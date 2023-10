Ring zahlt Nutzern 1 Mio. US-Dollar, wenn ihre Kamera einen Alien filmt

Das Amazon-Tochterunternehmen Ring hat in dieser Woche in den USA einen millionenschweren Wettbewerb gestartet. Unter dem Motto “Million Dollar Search for Extraterrestrials“ werden Besitzer von Ring-Video-Türklingeln und -Kameras ermutigt, außerirdische Sichtungen mit ihren Home-Security-Geräten aufzuzeichnen. Ring sucht dabei eigenen Aussagen zufolge nach “unverfälschten wissenschaftlichen Beweisen für eine echte außerirdische Lebensform“.

Hauptpreis in Höhe von einer Million US-Dollar

Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar, das über 20 Jahre mit 50.000 US-Dollar jährlich ausgezahlt wird. “Kunden auf der ganzen Welt halten die unerwarteten und schönen Momente des Lebens mit ihren Ring Video-Türklingeln und -Kameras fest. Jetzt können Sie belohnt werden, wenn Sie eine außerirdische Sichtung festhalten“, erklärt Ring.

Das kreativste Video wird belohnt

Beim Wettbewerb sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: “Ob es sich um ein Video eines Außerirdischen handelt, der Ihre Einfahrt hinaufläuft (oder fliegt?) und nach dem Weg fragt, oder um eine nicht identifizierbare Lebensform, die ein ungewöhnliches und außergewöhnliches Verhalten in Ihrem Garten an den Tag legt“, erklärt Ring weiter. Ein “Space and Extraterrestrial Expert“ wird alle Einsendungen prüfen und die beste Idee mit dem Hauptpreis belohnen. Teilnahmeberechtigt sind leider nur US-Amerikaner. Einsendeschluss ist der 3. November 2023.

So gelingt die Alien-Sichtung

Ring hat auch ein paar Tipps parat, mit denen die Alien-Sichtung mit der Video-Türklingel am besten festgehalten werden kann: