Google Pixel 8 vs. Samsung Galaxy S23: Was soll ich kaufen?

Das “normale” Galaxy S23 ist das günstigste der 2023er Flaggschiff-Handys von Samsung. Mit dem Pixel 8 hat es jetzt Konkurrenz von Google bekommen – auch wenn es rund 8 Monate später auf den Markt kommt. In diesem Vergleich gehen wir auf alle wichtigen Spezifikationen und Funktionen ein, damit Sie eine fundierte Kaufentscheidung treffen können.

Unterschiede zwischen dem Google Pixel 8 und dem Samsung Galaxy S23

Das Pixel 8 setzt das schlanke, minimalistische Design der letzten Pixel-Generationen fort. Es ist im Vergleich zu modernen Handys relativ kompakt und wiegt nur 187 Gramm. Das bedeutet aber nicht, dass es minderwertig ist, denn sowohl die Vorder- als auch die Rückseite bestehen aus robustem Gorilla Glass Victus.

Das Galaxy S23 hingegen hat ein etwas größeres Gehäuse und wiegt mit 196 Gramm auch etwas mehr. Es fühlt sich jedoch nicht klobig an und setzt auf beiden Seiten auf das widerstandsfähige Gorilla Glass Victus 2. Beide sind jedoch im Allgemeinen resistent gegen Kratzer und Schäden durch Stürze.

Das Pixel 8 verfügt über ein 6,2-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln und einer adaptiven 120-Hz-Bildwiederholfrequenz, die automatisch auf 60 Hz heruntergeregelt wird, wenn man sie nicht braucht, um den Akku zu schonen. Google behauptet, dass Sie bis zu 1400 Nits HDR und 2000 Nits Spitzenhelligkeit erreichen können, was es zu einem der besten Smartphone-Displays überhaupt macht.

Das Galaxy S23 hat ein etwas kleineres 6,1-Zoll-Display, aber auch eine etwas geringere Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Der OLED-Screen bietet ebenfalls eine adaptive Bildwiederholrate von 48 bis maximal 120 Hz. HDR-Unterstützung und eine Spitzenhelligkeit von 1750 Nits sind ebenfalls vorhanden, sodass es kaum einen Unterschied zwischen den beiden Displays gibt.

Was die Software betrifft, so läuft auf dem Pixel 8 das neue Android 14 direkt ab Werk. Das Galaxy S23 wird eines der ersten Samsung-Geräte sein, das Android 14 bekommen wird. Zum aktuellen Zeitpunkt läuft auf dem Handy aber noch Android 13.

Auf allen Pixel-Geräten läuft das, was oft als “Stock”-Android bezeichnet wird. Da Google die Software herstellt, ist dies genau die Art und Weise, wie das System eigentlich funktionieren soll. Sie können also eine saubere, einfache Benutzeroberfläche erwarten, die sich auf die Benutzerfreundlichkeit fokussiert. Außerdem ist keine zusätzliche Software vorinstalliert, was bei vielen anderen Android-Handys der Fall ist.

Google bietet jetzt überdies 7 Jahre lang Betriebssystem-Updates und Sicherheits-Patches an. Das Unternehmen hat bestätigt, dass dies im Grunde Android 21 für das Pixel 8 einschließen wird. Neue Funktionen kommen aber öfter im Jahr auf Ihr Handy als nur mit dem großen Android-Update.

Während das Galaxy S23 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit Android 13 läuft, ist es mit Samsungs One UI 5 Nutzeroberfläche überzogen. Wenn das Android 14-Update kommt, wird es als One UI 6 gebrandet sein.

Die aktuelle Version unterscheidet sich deutlich von den Pixel-Smartphones, ist aber auch relativ einfach zu bedienen. Der Benachrichtigungsschirm und das Einstellungsmenü wurden neu gestaltet, aber die zusätzlichen vorinstallierten Apps sind wahrscheinlich das Wichtigste, was Ihnen auffallen wird.

Einige von ihnen sind sicherlich nützlich, sei es Samsung Health für Daten von Wearables oder SmartThings für die Verwaltung von Smart Home-Geräten. Aber viele sind funktional der Google-Version sehr ähnlich, während Bixby und Samsung Internet im Allgemeinen als minderwertig gegenüber dem Google Assistant und Chrome angesehen werden.

Samsungs Update-Verpflichtung ist nicht ganz so beeindruckend wie die von Google, aber Sie können immer noch 4 Jahre lang Betriebssystem-Updates (bis Android 17) und Sicherheitsupdates bis 2028 erwarten.

Das Pixel 8 wird vom Google Tensor G3-Prozessor angetrieben, der sowohl auf Leistung als auch auf KI-Funktionen ausgerichtet ist. Es verfügt außerdem über einen Titan M2 Sicherheitschip für verbesserte Gerätesicherheit.

Das Galaxy S23 ist mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor ausgestattet, der für seine starke Leistung und Effizienz bekannt ist.

Da der Snapdragon 8 Gen 2 in vielen der besten Android-Handys des Jahres 2023 zum Einsatz kommt, wissen wir bereits, dass es sich um einen der leistungsfähigsten Chips in einem Handy handelt. Es ist nicht ganz klar, wie der Tensor G3 im Vergleich dazu abschneiden wird, aber er wird wahrscheinlich nicht so leistungsstark sein. Das wird unser Test noch zeigen, sobald wir die ersten Benchmark-Ergebnisse haben.

Dazu muss man aber sagen, dass die reine Leistung nicht immer die oberste Priorität für Google ist. Und doch wird das Pixel 8 wahrscheinlich immer noch mehr als leistungsstark genug sein.

