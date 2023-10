Corel Paintshop Pro für 39,99 Euro statt 69,99 Euro im PC-WELT-Shop

Im PC-WELT Store erhalten Sie aktuell die unbefristete Lizenz für 2 Windows-Geräte der leistungsstarken Bild- und Fotobearbeitungssoftware Corel Paintshop Pro 2023 zum Preis von nur 39,99 Euro.

Mit Corel Paintshop Pro 2023 erhalten Sie eine vollständige und leistungsstarke Bildbearbeitungssoftware von Corel ohne monatliche Kosten. Es handelt sich dabei um eine unbefristete 2-Geräte-Lizenz für Windows-Computer.

Mit Paintshop Pro erhalten Sie eine praktikable und erschwingliche Alternative zum bekannten Photoshop von Adobe. Egal, ob Raster- und Vektorgrafiken oder auch die Unterstützung von Ebenen – Alle Funktionen und Tools erhalten Sie mit der Software zu einem Bruchteil der Kosten, ohne monatlichen Abonnement.

Der Softwareentwickler Corel sowie die Software Paintshop Pro sollte jedem ein Begriff sein, der im Laufe der Jahre ein Bildbearbeitungsprogramm verwendet hat. In den neueren Versionen wurden sinnvolle KI-Technologien in die Software integriert, um die eigenen Bilder immer besser zu optimieren: Ersetzen des Himmels, eine erweiterte Rauschentfernung und vieles mehr. Sämtliche Funktionen, die auch in anderer namhafter Software zum Einsatz kommt, ist auch bei Paintshop Pro zu finden, um sicherzustellen, dass PSP-Nutzer nicht nachhängen.

Die Version für 2023 kann dabei mit neuen Werkzeugen glänzen. Darunter ein spezieller AfterShot-Lab-Arbeitsbereich für RAW-Dateien und Focus-Stacking, bei dem Sie mehrere Fotos, die an verschiedenen Fokuspunkten aufgenommen wurden, kombinieren, um ein vollständig scharfes Bild zu erstellen. Sowie die neue Snap-to-Objects-Funktion für all diejenigen, die mit Vektorgrafiken arbeiten.

Preisvergleich: Der Standardpreis für die 2-Geräte-Lizenz Corel Paintshop Pro liegt bei 89,99 Euro. Somit können Sie, gegenüber dem Preis von Corel selbst, mit unserem exklusiven Deal 50 Euro sparen! Bei Amazon ist Paintshop Pro auch um einiges teurer: Die Version für nur einen Nutzer liegt hier bei 49,89 Euro im Angebot:

Das erhalten Sie:

Fortschrittliche und einfache Bearbeitung mit KI-Technologien

Bildbearbeitung zum fairen Preis ohne monatliches Abo

Neue innovative Werkzeuge und Funktionen

Unterstützung von Raster- und Vektorgrafiken

