Minuten noch über den Tag verteilt länger als insgesamt 30 Minuten bellen, da andernfalls eine Ruhestörung vorliegt.

Tipp: Falls Sie tagsüber viel außer Haus sind, kann sich eine Hundekamera lohnen. Damit sehen Sie, was Ihr Vierbeiner daheim so treibt und ob bzw. wie oft er bellt.

Die besten smarten Überwachungskameras für Innen und Außen im Praxis-Test

Wäsche waschen (bei lauter Maschine)

Moderne Waschmaschinen und Trockner laufen normalerweise eher leise, sodass der Betrieb auch nachts kein Problem darstellt. Wenn Sie Ihre Maschine allerdings randvoll geladen haben und/oder wissen, dass sie im Schleudergang noch zwei Etagen unter Ihnen zu hören ist, sollten Sie Ihre Wäsche lieber am nächsten Tag waschen.

Waschmaschinen-Bestseller bei Amazon ansehen