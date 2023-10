Amazon Prime Day läuft nur noch wenige Stunden: Das sind die besten noch verfügbaren Angebote

Seit dem 10. Oktober läuft die zweite Prime-Aktion des Versandriesen in diesem Jahr: Unter dem Namen „Amazon Prime Deal Days“ gibt es viele starke Preise zu Artikeln aus den Bereichen Technik, Smarthome, Haushalt, Spielzeug und Mode. Wie beim eigentlichen Prime Day im Juli erhalten ausschließlich Prime-Mitglieder die guten Preise. Wer über keine Prime-Mitgliedschaft verfügt, kann diese jedoch 30 Tage lang kostenlos testen und erhält so Zugang zu allen Deals.

Alle Prime Deals von heute

Die Top-Deals des Tages, 11.10.2023:

Das sind die besten Angebote aus den Kategorien Technik, Elektronik und Smarthome – empfohlen von der Redaktion der PC-Welt:

Angebote mit der höchsten absoluten Ersparnis:

Amazon Geräte wie Echo oder Fire TV

Die wichtigsten Fakten zu den Prime Deal Days

Die Oktober Prime Deal Days laufen genau 48 Stunden vom 10. bis 11. Oktober auf amazon.de und sind unter folgender Aktionsseite zu finden:

Alle Prime Deals von heute

Es gibt schnellen und kostenlosen Prime-Versand und in einigen Metropol-Regionen ist eine Lieferung am selben Tag möglich. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet in Deutschland und Österreich 7,49 Euro im Monat (bei jährlicher Zahlung) oder 8,99 Euro pro Monat. Wer die Amazon Shopping-App auf seinem Smartphone hat, der kann sich über persönlich interessante Angebote benachrichtigen lassen. Sobald man einmal die Aktionsseite in der App besucht hat, erhält man Push-Nachrichten aufs Handy, die sich auf zuletzt angesehene Produkte und die Suche beziehen.

Jetzt Amazon Prime kostenlos testen

Weitere Infos zum Prime Day 2 bei Amazon:

Vorab Deals zu dem Prime Deal Days

Amazon Prime Deal Days am 10. und 11. Oktober: Das müssen Sie wissen

Alle Amazon-Geräte Deals, wie Echo oder Fire TV zum Prime Day 2