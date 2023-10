Samsung Galaxy S23 FE angekündigt: Das sind die Unterschiede zum Galaxy S23

Samsung hat in dieser Woche eine sogenannte “Fan-Edition“ seines Galaxy S23 angekündigt. Die FE-Version bietet zahlreiche Funktionen des aktuellen Flaggschiffs, um aber eine günstiger UVP zu erreichen, werden bei diesen Ausführungen jedoch auch einige Features eingekürzt.

Die Abstriche im Vergleich zum Galaxy S23

Einen ersten Abstrich müssen Käufer des Galaxy S23 FE beim Prozessor machen. Während im Galaxy S23 der Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm werkelt, verbaut Samsung im S23 FE das Vorjahresmodell Snapdragon 8 Gen 1. Für die meisten Aufgaben ist dieser Prozessor jedoch immer noch sehr gut gerüstet.

Weitere Unterschiede finden sich bei der Kamera-Ausstattung. Das S23 bietet eine 10-Megapixel-Zoomkamera, eine Hauptkamera mit 50 Megapixel und eine Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixel. Die Hauptkamera mit 50 Megapixel findet sich auch im S23 FE. Die Ultraweitwinkel-Kamera und die Telekamera sind jedoch mit 10 bzw. 8 Megapixeln ein wenig geringer aufgelöst. Diese Einsparmaßnahmen machen sich auch bei der Frontkamera bemerkbar, die nur 10 statt 12 Megapixel wie beim Galaxy S23 bietet.

Das ist besser als beim Galaxy S23

Mehr im Vergleich zum Galaxy S23 bekommen Käufer der FE-Version beim Akku. Während im S23 nur ein Modell mit 3.900 mAh werkelt, verbaut Samsung im S23 FE einen Akku mit 4.500 mAh. Größer fällt außerdem das Display der FE-Variante aus: 6,4 Zoll verglichen mit den 6,1 Zoll im S23.

Die Gemeinsamkeiten

Trotz einiger Sparmaßnahmen, die den günstigeren Preis des Galaxy S23 FE rechtfertigen sollen, gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Smartphones. So laufen beide Displays mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und als mobiles Betriebssystem kommt Android 13 zum Einsatz. Der Fingerabdrucksensor im Display ist beim Galaxy S23 FE ebenfalls an Bord.

Preis und Verfügbarkeit

Laut Samsung wird das Galaxy S23 FE ab dem Frühjahr 2024 in Deutschland erhältlich sein. Dann sollen Käufer aus den sechs Farbe Graphite, Cream, Mint, Purple, Indigo und Tangerine wählen können. Die letzteren beiden sind nur im Online-Shop von Samsung erhältlich. Was genau das Galaxy S23 kosten soll, ist bislang noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte der Preis in Europa jedoch bei mindestens 699 Euro liegen. Ein konkreter Release-Termin wird in den nächsten Monaten erwartet.