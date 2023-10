Honor Magic V2 hat das beste Design aller Falt-Handys

Fast zwei Monate nach seiner ursprünglichen Vorstellung kommt das Honor Magic V2 nun endlich auf den europäischen Markt, obwohl Honor noch immer keinen Preis oder ein Veröffentlichungsdatum bestätigen möchte.

Die wichtigsten technischen Daten sind bereits seit Juli bekannt, daher gibt es hier keine großen Überraschungen. Honors drittes faltbares Gerät im Buchformat ist eine verbesserte Version des Magic Vs, das erst im Februar weltweit eingeführt wurde.

Wie die meisten Top-Android-Geräte im Jahr 2023 wird es von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben. Eine aufklappbare 6,43-Zoll-Front gibt den Blick auf ein 7,92-Zoll-OLED-Display im Inneren frei, das eine adaptive 120Hz-Bildwiederholrate bietet.

Zu den drei rückwärtigen Kameras (Hauptkamera mit 50 Megapixeln, Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln, Teleobjektiv mit 20 Megapixeln) gesellen sich 16-Megapixel-Selfie-Linsen an der Oberseite beider Bildschirme und ein respektabler 5000-mAh-Akku. Es bietet 66W kabelgebundenes Laden, jedoch nicht die Funktion des kabellosen Ladens.

Bisher klingt alles ziemlich gewöhnlich, wenn es um faltbare Geräte geht. Worin sich das Magic V2 von der Konkurrenz abhebt, ist das Benutzererlebnis, das Sie nicht allein anhand der technischen Daten beurteilen sollten.

Nachdem ich einige Zeit mit dem Gerät verbracht habe, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass es sich genauso gut anfühlt, wie es die aktuellen Designs für faltbare Handys erlauben. Die schlanke Hardware bewahrt die Vielseitigkeit eines Handy-Tablet-Hybriden, umgeht jedoch einige der üblichen Nachteile.

Das Magic V2 kann als Handy, Tablet oder in dem oben gezeigten “Schwebemodus” verwendet werden. Anyron Copeman / Foundry

Beginnen wir mit der Dicke, oder besser gesagt, dem Mangel an Dicke. Mit 9,9 mm im geschlossenen Zustand ist das Magic V2 laut Honor das dünnste faltbare Handy der Welt und nähert sich einem normalen Smartphone viel stärker an als das 13,4 mm dicke Samsung Galaxy Z Fold 5.

Auch in Bezug auf das Gewicht setzt das Magic V2 neue Maßstäbe. Mit 231 g ist es nicht nur leichter als alle anderen faltbaren Geräte im Buchformat, sondern auch leichter als reguläre Flaggschiff-Handys wie das iPhone 14 Pro Max und das Samsung Galaxy S23 Ultra.

Als jemand, der derzeit das S23 Ultra benutzt, war das Magic V2 ein echter Schock (auf eine gute Art und Weise). Es fühlt sich allerdings nicht so an, als hätte man bei der Haltbarkeit Abstriche gemacht, denn Honor behauptet, dass es bis zu 400.000 Faltungen aushalten kann.

Das 7,93-Zoll-Innendisplay sieht sicherlich gut aus, aber der 6,43-Zoll-Deckbildschirm ist noch beeindruckender. Es handelt sich nicht nur um ein attraktives 120-Hz-OLED-Display, sondern es erstreckt sich auch wie bei einem herkömmlichen Smartphone bis an den Rand.

Im Gegensatz zum unangenehm schmalen Cover-Display einiger faltbarer Geräte im Buchformat, ist das Display des Magic V2 sehr benutzerfreundlich. Es besteht zwar die Möglichkeit, es in ein kleines Tablet zu verwandeln (mit einer kaum sichtbaren Falte), aber Sie müssen dies nicht immer tun.

Von vorn sieht das Magic V2 wie ein normales Smartphone aus. Anyron Copeman / Foundry

Trotzdem gibt es einige unbeantwortete Fragen. Auf dem Magic V2 läuft eine Vollversion von Android (einschließlich aller Google-Apps), aber Honor muss noch zeigen, dass es die MagicOS-Oberfläche für faltbare Geräte optimieren kann. Samsungs One UI hat immer noch die Oberhand, wenn es um die Benutzerfreundlichkeit geht.

Die Software-Verfeinerung war die größte Schwäche des Magic Vs, und ich habe bisher nicht genug Zeit mit dem Nachfolger verbracht, um zu beurteilen, ob das Problem vollständig gelöst wurde.

Dann sind da noch die Kameras. Die Ergebnisse der rückwärtigen Sensoren und der Selfie-Linse waren in einem kurzen Test beeindruckend. Allerdings war das auch in einem gut beleuchteten Raum, mitten am Tag. Es bleibt abzuwarten, ob das Magic V2 ein echtes Fotografie-Erlebnis auf Flaggschiff-Niveau bieten kann.

Der Preis könnte darüber entscheiden, ob das Magic V2 ein Erfolg oder ein Misserfolg wird. Der chinesische Startpreis (8.999 ¥ = ca. 1.180 €) ist zwar nicht unbedingt aussagekräftig, könnte aber in der Nähe des Preises des Magic Vs (ab €1.599) liegen.

Um in Europa einen Eindruck zu hinterlassen, muss es wahrscheinlich sowohl das Z Fold 5 (ab 1.249 €) als auch das Pixel Fold (ab 1.899 €) im Preis unterbieten. Ein Veröffentlichungsdatum muss noch bestätigt werden.