Sowohl das Pixel 8 als auch das Galaxy S23 haben zwei identische Konfigurationen zur Auswahl: 8 GB RAM mit 128 oder 256 GB Speicher. Da beide Geräte jedoch keinen erweiterbaren Speicher unterstützen, sollten Sie sich für das größere 256-GB-Modell entscheiden, wenn Sie viele Dateien und Apps auf Ihrem Handy direkt speichern möchten. Ansonsten müssen oder sollten Sie auf die Cloud ausweichen.

Beide Smartphones bieten 5G-Unterstützung und Bluetooth 5.3 für schnelle Konnektivität. Sie verfügen außerdem über Stereolautsprecher für ein beeindruckendes Klangerlebnis, einen USB-C-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung sowie eine IP68-Zertifizierung, wonach sie wasser- und staubdicht sind. Das Pixel 8 bietet Wi-Fi 7 im Vergleich zu Wi-Fi 6E beim Galaxy S23, aber hier geht es mehr um Zukunftssicherheit.

Google gibt an, dass der 4575-mAh-Akku des Pixel 8 “mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit” bietet. Sie sollten also einen ganzen Tag mit einer Akkuladung auskommen können. Wir müssen aber noch den Test abwarten, wie es sich in der realen Nutzung verhält. Mit dem extremen Batteriesparmodus können Sie angeblich bis zu 72 Stunden erreichen.

Das Aufladen ist immer noch auf 30 Watt begrenzt, wobei eine Aufladung von bis zu 50 Prozent in 30 Minuten möglich sein soll. Das Pixel 8 unterstützt zudem kabelloses Qi-Laden und kabelloses Reverse Charging, um andere Geräte mit dem Pixel 8 aufladen zu können.

Der 3900-mAh-Akku des Galaxy S23 klingt im Vergleich dazu klein, aber Sie können trotzdem eine ganztägige Akkulaufzeit erwarten, wie unsere Erfahrung gezeigt hat.

Die Ladeleistung des Samsung-Handys beträgt nur 25 Watt, was deutlich hinter der Konkurrenz, aber nicht weit hinter dem Pixel 8 liegt. Es gibt auch 15 Watt kabelloses Qi-Laden (mit einem kompatiblen Pad) und 4,5 Watt kabelloses Reverse Charging.

Das Pixel 8 verfügt über eine 50-MP-Hauptkamera mit 2-fach optischem Zoom und einem höherwertigen Super-Res-Zoom, der bis zu 8-fach vergrößert. Außerdem gibt es eine 12-MP-Ultraweit- und eine 10,5-MP-Selfie-Linse.

Das Galaxy S23 hat ebenfalls eine 50-MP-Hauptkamera und eine 12-MP-Ultraweit-Kamera. Aber auch eine Tele-Kamera mit 10 Megapixeln und 3-fach optischem Zoom und eine 12-MP-Selfie-Cam.

Während wir noch darauf warten, die Kameras des Pixel 8 ausführlich zu testen, kann man davon ausgehen, dass sie sich nicht wesentlich von denen des Pixel 7 unterscheiden werden. So haben die Smartphones weitestgehend die gleichen Kameras an Bord – aber der Tensor-3-Chip und die neuen KI-Features können sich hier als wichtige Upgrades erweisen.

Das Galaxy S23 hat jedoch den Vorteil eines größeren optischen Zooms. Und wir wissen, dass es bei guten Lichtverhältnissen hervorragende Fotos macht.

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis beim Pixel 8 beginnt bei 899 Euro UVP. Marktstart ist der 12. Oktober, bis dahin läuft die Vorbestellphase, in der es die Pixel Buds Pro gratis mit dazu gibt.

Das Galaxy S23 kam im Februar zu einem Preis ab 949 Euro UVP auf den Markt. Mittlerweile ist der Preis natürlich gesunken, hier finden Sie die besten Angebote:

Fazit

Die Entscheidung zwischen dem Google Pixel 8 und dem Samsung Galaxy S23 hängt letztlich von Ihren spezifischen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Beide Handys bieten eine solide Leistung, ein attraktives Design und leistungsstarke Kameras in einem kompakten, aber hochwertigen Design.

Die Entscheidung für das eine oder andere Gerät hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Sie möchten die Vielseitigkeit eines Teleobjektivs? Entscheiden Sie sich für das S23. Bevorzugen Sie eine saubere Software mit sehr langer Update-Garantie? Dann ist das Pixel 8 die bessere Wahl.

Aber wenn es keine besonderen Merkmale gibt, die hervorstechen, kann der Preis entscheidend sein. Wenn Sie kein Schnäppchen beim Galaxy S23 finden, liegt der Startpreis des Pixel 8 unter dem des Samsung-Handys.

Specs im Vergleich

Daten Pixel 8 Galaxy S23 Display-Technik Actua Display (OLED) Dynamic AMOLED Display 6,2 Zoll | FHD+ 6,1 Zoll, FHD+ Bildwiederholrate 60–120 Hz 10 bis 120 Hertz Hauptkamera 50 MP Haupt | 12 MP Ultraweit 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) Frontkamera 10,5 MP 12 MP Prozessor Tensor G3 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet LTE/5G LTE/5G Akku 4.575 mAh 3900 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 30 Watt 25 Watt Maße 150,5 × 70,8 × 8,9 mm 146,3 x 70,9 x 7,6 mm Gewicht 187 Gramm 168 Gramm Update-Garantie 7 Jahre 4 Jahre Farben Obsidian, Hazel, Rose Green, Lavender, Cream, Phantom Black Preis (UVP) 799 € | 859 € 949 € | 1009 €

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde uns Deutsche übernommen und angepasst.