Facebook könnte bald 10 Euro im Monat kosten – und Instagram nochmal extra

Meta, das Unternehmen, dem unter anderem Facebook und Instagram gehören, will für Nutzer in Europa anscheinend ein kostenpflichtiges Abo-Modell anbieten. Dann würde man für Facebook und Instagram jeden Monat eine Nutzungsgebühr bezahlen und könnte im Gegenzug die betreffenden sozialen Netzwerke ohne Werbung nutzen.

Unterschiedliche Preise für Smartphone- und Desktop-Nutzer

Das berichtet das Wall Street Journal. Demnach soll in Europa ein werbefreier Zugang zu Instagram auf dem Smartphone 14 US-Dollar beziehungsweise 13 Euro pro Monat kosten. Für Facebook auf dem Smartphone würden ebenfalls 13 Euro fällig.

Nutzt man Instagram oder Facebook dagegen werbefrei auf dem Desktop, dann kostet das jeweils 10 Euro. Beide Konten auf dem Desktop zusammen schlagen mit 16 Euro oder 17 Dollar zu Buche – das zusätzliche Konto kostet also sechs Euro extra; Meta gewährt bei der gemeinsamen Nutzer beider Konten somit einen Rabatt.

Den höheren Abo-Preis für Smartphone-Besitzer begründet Meta mit den Abgaben, die Apple und Google als Betreibende der jeweiligen App-Stores vom Kaufpreis einbehalten.

Der Grund: Die Gesetzeslage der EU

Meta möchte damit auf die Datenschutzlage in Europa reagieren und seinen Nutzern die Möglichkeit bieten, Facebook und Instagram nutzen zu können, ohne dass man dafür der Verwendung der eigenen Daten für Werbezwecke zustimmen muss. Wer dagegen zustimmt, dass Meta auch weiterhin die Nutzerdaten für die Anzeige passender Werbung verwendet, kann Facebook und Instagram auch weiterhin kostenlos auf dem Desktop und auf dem Smartphone nutzen. Meta hat diesen Plan nun bei der EU-Kommission eingereicht.

Das neue kostenpflichtige Abo läuft unter der Bezeichnung “SNA (Subscription No Ads)”. Bereits in den nächsten Monaten soll es Meta in Europa einführen. Derzeit ist aber völlig unklar, ob die europäischen Behörden das Angebot überhaupt akzeptieren oder ob die EU verlangt, dass auch solche Nutzer einen kostenlosen Zugang bekommen, die der Verwendung ihrer Daten für Werbezwecke nicht zustimmen.