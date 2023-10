Windows 10 lässt Windows 11 keine Chance

Statcounter hat sein Zahlenmaterial wieder daraufhin ausgewertet, welche Marktanteile die jeweiligen Windows-Varianten behaupten. Basis der Auswertung sind mehr als 5 Milliarden Seitenaufrufe pro Monat aus dem Statcounter-Netzwerk von mehr als 1,5 Millionen Websites weltweit.

Die jetzt für September 2023 vorgelegten Zahlen sind durchaus dazu geeignet, einigen Verantwortlichen bei Microsoft gründlich den Tag zu verderben. Denn Windows 10 liegt wie ein Brett nach wie vor deutlich vor Windows 11. Windows 11 gewinnt nur sehr langsam Marktanteile hinzu. Bedenkt man, dass moderne Rechner in der Regel mit Windows 11 ausgeliefert werden und dass gerade in Unternehmen mitunter in einem Schwung alle PCs auf Windows 11 umgestellt werden, dann ist der immer noch große Vorsprung von Windows 10 erstaunlich.

In konkreten Zahlen bedeutet das für Windows 10: Klarer Vorsprung

Windows 10 lief im September 2023 auf 71,62 Prozent aller erfassten Windows-Rechner. Diese Zahl variiert in den Monaten seit Oktober 2022 kaum: 73,46 Prozent waren es im März 2023 und 67,95 Prozent im Dezember 2022. Doch 2023 rutschte Windows 10 nie unter die 71-Prozent-Marke.

Windows 11: mühsam nährt sich das Eichhörnchen

Windows 11 kann zwar seit September 2022 zulegen, allerdings erfolgt der Zugewinn nur sehr langsam. Auf 13,61 Prozent aller erfassten Windows-PCs lief im September 2022 Windows 11. Erst im März 2023 konnte Windows 11 die 20-Prozent-Hürde überspringen (20,95 Prozent) und stagniert seitdem bei um oder knapp über 23 Prozent.

Windows 7 hat immer weniger Fans und ist unsicher

Für Windows 7 stellt Microsoft schon lange keine Updates mehr zur Verfügung, lediglich zahlende Unternehmen bekamen noch länger Support im Rahmen der Extended Security Updates (ESU). Doch auch das ist längst vorbei. Insofern stellt die Benutzung von Windows 7 ein Sicherheitsrisiko dar.

Nutzten im September 2022 immerhin noch 10,63 Prozent Windows 7, so ging ab Januar 2023 – also mit dem Ende der ESU-Updates – die Nutzerzahl deutlich zurück. Im September 2023 konnte Statcounter noch 3,33 Prozent Marktanteil für Windows 7 ermitteln.

Keine Rolle spielen Windows XP und Windows 8.1: 0,34 Prozent und 0,61 Prozent sind deren Marktanteile. Auch hier gilt: Microsoft stellt keine Updates mehr dafür zur Verfügung.

Desktop-Betriebssysteme im Vergleich: Windows … und dann kommt erst mal nichts

Nimmt man alle Windowsversionen zusammen, dann behauptete sich das Microsoft-Betriebssystem im September 2023 auf 68,41 Prozent aller Desktop-Rechner. Apples macOS X dagegen kam im letzten Monat auf insgesamt nur 20,15 Prozent. Linux wiederum bewegt sich mit 3,02 Prozent nur knapp über der Wahrnehmungsgrenze und ChromeOS ist mit 3,89 Prozent kaum erfolgreicher.

