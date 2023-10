Google: Irre Riesen-Taste für den Kopf – so funktioniert diese Ein-Tasten-Tastatur

Google-Forscher aus Japan haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wie sie die Texteingabe verbessern und Tastaturen tragbarer (im wahrsten Sinne des Wortes) und modischer machen kann. Das Ergebnis sieht, nun ja, gewöhnungsbedürftig aus: Eine einzelne überdimensionierte Taste, die man auf dem Kopf trägt. Sie setzen sich die Tastatur also faktisch auf den Kopf, wie eine Baseball-Kappe.

So tippen Sie damit

Diese Tastatur zum Aufsetzen heißt “Gboard Caps“. Dabei handelt es sich um eine eintastige Tastatur, die der Benutzer durch Rotation aktiviert. Ein in der Kappe verbautes 6-achsiges Gyroskop erkennt die Bewegungen des Trägers und wandelt diese in das korrekte Zeichen um, das man tippen will. Der Träger dreht den Hut nach links und rechts, und jeder Winkel steht für einen anderen Zeichencode.

Der Träger oder die Trägerin rotiert also zum gewünschten Zeichen und bestätigt dann das gewünschte Zeichen durch einen Tastendruck (Tastenhub: 20 Millimeter): Hierzu drückt man einfach von oben auf das Käppi und man hört prompt das typische Geräusch eines Tastendrucks als Bestätigung. Dieses Signal überträgt die Riesen-Taste dann via Bluetooth zum verarbeitenden Gerät, also beispielsweise zu einem Smartphone. Ein 3,7-V-Akku mit 120 mAh versorgt die Tasten-Kappe mit dem nötigen Strom, wie Arstechnica ergänzt. Über USB-C laden Sie den Akku der Tasten-Kappe wieder auf.

Google Caps Google

Mit einem Kinngurt können Sie die Tasten-Haube rutschfest am Kopf festzurren. Selbst bei starkem Wind sollen Sie damit sicher im Freien tippen können.

Dieses Video stellt das merkwürdige Projekt vor:

Hier finden Sie weitere Informationen

Google stellt das Design und die Baupläne hier auf Github zum Download bereit, findige Tüftler können also ihre eigene tragbare Tastatur entwerfen. Zur Webseite geht es hier und hier gibt es einen japanischsprachigen Blogbeitrag. Google selbst wird diese Tastenhaube aber nicht produzieren oder vertreiben.