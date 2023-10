Diese Grafikkarten haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Gamer

Welche Grafikkarten haben derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für das Spielen aktueller Spieler in den Auflösungen Full-HD (“1080p”), WQHD (“1440p”) und 4K/UHD (“2160p”)?

Die Redaktion von PC-WELT hat sich bereits im Rahmen des großen Grafikkarten-Vergleich 2023 ein Bild über das Preis-Leistungs-Verhältnis der aktuell am Markt verfügbaren Grafikkarten gemacht und gibt in diesem Ratgeber noch einmal explizite Empfehlungen ab.

Wir berücksichtigen dabei Grafikkarten von AMD, Nvidia und Intel aus den Serien Radeon, GeForce und Arc der beiden vergangenen Generationen:

AMD Radeon RX 6000 (“RDNA 2”)

AMD Radeon RX 7000 (“RDNA 3”)

Nvidia GeForce RTX 3000 (“Ampere”)

Nvidia GeForce RTX 4000 (“Ada Lovelace”)

Intel Arc A7, A5 und A3 (“Alchemist”)

Damit kommen wird gleich zur interessantesten Frage: Welche Grafikkarte bietet die höchste Leistung fürs Geld? In den nachfolgenden Diagrammen haben wir die aktuellen durchschnittlichen Marktpreise mit unseren aus 20 Spielen ermittelten FPS-Werten verglichen und diese zueinander ins Verhältnis gestellt.

PC-WELT berücksichtigt für das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt drei elementare Kriterien:

Die Renderleistung in Bildern pro Sekunde (“FPS”)

Die Raytracingleistung in Bildern pro Sekunde (“FPS”)

Der aktuelle durchschnittliche Markpreis in Euro

Die Ergebnisse in den für Spieler besonders relevanten Bildauflösungen Full HD (“1080”), WQHD (“1440p”) und 4K/UHD (“2160p”) stellen sich aktuell wie folgt dar:

Full-HD (“1080p”)

In der weniger anspruchsvollen Einsteiger-Auflösung Full-HD (“1080p”), die auch auf bekannten Spiele-Vertriebsplattformen wie Steam dominiert, können sich insbesondere die günstigen Radeon-Grafikkarten aus der vorangegangenen Generation auf den vorderen Plätzen platzieren.

Neben der Radeon RX 6650 XT und der Radeon RX 6600 auf Basis der RDNA-2-Architektur komplettiert die Arc A750 auf Basis von Intel Xe HPG das Podium und liefert ebenfalls ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Empfehlungen (Full HD)

Nachfolgend finden Sie auf Basis des PC-WELT-Preisvergleichs die empfehlenswertesten Modelle der Preis-Leistungs-Sieger in Full-HD zusammengestellt:

AMD Radeon RX 6650 XT

WQHD (“1440p”)

In der schon weitaus anspruchsvolleren WQHD-Auflösung (“1440p”) mit 2.560 × 1.440 Pixeln ändert sich das Bild nicht. Auch hier weisen wieder die Radeon RX 6650 XT und Radeon RX 6600 sowie die Intel Arc A750 aktuell das beste Preis-Leistungsverhältnis auf.

Einen Achtungserfolg kann hier die kleinste RDNA-3-Grafikkarte, die Radeon RX 7600, erringen, welche sich auf dem 5. Platz einreiht und in Schlagdistanz zur Radeon RX 6600 liegt.

Empfehlungen (WQHD)

Nachfolgend finden Sie auf Basis des PC-WELT-Preisvergleichs die empfehlenswertesten Modelle der Preis-Leistungs-Sieger in WQHD zusammengestellt:

AMD Radeon RX 6600

4K/UHD (“2160p”)

Erst in der sehr anspruchsvollen UHD-Auflösung (“2160p”) mit 3.840 × 2.160 Pixeln verschiebt sich das Kräfteverhältnis im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zugunsten der aktuelleren Grafikkarten, wie der Radeon RX 7800 XT auf Basis der RDNA-3-Architektur.

Das Podium komplettieren die Radeon RX 6750 XT und die GeForce RTX 3070, während die leistungsstärksten Grafikkarten, wie die GeForce RTX 4090 über kein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen.

Empfehlungen (UHD)

Nachfolgend finden Sie auf Basis des PC-WELT-Preisvergleichs die empfehlenswertesten Modelle der Preis-Leistungs-Sieger in 4K/UHD zusammengestellt:

